Làm thế nào để công nghệ trở thành trợ thủ của giáo dục mà không “thui chột” năng lực tự học, tự suy nghĩ của người học? Báo Thế giới và Việt Nam đã trao đổi với bà Tô Thụy Diễm Quyên, chuyên gia giáo dục và cố vấn phát triển năng lực, nhà sáng lập và Giám đốc điều hành InnEdu, về vấn đề này.

Chuyên gia giáo dục Tô Thụy Diễm Quyên. (Ảnh NVCC)

Học AI để biết kiểm chứng

Dưới góc nhìn của bà, khi đưa AI vào trường học, cần hướng tới những năng lực cốt lõi nào để học sinh không chỉ biết sử dụng công nghệ?

Học về AI ở trường trước hết giúp học sinh hiểu công nghệ này, biết kiểm tra lại thông tin và sử dụng AI một cách có trách nhiệm. Một học sinh biết dùng AI không đơn thuần là biết đặt câu hỏi để nhận câu trả lời, mà còn phải biết so sánh câu trả lời đó với các nguồn đáng tin cậy, nhận ra những điểm sai lệch hoặc thiên kiến, biết bảo vệ thông tin cá nhân và giải thích được vì sao mình lựa chọn tiếp nhận hay không tiếp nhận một gợi ý từ máy.

UNESCO đã xây dựng khung năng lực AI dành cho học sinh, gồm 12 năng lực, chia thành bốn nhóm: Lấy con người làm trung tâm, đạo đức AI, kỹ thuật và ứng dụng AI, thiết kế hệ thống AI. Mỗi năng lực được phát triển qua ba mức độ: Hiểu, vận dụng và sáng tạo.

Ở nước ta, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành khung nội dung thí điểm giáo dục AI cho học sinh phổ thông theo Quyết định số 3439/QĐ-BGDĐT ngày 15/12/2025. Khung này tham chiếu đến khung năng lực của UNESCO, đồng thời định hướng triển khai giáo dục AI đại trà từ năm học 2026-2027. Đây là cơ sở để các nhà trường xây dựng mục tiêu và nội dung giáo dục phù hợp với từng cấp học.

Theo tôi, nên triển khai song song hai hướng: Có những tiết học riêng để học sinh tìm hiểu về AI, đồng thời tích hợp việc sử dụng AI vào các môn học. Chẳng hạn, trong giờ Ngữ văn, học sinh tự viết một đoạn văn nghị luận, sau đó nhờ AI phản biện, rồi đối chiếu kết quả với văn bản gốc và trình bày rõ mình đã điều chỉnh những gì. Khi đó, giáo viên không chỉ đánh giá sản phẩm cuối cùng mà còn xem xét cách lập luận, khả năng sử dụng dẫn chứng và tư duy của học sinh.

Với học sinh ở các độ tuổi khác nhau, việc tiếp cận và sử dụng AI nên được tổ chức như thế nào để vừa phát huy hiệu quả, vừa tránh những tác động không mong muốn?

Nguyên tắc chung là học sinh càng lớn, khả năng tự học và tự kiểm soát càng tốt thì càng có thể được trao quyền sử dụng AI nhiều hơn. Tuy nhiên, trước khi cho học sinh tự sử dụng công cụ này, giáo viên cần đánh giá xem các em đã có ba năng lực cơ bản hay chưa: Tự thực hiện được bước đầu của nhiệm vụ học tập; biết kiểm tra một nhận định bằng nguồn thông tin phù hợp; và nhận thức được những thông tin nào cần giữ riêng tư.

Với học sinh lớp 1-3, nên tổ chức học thông qua trò chơi và quan sát. Giáo viên là người điều khiển công cụ, học sinh chưa cần trực tiếp sử dụng AI. Ví dụ, cả lớp cùng tìm những điểm vô lý trong một bức tranh do AI tạo ra, sau đó giải thích dựa trên những điều các em quan sát được trong cuộc sống.

Ở lớp 4-5, học sinh có thể bắt đầu thực hành ngắn trên những công cụ đã được nhà trường lựa chọn, có sự hướng dẫn của giáo viên. Chẳng hạn, các em tự tóm tắt một đoạn văn, sau đó so sánh với bản tóm tắt do AI tạo ra để tìm những ý bị bỏ sót hoặc những chi tiết được bổ sung không chính xác.

