Chuyên gia góp ý cho quy hoạch hồ Gươm
Với ý tưởng tổng thể sẽ là một không gian quảng trường lớn, kết hợp với không gian Quảng trường Cách mạng 19/8, Nhà hát Lớn, trở thành một không gian “Lịch sử - Văn hóa - Nghệ thuật” tiêu biểu của Thủ đô, trong những ngày qua, Đồ án quy hoạch khu vực hồ Gươm và phụ cận có quy mô gần 66ha đã được niêm yết công khai, nhận được nhiều sự quan tâm và đóng góp ý kiến của nhân dân.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/chuyen-gia-gop-y-cho-quy-hoach-ho-guom-417670.htm