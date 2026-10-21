Chuyên gia dinh dưỡng bật mí loại bánh mì tốt nhất cho tuổi xế chiều

Nhiều gia đình vẫn giữ thói quen thưởng thức ổ bánh mì nóng giòn vào bữa sáng. Song khi tuổi tác tăng lên, không ít người bắt đầu băn khoăn về lượng tinh bột nạp vào cơ thể.

Tuy nhiên, các chuyên gia dinh dưỡng tại Mỹ khẳng định người lớn tuổi vẫn có thể thưởng thức món ăn quen thuộc này mỗi ngày, miễn là biết cách lựa chọn đúng chủng loại.

Trang tin sức khỏe Health đã tham vấn ý kiến từ 3 chuyên gia dinh dưỡng hàng đầu và tất cả đều thống nhất trong việc chỉ ra 2 loại bánh mì là lựa chọn tối ưu nhất đối với người cao tuổi.

Sức hút từ những ổ bánh mì nảy mầm giàu đạm

Lựa chọn hàng đầu trong số này là bánh mì nảy mầm, được chế biến từ những hạt ngũ cốc nguyên cám đã bước vào giai đoạn nảy mầm giúp cơ thể dễ dàng hấp thu dưỡng chất mà vẫn giữ trọn vẹn nguồn chất xơ quý giá.

“Bánh mì nguyên hạt nảy mầm nổi bật đối với quá trình lão hóa khỏe mạnh, vì khi hạt ngũ cốc được cho nảy mầm, cơ thể sẽ dễ tiếp cận các chất dinh dưỡng hơn”, chuyên gia dinh dưỡng tiêu hóa Alyssa Simpson chia sẻ.

Bánh mì nảy mầm giúp cơ thể dễ dàng hấp thu dưỡng chất mà vẫn giữ trọn vẹn nguồn chất xơ quý giá. Ảnh: Saladinajar.

Sự kết hợp giữa chất xơ và hàm lượng đạm dồi dào trong loại bánh này đóng vai trò then chốt trong việc duy trì lượng đường huyết ổn định và hỗ trợ chuyển hóa tinh bột hiệu quả hơn.

Bổ sung ý kiến này, chuyên gia Lisa Andrews nhấn mạnh bánh mì nảy mầm thường kết hợp giữa ngũ cốc nguyên hạt và các loại đậu, nên mang lại nguồn đạm hoàn chỉnh chứa đủ 9 axit amin thiết yếu mà cơ thể không tự tổng hợp được.

Nhu cầu đạm của người lớn tuổi thường cao hơn người trẻ để chống lại quá trình suy giảm khối cơ theo năm tháng. Hiệp hội Dinh dưỡng Lâm sàng & Chuyển hóa châu Âu từng khuyến nghị người cao tuổi nên nạp từ 1 đến 1,2 g đạm cho mỗi kg thể trọng mỗi ngày, cao hơn mức thông thường của người trưởng thành trẻ tuổi.

Cùng chung góc nhìn, chuyên gia dinh dưỡng y học chức năng Kaytee Hadley cho biết nhờ bản chất ngũ cốc nguyên cám, loại bánh này tự nhiên chứa nhiều chất xơ giúp tạo cảm giác no lâu và hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru.

Dù vậy, người tiêu dùng vẫn nên chú ý đọc kỹ bảng thành phần trên bao bì vì một số nhà sản xuất có thể dùng mạch nha tạo ngọt. Các nghiên cứu từ Đại học Tufts (Mỹ) khuyến nghị nên ưu tiên sản phẩm có lượng carbohydrate không vượt quá 15 g cho mỗi lát bánh để kiểm soát đường huyết tốt nhất.

Lựa chọn thân thiện với đường ruột mang tên men chua nguyên cám

Xếp ngay sau bánh mì nảy mầm trong danh sách khuyên dùng là bánh mì men chua nguyên cám (hay còn gọi là sourdough nguyên cám), thứ đặc biệt phù hợp với những ai có hệ tiêu hóa nhạy cảm. Khác với các dòng bánh men chua làm từ bột mì tinh chế thông thường, phiên bản nguyên cám giữ lại trọn vẹn lớp cám giàu dinh dưỡng của hạt lúa mì.

Theo chuyên gia Alyssa Simpson, quá trình lên men tự nhiên nhờ hệ vi sinh vật hoang dã giúp cấu trúc bánh thay đổi theo hướng thân thiện hơn với dạ dày. Ngoài ra, nó còn mang lại nhiều lợi ích thiết thực đối với hệ đường ruột, hỗ trợ cân bằng đường huyết và bảo vệ hệ tim mạch khi bước vào tuổi xế chiều.

Quá trình lên men tự nhiên nhờ hệ vi sinh vật hoang dã giúp cấu trúc bánh mì men chua nguyên cám thay đổi theo hướng thân thiện hơn với dạ dày. Ảnh: In The Wild Heart Kitchen.

Dù vậy, giới khoa học cũng lưu ý rằng các lợi ích trên cần được nhìn nhận một cách khách quan, bởi dữ liệu lâm sàng trên con người vẫn còn hạn chế và hiệu quả phụ thuộc nhiều vào chủng vi sinh được sử dụng.

Ngoài ra, vì vẫn được làm từ lúa mì nên cả hai loại bánh này đều chứa gluten và không phù hợp với những người mắc bệnh celiac, hay người gặp các vấn đề nghiêm trọng về thận cần hạn chế đạm trong khẩu phần.

Nhưng nhìn chung, dù không phải là "phép màu chữa bách bệnh", bánh mì nảy mầm hay bánh mì men chua nguyên cám vẫn là những giải pháp thay thế tuyệt vời cho một ổ bánh mì bột trắng truyền thống.

Trong trường hợp khó tìm mua 2 loại bánh mì trên, người tiêu dùng hoàn toàn có thể chọn các sản phẩm làm từ 100% bột nguyên cám để đồng hành cùng hành trình lão hóa khỏe mạnh mỗi ngày.