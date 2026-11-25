Hiện nay, cùng với sự phát triển của các nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ đốt phát điện, việc xử lý lượng tro bay phát sinh đang đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với không chỉ thành phố Hà Nội mà còn là bài toán chung tại nhiều địa phương trên cả nước. Đây không chỉ là bài toán về công nghệ xử lý chất thải nguy hại mà còn là yêu cầu tìm kiếm mô hình tái chế, tận dụng tài nguyên, giảm áp lực chôn lấp và hướng tới kinh tế tuần hoàn.

Tại phiên chất vấn của HĐND TP Hà Nội cuối tháng 10 vừa qua, lượng tro bay tồn lưu tại hai nhà máy điện rác Sóc Sơn và Seraphin được đề cập ở mức khoảng 100.000 tấn. Đây không chỉ là bài toán cần giải quyết trước mắt mà còn đòi hỏi những giải pháp căn cơ, lâu dài, bảo đảm an toàn môi trường.

Ông Tạ Văn Luân, Phó Giám đốc Viện chuyên ngành Xi măng và Bê tông (Viện Vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng).

Phát biểu tại tọa đàm “Giải pháp xử lý hiệu quả đối với tro bay của điện rác” do Cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Hà Nội tổ chức sáng 25/11, ông Tạ Văn Luân, Phó Giám đốc Viện chuyên ngành Xi măng và Bê tông (Viện Vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng) cho biết, hiện thế giới đã ứng dụng bốn nhóm công nghệ xử lý tro bay đốt rác sinh hoạt chính gồm: ổn định hóa - hóa rắn; xử lý hóa học (như rửa tách muối clorua, sunfat); xử lý nhiệt độ cao; và công nghệ plasma.

Mỗi giải pháp đều có ưu, nhược điểm riêng về chi phí, mức độ tiêu thụ năng lượng, khả năng phá hủy chất hữu cơ độc hại như dioxin, furan hay nguy cơ phát sinh nước thải, khí thải thứ cấp.

Khẳng định không thể dùng một công nghệ duy nhất cho mọi nguồn tro bay do tính chất phụ thuộc lớn vào rác đầu vào và quy trình đốt của từng nhà máy, ông Luân cho biết, nguyên nhân là thành phần và tính chất tro bay phụ thuộc rất lớn vào thành phần rác đầu vào, công nghệ đốt, điều kiện vận hành và hệ thống xử lý khí thải của từng nhà máy. Có nguồn tro bay chứa hàm lượng muối hòa tan rất cao, có nguồn chứa nhiều kim loại nặng, trong khi những nguồn khác lại có thành phần khoáng phù hợp hơn cho việc tái sử dụng làm vật liệu xây dựng.

“Do đó, trước khi lựa chọn công nghệ, cần phân tích đầy đủ các chỉ tiêu vật lý, hóa học, hàm lượng chất nguy hại và khả năng thôi nhiễm của từng nguồn tro bay. Trên cơ sở đó, có thể lựa chọn một công nghệ hoặc kết hợp nhiều công nghệ, chẳng hạn như rửa tách muối kết hợp ổn định hóa - hóa rắn, hoặc xử lý hóa học kết hợp xử lý nhiệt”, ông Luân cho hay.

Ông Luân nhấn mạnh việc chọn công nghệ phải dựa trên đặc tính nguồn tro, an toàn môi trường và hiệu quả kinh tế - kỹ thuật, đồng thời chuyển dần từ tư duy chôn lấp sang tái chế làm nguyên liệu thứ cấp thúc đẩy kinh tế tuần hoàn.

GS.TS Hoàng Xuân Cơ, Trưởng ban Khoa học Hội Kinh tế môi trường Việt Nam, trao đổi tại tọa đàm.

Tại toạ đàm, GS.TS Hoàng Xuân Cơ, Trưởng ban Khoa học Hội Kinh tế môi trường Việt Nam, cho rằng, trước hết cần phân định rõ trách nhiệm giữa doanh nghiệp đầu tư, đơn vị vận hành nhà máy và cơ quan quản lý Nhà nước. Đối với tro bay phát sinh tại các nhà máy điện rác, thành phố cần thành lập một đầu mối chuyên môn, có thể là tổ công tác hoặc nhóm liên ngành, thường xuyên tiếp nhận, tổng hợp và phân tích dữ liệu do nhà máy cung cấp. Việc kiểm soát phải được tiến hành liên tục, thay vì chỉ chờ đến những đợt kiểm tra định kỳ.

Ông đặc biệt lưu ý đặc điểm khác biệt giữa điện rác và nhiệt điện than. Nếu than có tính chất tương đối đồng nhất thì rác thải sinh hoạt lại có thành phần rất đa dạng, không ổn định. Trong điều kiện rác chưa được phân loại triệt để tại nguồn, quá trình đốt càng cần được kiểm soát chặt chẽ để hạn chế nguy cơ phát sinh các chất độc hại như dioxin và furan.

Đây là vấn đề khiến các nhà khoa học môi trường đặc biệt quan tâm. Bởi vậy, theo GS.TS Hoàng Xuân Cơ, thành phố cần giám sát chặt chẽ các thông số kỹ thuật của quá trình đốt, nhất là nhiệt độ buồng đốt và quá trình hạ nhiệt sau đốt. Đây là những yếu tố có ý nghĩa quan trọng trong việc hạn chế nguy cơ hình thành trở lại dioxin, furan.

Bên cạnh đó, nhà máy có sử dụng than hoạt tính để hấp phụ các chất ô nhiễm. Tuy nhiên, chuyên gia cho rằng cần làm rõ cả khâu tiếp theo: Sau khi hấp phụ, vật liệu chứa các chất ô nhiễm được lưu giữ, quản lý và xử lý như thế nào? Nếu chỉ kiểm soát tốt công đoạn hấp phụ mà chưa có phương án quản lý vật liệu sau xử lý thì nguy cơ môi trường vẫn chưa được giải quyết triệt để.

Một phương án đang được quan tâm là đóng rắn tro bay, sau đó đưa đến địa điểm tiếp nhận phù hợp. Theo GS.TS Hoàng Xuân Cơ, đây là phương pháp được sử dụng tại nhiều nơi và có thể tiếp tục được áp dụng trong thời gian tới. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết là phải kiểm định chất lượng sản phẩm sau xử lý, bảo đảm đáp ứng các quy chuẩn trước khi xem xét phương án tiếp nhận hoặc sử dụng.