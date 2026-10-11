Chuyên gia: Chứng khoán tuần tới tiếp tục dao động quanh ngưỡng 1.730 điểm

Thị trường giảm điểm tuần thứ ba liên tiếp, mức độ giảm chậm lại và phân hóa với thanh khoản cải thiện. Trong tuần VN-Index có 2 phiên đầu tuần phục hồi tốt ở vùng giá 1.730 điểm hướng đến vùng giá quanh 1765 điểm và chịu áp lực điều chỉnh trong 3 phiên cuối tuần. VN-Index kết tuần 1.735,09 điểm, giảm 0,15%, khối lượng giao dịch khớp lệnh tăng 11,4% so với tuần trước, dưới mức trung bình.

Thị trường tuần qua phân hóa tương đối tích cực, nhiều các cổ phiếu vốn hóa trung bình, nhỏ vẫn phục hồi tăng giá tốt trong khi VN-Index chịu áp lực điều chỉnh về vùng giá đáy tháng 8/2026.

Tuy nhiên với VN-Index hiện vẫn chưa đủ độ tin cậy để xác nhận đáy của nhịp điều chỉnh này. Bởi lẽ VN-Index vẫn đang chịu áp lực chính từ các cổ phiếu vốn hóa lớn. Trong đó VN30 với vốn hóa khoảng 252 tỷ USD, chiếm 62% vốn hóa toàn thị trường vẫn đang có diễn biến kém tích cực, trong tuần VN30 có thời điểm giảm dưới giá thấp nhất tháng 8/2026.

Nhận định về diễn biến tuần tới, theo công ty chứng khoán SHS, trong ngắn hạn, VN-Index có xu hướng suy yếu, tiếp tục chịu áp lực bán ở vùng giá cao. VN-Index đang chịu áp lực kiểm định lại vùng giá 1.710 điểm - 1.730 điểm, tương ứng vùng giá thấp tháng 8/2026. Trong khi VN30 vẫn suy yếu, giao dịch dưới các kháng cự tâm lý và vùng giá trung bình 200 phiên.

Thống kê dự báo các ngành, doanh nghiệp kỳ vọng duy trì tăng trưởng tích cực trong bối cảnh vẫn còn nhiều yếu tố rủi ro, bất định. Với VN-Index, xu hướng giá của VN-Index dự kiến vẫn tích lũy trong biên độ hẹp. Vùng hỗ trợ là 1.710 điểm - 1.730 điểm, tương ứng vùng đáy tháng 8/2026, kháng cự mạnh quanh 1.800 điểm.

Thị trường vẫn có các doanh nghiệp chất lượng, tăng trưởng tốt có mức P/E, P/B thấp so với lịch sử, mức hợp lý để xem xét đầu tư. Nhà đầu tư vẫn có thể xem xét các cơ hội đầu tư khi giá giảm về các vùng định giá hấp dẫn.

Chứng khoán tuần tới tiếp tục dao động quanh ngưỡng 1.730 điểm. (Ảnh minh hoạ).

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng nhận định, VN-Index có thể cân bằng quanh 1.730 điểm trong bối cảnh thanh khoản thấp cho thấy áp lực bán đã chậm lại, nhưng trạng thái này mang tính thăm dò nhiều hơn là xác lập đáy.

Chỉ số chưa thực sự kiểm định ngưỡng tâm lý 1.700 điểm - một vùng đáy đáng tin cậy thường chỉ hình thành khi thị trường thử thách ngưỡng quan trọng, thậm chí xuyên qua rồi phục hồi trở lại, qua đó cho thấy lực cầu đủ sức hấp thụ nguồn cung.

Vì vậy, vẫn nên tính đến kịch bản thị trường có một nhịp rũ bỏ xuống dưới 1.700 điểm nếu các biến số rủi ro bên ngoài tiếp tục diễn biến phức tạp, khi lợi suất trái phiếu Mỹ còn neo ở vùng cao và khối ngoại duy trì bán ròng mạnh.

“Theo tôi, VN-Index phải lấy lại vùng vận động trên ngưỡng 1.780 điểm - khi đó mới có cơ sở để kỳ vọng một nhịp hồi phục đủ tin cậy”, vị chuyên gia cho biết.

Ông Nguyễn Đức Anh - chuyên viên phân tích từ Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt (TVS) dự báo, trong tháng 10, VN-Index dao động trong vùng 1.670-1.800 điểm, với xu hướng điều chỉnh là chủ đạo.

Áp lực bán ròng của khối ngoại và thanh khoản thấp có thể chi phối thị trường trong nửa đầu tháng này. Sang nửa cuối tháng 10, chỉ số có khả năng phục hồi kỹ thuật khi mùa công bố kết quả kinh doanh quý III bắt đầu.

Tuy nhiên, ông Đức Anh lưu ý quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ngày 29/10 có thể tác động đến tâm lý nhà đầu tư và tỷ giá.

Trong nước, dù Ngân hàng Nhà nước đã bơm ròng hơn 34.000 tỷ đồng trên thị trường mở trong tuần từ 21-25/9, đưa lãi suất qua đêm liên ngân hàng về quanh 1%/năm, lãi suất kỳ hạn 3 tháng tăng lên 7,2%/năm cho thấy áp lực lãi suất trung hạn vẫn hiện hữu.

Trong khi đó, công ty chứng khoán OCBS nhận định, VN-Index được kỳ vọng có cơ hội xuất hiện nhịp hồi phục khi lực cầu dần quay trở lại, cùng với việc các doanh nghiệp bắt đầu công bố kết quả kinh doanh quý III và khả năng xuất hiện thêm những thông tin hỗ trợ thị trường.

Nếu kết quả kinh doanh tích cực giúp cải thiện kỳ vọng lợi nhuận và thu hút dòng tiền trở lại, đặc biệt tại nhóm ngân hàng và các cổ phiếu vốn hóa lớn, chỉ số có thể từng bước tìm được điểm cân bằng.

Tuy nhiên, trong bối cảnh tâm lý nhà đầu tư vẫn thận trọng sau nhịp điều chỉnh kéo dài, lực cầu dù có dấu hiệu cải thiện vẫn cần thêm thời gian để củng cố, do đó thị trường có thể tiếp tục giằng co với các nhịp hồi phục đan xen rung lắc.

Sự cải thiện của lực cầu trong các phiên tới sẽ là yếu tố quan trọng để xác định liệu thị trường có thể chuyển từ trạng thái thăm dò sang phục hồi rõ nét hơn hay không.

Về kỹ thuật, các chỉ báo chưa có nhiều thay đổi đáng kể khi RSI vẫn ở vùng dưới 50 và MACD duy trì trạng thái tiêu cực, cho thấy động lượng ngắn hạn chưa thực sự cải thiện.

Vùng 1.700 - 1.720 điểm tiếp tục là hỗ trợ quan trọng, trong khi 1.750-1.770 điểm là vùng kháng cự gần của VN-Index. Khả năng vượt kháng cự sẽ phụ thuộc vào sự cải thiện của thanh khoản và độ rộng thị trường. Nếu chỉ số chưa thể bứt phá, dòng tiền xuất hiện thêm thông tin bất lợi, áp lực bán có thể gia tăng và đẩy VN-Index quay lại kiểm định mốc 1.700 điểm.