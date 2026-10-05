Chuyên gia: Fed sẽ tạm dừng tăng lãi suất trong tháng 10

Sẽ giữ nguyên lãi suất trong tháng 10

Báo cáo vừa được Bộ Lao động Mỹ công bố cuối tuần trước cho thấy, nền kinh tế lớn nhất thế giới chỉ tạo thêm được 29.000 việc làm trong tháng 9, thấp hơn nhiều so với con số 90.000 việc làm mà giới chuyên gia dự báo. Tăng trưởng việc làm của tháng 8 cũng được điều chỉnh giảm xuống còn 133.000 thay vì con số 162.000 như số liệu ước tính ban đầu.

Sự yếu kém của thị trường lao động, cộng thêm việc lạm phát cũng yếu hơn dự kiến trong tháng 8 đã khiến hầu hết chuyên gia kinh tế cho rằng, Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong tháng 10 để chờ đợi thêm các dữ liệu để dự báo hướng đi của nền kinh tế và lạm phát tại Mỹ.

"Điều này thực sự rất tốt cho thị trường, bởi vì trước đó đã có lo ngại rằng chúng ta sẽ phải đối mặt với một đợt tăng lãi suất nữa vào tháng 10. Với các số liệu này, tôi nghĩ khả năng đó hiện đã hoàn toàn bị loại bỏ”, Greg Taylor – Giám đốc đầu tư tại Penderfund Capital Management nói.

Đồng quan điểm, Thomas Hayes – Chủ tịch Great Hill Capital LLC cũng cho rằng, sự yếu kém của thị trường lao động tạo cơ sở để Fed tạm dừng tăng lãi suất trong tháng 10 và chờ thêm dữ liệu lạm phát.

“Hoàn toàn không có lý do gì để tiếp tục tăng lãi suất khi đường cong lợi suất đang suy yếu hoặc có xu hướng đảo ngược – tình trạng đã bắt đầu xuất hiện sau đợt tăng lãi suất tháng trước. Bởi vì một khi đường cong lợi suất đảo ngược, suy thoái kinh tế thường sẽ xảy ra trong vòng 12 đến 24 tháng sau đó. Vì vậy, điều này góp phần lớn vào việc giảm khả năng xảy ra một đợt tăng lãi suất”, chuyên gia này nói thêm.

Stephen Kolano – Giám đốc đầu tư tại Integrated Partners cũng cho rằng, điều này có khả năng làm giảm xác suất tăng lãi suất tại cuộc họp tới, và Fed có thể sẽ chuyển sang cách tiếp cận thận trọng, quan sát thêm tình hình lạm phát.

Tương tự Lindsay Rosner – Trưởng bộ phận đầu tư thu nhập cố định đa lĩnh vực tại Goldman Sachs Asset Management cho rằng, khả năng tăng lãi suất vào tháng 10 dường như khó xảy ra do báo cáo việc làm yếu hơn dự kiến đi ngược lại quan điểm cho rằng thị trường lao động đang phục hồi trở lại.

Khả năng tăng trong tháng 12

Tuy nhiên giới chuyên gia cho rằng, khả năng tăng lãi suất trong tháng 12 của Fed vẫn rất lớn.

“Chúng tôi cho rằng báo cáo việc làm và số liệu tỷ lệ thất nghiệp hôm nay sẽ giúp Fed có thêm thời gian trước khi thực hiện các đợt tăng lãi suất tiếp theo”, Tim Holland – Giám đốc đầu tư tại Orion nói.

Trong khi Greg Taylor của Penderfund Capital Management chỉ ra cụ thể hơn là “cuộc họp tháng 12 có lẽ vẫn còn khả năng xảy ra một đợt tăng lãi suất nữa”.

Đồng quan điểm, Garry Schlossberg – Chiến lược gia toàn cầu tại Wells Fargo Investment Institute cũng cho rằng, sự yếu kém của thị trường lao động chắc chắn làm giảm nguy cơ tăng lãi suất vào tháng 10. “Chúng tôi vẫn tập trung vào cuộc họp tháng 12”, ông nói thêm.

Còn Christopher Hodge – Chuyên gia kinh tế trưởng về Mỹ tại Natixis ở New York cho biết, “kịch bản cơ sở của chúng tôi vẫn là một đợt tăng lãi suất tiếp theo vào tháng 12; tuy nhiên, áp lực liên tục từ thị trường và đà tăng của giá năng lượng có thể buộc Fed phải hành động ngay trong tháng này”.