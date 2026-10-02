Chuyên gia gợi ý 3 bước để Đà Nẵng biến nhân vật văn hóa thành tài sản kinh tế

Sáu ngành trọng điểm và cách gỡ điểm nghẽn

Sáng 2/10, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị Xúc tiến phát triển các ngành công nghiệp văn hóa.

Hội nghị không chỉ là diễn đàn kết nối đầu tư mà còn đánh dấu bước chuyển chiến lược, khi thành phố chính thức xác định công nghiệp văn hóa là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng, gắn chặt với du lịch và kinh tế sáng tạo.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi khẳng định trong bối cảnh mở rộng không gian phát triển với hệ thống di sản phong phú, tiềm năng du lịch dồi dào và lợi thế công nghệ, Đà Nẵng chọn công nghiệp văn hóa làm hướng đi chiến lược. Mục tiêu không chỉ bảo tồn giá trị văn hóa mà còn tạo ra sản phẩm, dịch vụ có giá trị gia tăng cao, thu hút đầu tư và hình thành thị trường thực chất.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng. Ảnh XM

Với định hướng đó, Đà Nẵng tập trung phát triển 6 ngành trọng điểm: nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, mỹ thuật - triển lãm, du lịch văn hóa, nội dung số và thủ công mỹ nghệ. Đây là những lĩnh vực có khả năng tạo sản phẩm cụ thể, có thị trường và tiềm năng phát triển dài hạn trên nền tảng thế mạnh sẵn có.

Điểm nghẽn lớn nhất được lãnh đạo thành phố thẳng thắn chỉ ra không nằm ở tiềm năng, mà ở khả năng chuyển hóa tiềm năng thành sản phẩm có sức cạnh tranh.

"Do đó, Đà Nẵng xác định ba chuyển dịch then chốt: Chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo với phương châm “Nhà nước kiến tạo – doanh nghiệp dẫn dắt – nghệ sĩ sáng tạo – cộng đồng đồng hành”;

Chuyển từ khai thác tài nguyên sẵn có sang đầu tư cho sáng tạo, công nghệ và nội dung;

Chuyển từ ngắn hạn, sự kiện sang dài hạn, sản phẩm và lấy thị trường làm động lực", bà Anh Thi nhấn mạnh.

Đại diện Vin Group chia sẻ kinh nghiệm trong định hình sản phẩm công nghiệp văn hoá cho Đà Nẵng. Ảnh XM.

Cách tiếp cận được lãnh đạo TP Đà Nẵng nhấn mạnh rõ ràng gồm: Không chỉ tổ chức sự kiện, lễ hội mà phải tạo ra sản phẩm; không chỉ thu hút khách mà phải hình thành thị trường; không chỉ có phong trào mà phải có doanh thu và giá trị gia tăng. Chính quyền cam kết tạo môi trường đầu tư minh bạch, hoàn thiện chính sách ưu đãi về hạ tầng, mặt bằng, nhân lực và thúc đẩy mạnh mô hình hợp tác công – tư (PPP).

IP nhân vật và điện ảnh mở hướng mới cho Đà Nẵng

Tại hội nghị, các chuyên gia đưa ra nhiều gợi mở cụ thể. Nhìn từ thành công của Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng (DANAFF), TS Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam, đề xuất tận dụng sự kiện này để mở rộng thị trường điện ảnh, thu hút dự án sản xuất phim trong nước và quốc tế, đồng thời khai thác hình ảnh điểm đến để thúc đẩy du lịch.

"Việc DANAP 2027 được chọn là một trong 15 sự kiện chính thức của Diễn đàn kinh tế khu vực cho thấy sức lan tỏa ngày càng lớn của Đà Nẵng trên bản đồ điện ảnh khu vực", TS Ngô Phương Lan chia sẻ.

TS Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam. Ảnh XM.

Đáng chú ý, ông Lee Jinsik, đại diện Hiệp hội Kinh doanh Nhân vật Hàn Quốc (KOCA), đề xuất Đà Nẵng nên chọn hệ sinh thái IP nhân vật (Character IP) làm điểm khởi đầu chiến lược.

IP nhân vật (Character IP) là một nhân vật được xây dựng thành tài sản trí tuệ có khả năng khai thác thương mại. Từ một nhân vật, chủ sở hữu có thể phát triển thành phim, hoạt hình, game, đồ chơi, hàng lưu niệm, sản phẩm tiêu dùng hoặc cấp phép cho doanh nghiệp khác khai thác để tạo doanh thu.

Theo ông, IP nhân vật có ngưỡng gia nhập thấp, vòng đời dài và hiệu ứng liên ngành mạnh, trở thành đầu vào quan trọng cho du lịch, game, hoạt hình và sản phẩm tiêu dùng. Thị trường cấp phép nhân vật và giải trí toàn cầu hiện đạt khoảng 161,8 tỷ USD, tăng 8%/năm, trong đó Đông Á - Bắc Á tăng trưởng cao nhất (14,1%).

Ông Lee cảnh báo ba thất bại mà Đà Nẵng cần tránh: nhầm lẫn gia công tăng với tăng trưởng thực chất; hỗ trợ sản xuất mà thiếu kênh phân phối và cấp phép; và bỏ mặc nhân vật thành phố sau khi thiết kế vì không có đơn vị vận hành cùng ngân sách thường xuyên.

Lộ trình ba giai đoạn được đề xuất gồm: Giai đoạn nền tảng (ký kết hợp tác, khảo sát tài sản văn hóa, chỉ định đơn vị vận hành); giai đoạn gia nhập thị trường (thương mại hóa, hợp đồng cấp phép đầu tiên); và giai đoạn tự chủ (mở rộng sang hoạt hình, game, xuất khẩu IP).

Ông Lee Jinsik, đại diện Hiệp hội Kinh doanh Nhân vật Hàn Quốc (KOCA), đề xuất Đà Nẵng nên chọn hệ sinh thái IP nhân vật (Character IP) làm điểm khởi đầu chiến lược. Ảnh XM.

“Bước khó nhất là sở hữu tài sản đầu tiên. Đà Nẵng đã có kho câu chuyện phong phú, nhân lực công nghệ và lượng khách du lịch lớn. Điều còn lại là xây dựng cấu trúc để biến những nguyên liệu ấy thành tài sản trí tuệ bền vững”, ông Lee nhấn mạnh.

Hội nghị cũng chứng kiến việc ký kết hàng loạt biên bản ghi nhớ quan trọng. DatVietVAC Group trở thành đối tác chiến lược toàn diện giai đoạn 2026-2032; Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam hợp tác xây dựng Đà Nẵng thành điểm đến sản xuất phim; Sun Group và Vinpearl đồng hành tổ chức lễ hội, concert; Tập đoàn KITA hỗ trợ phát triển kinh tế ban đêm. Các thỏa thuận này được kỳ vọng sẽ tạo đà cụ thể hóa chiến lược, giúp công nghiệp văn hóa Đà Nẵng chuyển từ tiềm năng sang sản phẩm và thị trường thực chất, gắn chặt với du lịch và kinh tế đêm trong thời gian tới.