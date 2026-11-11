Chuyên gia dự báo đảng Dân chủ Mỹ sẽ hợp tác với Trung Quốc về AI

Tòa nhà Quốc hội Mỹ ở Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN phát

Nhà nghiên cứu Robert Manning thuộc Trung tâm Stimson nhận định rằng đảng Dân chủ sau khi giành quyền kiểm soát lưỡng viện Quốc hội Mỹ khi khóa mới nhóm họp vào tháng 1/2027, nhiều khả năng sẽ thúc đẩy các quy định quản lý AI và tiêu chuẩn an toàn, trong bối cảnh làn sóng phản đối công nghệ này và các trung tâm dữ liệu đã góp phần định hình kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Hãng thông tấn Kyodo (Nhật Bản) dẫn lời ông Manning nhận định: "Họ cũng có thể quan tâm nhiều hơn đến việc cùng Trung Quốc xây dựng các tiêu chuẩn an toàn nhằm kiểm soát AI phát triển".

Ông Manning bổ sung rằng Tổng thống Trump có thể theo đuổi đường lối cứng rắn, đối đầu khiến các chính sách đối nội đình trệ, hoặc tìm cách ghi dấu ấn nhiệm kỳ bằng những thỏa thuận với đảng Dân chủ.

Một số người ủng hộ đẩy nhanh phát triển AI cho rằng nguy cơ Mỹ thất bại trong cuộc đua AI với Trung Quốc là mối đe dọa mang tính sống còn, có thể làm suy yếu vị thế siêu cường của nước này. Tuy nhiên, các nghị sĩ đảng Dân chủ, trong đó có cả những người có quan điểm cứng rắn với Trung Quốc, lập luận rằng cả hai nước đều có lợi ích trong việc ngăn chặn các mô hình AI tiên tiến gây ra những hậu quả có hại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gặp gỡ tại Washington trong tháng 9. Mặc dù có sự góp mặt của những nhân vật chóp bu từ các tập đoàn công nghệ hàng đầu tại bữa tiệc chiêu đãi cấp nhà nước ở Nhà Trắng, nhưng Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Trung Quốc đã không đạt được bước đột phá về AI – điều mà một số chuyên gia và chính phủ các nước từng kỳ vọng, trong bối cảnh xuất hiện những cảnh báo rằng công nghệ này có thể gây ra mối đe dọa hiện hữu đối với nhân loại.

Ông Tập Cận Bình thừa nhận rằng Mỹ và Trung Quốc có “trách nhiệm phát triển và quản lý AI vì mục đích tốt đẹp”, đồng thời phải “đảm bảo rằng sự phát triển của AI luôn nằm dưới sự kiểm soát của con người”. Trung Quốc đặt mục tiêu đến năm 2030 đạt tỷ lệ phổ cập hơn 90% đối với các thiết bị thông minh thế hệ mới và các tác nhân AI.