Đến bậc THCS, trọng tâm là rèn kỹ năng đặt câu hỏi cho AI, kiểm tra nguồn thông tin và ghi rõ việc sử dụng AI trong học tập. Ví dụ, học sinh đối chiếu một nhận định khoa học do AI đưa ra với sách giáo khoa, sau đó trình bày bằng chứng để bảo vệ kết luận của mình.

Ở bậc THPT, học sinh có thể được trao quyền tự chủ nhiều hơn trong các dự án, hoạt động phân tích dữ liệu và lập trình. Tuy nhiên, các em vẫn cần ghi rõ AI đã hỗ trợ ở công đoạn nào, tự kiểm tra kết quả và giải thích được các lựa chọn của mình.

Vậy kinh nghiệm quốc tế có gợi mở gì cho Việt Nam trong việc xây dựng lộ trình giáo dục AI theo từng cấp học?

Nhiều quốc gia cũng lựa chọn cách tiếp cận từng bước, phù hợp với độ tuổi và năng lực của học sinh. Tại Singapore, các trường tiểu học có thể lựa chọn bổ sung 2 học phần mang tên “AI for Fun”, mỗi học phần kéo dài 5 giờ, trong đó có nội dung về việc sử dụng AI tạo sinh một cách an toàn và có trách nhiệm. Từ năm 2026, học sinh từ lớp 4 trở lên bắt đầu được sử dụng một số công cụ AI được lựa chọn sẵn trên nền tảng học tập của Bộ Giáo dục, dưới sự giám sát của giáo viên.

Tại Pháp, học sinh tiểu học chủ yếu tìm hiểu về AI chứ chưa trực tiếp sử dụng các công cụ AI. Từ lớp quatrième (khoảng 13-14 tuổi), các em mới bắt đầu được sử dụng AI trong lớp học dưới sự hướng dẫn của giáo viên. Khi lên trung học phổ thông, học sinh mới được tự sử dụng trong khuôn khổ do giáo viên đặt ra.

Những kinh nghiệm này cho thấy không nên đồng nhất việc tiếp cận AI với việc trao quyền sử dụng công cụ cho mọi lứa tuổi. Điều quan trọng là phải xác định rõ học sinh cần biết gì, có thể làm gì và được sử dụng AI ở mức độ nào ở mỗi giai đoạn phát triển.

Học về AI ở trường giúp học sinh hiểu công nghệ này, biết kiểm tra lại thông tin và sử dụng AI có trách nhiệm. (Ảnh minh họa: Lê Nguyễn)

Không biến công nghệ thành “chiếc nạng”

Một trong những băn khoăn lớn hiện nay là làm thế nào để quản lý việc học sinh sử dụng AI, tránh tình trạng các em phụ thuộc vào công nghệ hoặc dùng AI để làm bài tập thay. Góc nhìn của bà về câu chuyện này như thế nào?

Theo tôi, mỗi bài tập cần quy định rõ học sinh có được phép sử dụng AI hay không, tùy thuộc vào mục tiêu đánh giá của bài học. Khung hướng dẫn của Australia đặt việc sử dụng AI trong trường học dưới những nguyên tắc cơ bản, đó là phục vụ hoạt động dạy và học, quan tâm đến phúc lợi người học, bảo đảm tính minh bạch, công bằng, trách nhiệm giải trình, quyền riêng tư và an toàn.

Ở cấp trường học, có thể cụ thể hóa thành 3 nhóm giải pháp. Một là, quy định rõ việc sử dụng AI ngay trong đề bài. Với bài kiểm tra năng lực cá nhân, học sinh phải tự làm. Với bài luyện tập, giáo viên có thể cho phép sử dụng AI để tham khảo gợi ý. Đối với bài tập dự án, học sinh cần ghi rõ đã sử dụng công cụ nào, AI hỗ trợ ở phần nào và bản thân đã kiểm tra lại kết quả như thế nào.

