Chuyên gia góp ý cho quy hoạch hồ Gươm

Thông tin từ Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) ngày 14/9 cho biết, Cục vừa có thư ngỏ gửi các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật; Các nhà hát, đoàn nghệ thuật, đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp; Các tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật; Các nghệ sĩ, nhà sáng tạo hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật về việc hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11/2026.