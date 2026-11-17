Khách Việt du lịch Thái Lan hồi tháng 4. Ảnh: Phương Lâm.

Năm 2019, trước khi đại dịch Covid-19 bùng phát, Thái Lan đón 39,9 triệu lượt khách quốc tế, trong khi Việt Nam đạt 18 triệu lượt. Chênh lệch giữa hai nước khi đó gần 22 triệu lượt.

Đến năm 2025, lượng khách quốc tế đến Thái Lan giảm còn khoảng 33 triệu lượt, trong khi Việt Nam tăng lên 21,2 triệu lượt. Khoảng cách thu hẹp còn 11,8 triệu lượt.

Xu hướng này tiếp tục diễn ra trong năm nay khi trong 10 tháng của năm 2026, Thái Lan đón 25,4 triệu lượt khách quốc tế, so với 19,5 triệu lượt của Việt Nam. Chênh lệch giữa hai điểm đến chỉ còn 5,9 triệu lượt, tờ Khaosod nhận xét.

Diễn biến trên làm gia tăng lo ngại trong giới kinh doanh du lịch Thái Lan, đặc biệt khi Việt Nam ngày càng thu hút khách từ những thị trường quan trọng như Nga, Ấn Độ và Malaysia.

Thanavath Phonvichai, Chủ tịch Đại học Thương mại Thái Lan kiêm cố vấn trưởng Trung tâm Dự báo kinh tế và kinh doanh của trường, nhận định du lịch vẫn là động lực quan trọng của kinh tế Thái Lan trong năm 2026 và 2027. Tuy nhiên, ngành này đang đối mặt nhiều thách thức khi các quốc gia láng giềng thu hút ngày càng nhiều khách quốc tế.

Theo ông, nguyên nhân nằm ở tốc độ phát triển nhanh hơn của các điểm đến cạnh tranh. Việt Nam nổi lên như một đối thủ đáng gờm nhờ liên tục phát triển sản phẩm, điểm tham quan mới, mức giá dịch vụ và chi phí du lịch được đánh giá có lợi hơn cho du khách, cùng mạng lưới đường bay quốc tế thẳng ngày càng mở rộng.

Những con khỉ trèo lên người du khách trong Lễ hội Khỉ thường niên tại tỉnh Lopburi, Thái Lan, năm 2023. Ảnh: Reuters.

Ông Thanavath cho biết trước đại dịch, Thái Lan từng đón gần 40 triệu lượt khách quốc tế mỗi năm. Tuy nhiên, để trở lại mức này, ngành du lịch nước này có thể cần thêm vài năm. Thời gian phục hồi kéo dài cho thấy những khó khăn của du lịch Thái Lan không chỉ xuất phát từ tình hình kinh tế toàn cầu, mà còn liên quan đến năng lực cạnh tranh và khả năng thu hút khách quốc tế.

Wichian Kaewsomboon, Giám đốc Viện Chiến lược thương mại thuộc UTCC, dẫn thị trường Nga làm ví dụ điển hình cho sự cải thiện năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam. Trong 9 tháng của năm 2026, Thái Lan đón khoảng 1,27 triệu lượt khách Nga, gần như không thay đổi so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, Việt Nam thu hút khoảng 1,13 triệu lượt khách từ thị trường này, tăng 160,6% so với mức khoảng 430.000 lượt cùng kỳ năm ngoái. Số liệu cho thấy Việt Nam đang nhanh chóng thu hẹp khoảng cách với Thái Lan trong việc thu hút khách Nga, thị trường mà trước đây Thái Lan có lợi thế đáng kể.

Nhóm du khách quốc tế đổ về sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội, Việt Nam trong 2 đêm diễn ra concert BigBang. Ảnh: Đinh Hà.

Việt Nam cũng ghi nhận mức tăng trưởng tích cực ở một số thị trường quan trọng khác. Lượng khách Ấn Độ đến Việt Nam tăng 33%, trong khi khách Malaysia tăng 18,1%. Trái lại, lượng khách từ hai thị trường này đến Thái Lan đều giảm. Những diễn biến trên cho thấy Việt Nam đang thu hút thêm thị phần khách từ các thị trường vốn đóng vai trò quan trọng đối với ngành du lịch Thái Lan.

Ông Wichian cảnh báo Thái Lan cần phân tích nguyên nhân khiến Việt Nam ngày càng hấp dẫn du khách quốc tế, từ đó cải thiện kết nối hàng không và nâng cao giá trị trải nghiệm so với chi phí bỏ ra.

"Chúng ta cần tìm hiểu vì sao Việt Nam thu hút được nhiều khách hơn từ một số thị trường. Nếu xu hướng này tiếp diễn mà Thái Lan không tăng số chuyến bay thẳng hoặc cải thiện tương quan giữa chất lượng dịch vụ và chi phí, nước này có nguy cơ mất những thị trường đó trong dài hạn", ông nói.

Khi Việt Nam liên tục thu hẹp khoảng cách về lượng khách quốc tế, ngành du lịch Thái Lan đứng trước bài toán làm thế nào để trở lại mức gần 40 triệu lượt khách mỗi năm như trước đại dịch, trong bối cảnh các đối thủ trong khu vực tiếp tục mở rộng thị phần.