Hai là, cần đánh giá cả quá trình học tập chứ không chỉ nhìn vào sản phẩm cuối cùng. Giáo viên có thể yêu cầu học sinh cung cấp bản nháp, giải thích lý do lựa chọn cách làm hoặc thực hiện một bài tập tương tự ngay tại lớp. Nếu nghi ngờ học sinh sử dụng AI không đúng quy định, giáo viên nên trao đổi trực tiếp với các em và xem xét lại quá trình thực hiện trước khi đưa ra kết luận.

Ba là, phải bảo đảm an toàn dữ liệu và sự công bằng trong việc tiếp cận công nghệ. Nhà trường cần lựa chọn công cụ phù hợp với lứa tuổi, có quy định rõ ràng về xử lý dữ liệu. Học sinh cần được hướng dẫn không đưa họ tên, hình ảnh, điểm số và các thông tin cá nhân lên các công cụ AI công cộng. Đồng thời, với những em không có thiết bị hoặc tài khoản, nhà trường cần có phương án thay thế để các em vẫn có thể tham gia học tập.

Nếu không được kiểm soát đúng cách, việc sử dụng AI có thể gây ra những hệ lụy gì đối với năng lực học tập và tư duy độc lập của học sinh, theo bà?

Rủi ro lớn nhất là học sinh có AI thì làm bài tốt, nhưng khi phải tự làm lại thì không đạt được kết quả tương tự. Một thử nghiệm với gần 1.000 học sinh tại một trường trung học ở Thổ Nhĩ Kỳ, được công bố trên tạp chí PNAS năm 2025, đã cho thấy điều này. Theo đó, nhóm học sinh sử dụng chatbot GPT-4 thông thường làm bài luyện tập tốt hơn, nhưng khi bước vào bài kiểm tra tự làm, điểm số lại thấp hơn nhóm không sử dụng AI 17%.

Trong khi đó, nhóm sử dụng phiên bản AI đóng vai trò như một “trợ giảng”, chỉ đưa ra gợi ý từng bước theo cách giáo viên thiết kế, gần như không bị trừ điểm. Tuy nhiên, nhóm này cũng chưa vượt qua được kết quả của nhóm không sử dụng AI.

Cần nhấn mạnh đây là kết quả thử nghiệm ngắn hạn, trong môn Toán và tại một trường học, nên không thể khái quát cho mọi đối tượng hay mọi môn học. Dù vậy, nghiên cứu đặt ra một vấn đề đáng suy nghĩ về cách thiết kế công cụ và tổ chức hoạt động học tập có sự hỗ trợ của AI.

Thực tế, có thể thấy AI mang lại lợi ích hay gây bất lợi phụ thuộc rất nhiều vào cách sử dụng. Khi có giáo viên định hướng và công cụ được thiết kế để gợi mở từng bước, học sinh có cơ hội được hỗ trợ trong quá trình học tập. Ngược lại, nếu các em chỉ cần hỏi gì, AI cũng có thể đưa ra câu trả lời hoàn chỉnh, công nghệ rất dễ trở thành một chiếc nạng, khiến học sinh dần mất đi khả năng tự suy nghĩ và giải quyết vấn đề.

Để triển khai thí điểm giáo dục AI trong nhà trường, theo bà, cần dựa vào những tiêu chí nào để đánh giá hiệu quả thực chất, thay vì chỉ nhìn vào mức độ học sinh sử dụng công nghệ?

Tôi cho rằng, cần theo dõi ít nhất ba vấn đề. Thứ nhất, học sinh thực sự có thể tự làm được những gì? Điều này có thể được đánh giá thông qua các bài làm độc lập vào đầu và cuối đợt thí điểm, qua đó xem năng lực của các em có được cải thiện hay không. Thứ hai, học sinh kiểm tra lại câu trả lời của AI như thế nào? Có thể đánh giá thông qua phiếu ghi nhận các nguồn thông tin mà các em đã đối chiếu, cách phát hiện sai sót và căn cứ để đưa ra kết luận. Thứ ba, học sinh có tuân thủ các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân không?

Theo tôi, hiệu quả của giáo dục AI không nên được đo bằng số lần học sinh sử dụng công cụ hay mức độ thành thạo thao tác công nghệ. Điều quan trọng hơn là sau quá trình học, các em có khả năng tư duy độc lập, biết kiểm chứng thông tin, sử dụng công nghệ có trách nhiệm và chủ động đưa ra quyết định hay không.

Xin cảm ơn bà!