Chuyên gia công nghiệp tên lửa trở thành Bộ trưởng Quốc phòng Iran

Theo hãng thông tấn IRAN, ông Mehrdad Akhlaghi Ketabchi được bỏ phiếu phê chuẩn sau đề cử hôm 5/10 của Tổng thống Masoud Pezeshkian. Trước đó, ông Majid Ebn al-Reza đảm nhiệm cương vị quyền Bộ trưởng Quốc phòng, sau khi Bộ trưởng Aziz Nasirzadeh thiệt mạng trong các cuộc không kích của Mỹ và Israel hồi tháng 2.

Phát biểu sau khi được bổ nhiệm, tân Bộ trưởng Mehrdad cam kết tái thiết cơ sở hạ tầng công nghiệp quân sự, đẩy nhanh phát triển công nghệ quốc phòng và mở rộng hợp tác với doanh nghiệp tư nhân.

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Iran Mehrdad Akhlaghi Ketabchi. Ảnh: IRNA

Ông cũng đề cập đến khả năng ứng phó của nước này nếu các hoạt động quân sự nhằm vào Iran tái diễn, đồng thời cảnh báo những hậu quả nghiêm trọng đối với khu vực.

Theo ông Mehrdad, năng lực phòng thủ không chỉ phụ thuộc vào khả năng tác chiến mà còn đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về môi trường chiến lược.

Được biết, ông Akhlaghi có nhiều thập niên làm việc trong ngành công nghiệp quốc phòng Iran, từng đứng đầu Tổ chức Công nghiệp Hàng không vũ trụ và Tổ chức Công nghiệp Quốc phòng, phụ trách các lĩnh vực liên quan tới công nghệ tên lửa và sản xuất vũ khí.

Theo hồ sơ của Bộ Tài chính Mỹ và các văn bản của Liên minh châu Âu (EU), ông Akhlaghi nằm trong danh sách trừng phạt liên quan tới vai trò trong ngành công nghiệp tên lửa và quốc phòng Iran. Washington lần đầu áp đặt trừng phạt đối với ông năm 2008, khi ông lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Shahid Bagheri, đơn vị tham gia chương trình tên lửa của nước này.

Một nguồn thạo tin hé lộ, Tổng thống Pezeshkian hy vọng rằng tân Bộ trưởng Quốc phòng có thể tự bảo vệ bản thân, tiếp tục sống và làm việc để củng cố năng lực quốc phòng của đất nước.