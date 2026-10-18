Chuyên gia: Chứng khoán tuần tới có thể xuất hiện nhịp hồi phục kỹ thuật

VN-Index vừa có một tuần giao dịch nhiều biến động. Kết tuần, VN-Index đóng cửa tại 1.705,91 điểm, giảm 1,58% so với tuần trước.

Theo ông Nguyễn Tấn Phong - chuyên gia phân tích Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree, đầu tuần tới, VN-Index có khả năng xuất hiện nhịp hồi kỹ thuật với vùng kháng cự gần là 1.715-1.750 điểm.

Tuy nhiên, chuyên gia lưu ý, nhịp tăng này chưa đủ cơ sở để khẳng định thị trường đã tạo đáy. Thanh khoản chưa cho thấy sự cải thiện đủ mạnh, trong khi thời hạn công bố báo cáo tài chính quý III của các doanh nghiệp niêm yết vào ngày 20/10 khiến dòng tiền có thể tiếp tục phân hóa, ưu tiên những doanh nghiệp có kết quả kinh doanh khả quan.

Công ty chứng khoán SHS nhận định, xu hướng ngắn hạn VN-Index vẫn suy yếu, đang nỗ lực cân bằng ở vùng hỗ trợ quanh 1.700 điểm. Đây cũng là vùng hỗ trợ quan trọng, tương ứng đường xu hướng nối các vùng giá thấp nhất tháng 3 và tháng 7/2026.

Chưa có dự báo VN-Index sẽ mất vùng hỗ trợ mạnh quanh 1.700 điểm, trong khi VN30 có hỗ trợ tương tự là vùng giá quanh 1.830 điểm.

Chứng khoán tuần tới có thể xuất hiện nhịp hồi phục kỹ thuật. (Ảnh minh hoạ)

Dưới áp lực của các cổ phiếu vốn hóa lớn, hai chỉ số chính VN-Index, VN30 vẫn trong xu hướng giảm giá ngắn hạn, trên vùng hỗ trợ tăng trưởng trung dài hạn. Thị trường phân hóa khá tích cực ở vùng giá hiện tại.

Nhiều nhóm ngành đang phục hồi tốt, hình thành vùng đáy ngắn trung hạn sau giai đoạn giảm giá mạnh từ 2025 đến nay. Điều này hỗ trợ tâm lý tốt hơn cho nhà đầu tư cá nhân, vốn chịu nhiều áp lực thua lỗ kéo dài.

SHS cho biết vẫn giữ quan điểm thận trọng khi VN-Index vẫn suy yếu, chờ VN-Index vượt lên xu hướng giảm giá hiện nay.

Ông Nguyễn Việt Anh - Chuyên viên phân tích cao cấp, Chứng khoán KBS cho rằng, khả năng VN-Index quay lại kiểm định vùng hỗ trợ 1.650-1.670 điểm là tương đối cao khi chỉ số đã trải qua bốn tuần giảm liên tiếp, trong khi lực cầu bắt đáy vẫn chưa có sự cải thiện đáng kể.

Mặc dù VN-Index ghi nhận nhịp phục hồi trong phiên cuối tuần, giá trị khớp lệnh chỉ đạt khoảng 9.900 tỷ đồng trên HoSE, cho thấy dòng tiền vẫn khá thận trọng và tín hiệu tạo đáy chưa thực sự rõ ràng. Điểm tích cực là áp lực điều chỉnh chủ yếu tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là VIC và VHM, trong khi phần còn lại của thị trường tương đối ổn định.

Ông cho rằng nếu áp lực bán từ nhóm cổ phiếu trụ và khối ngoại tiếp diễn, VN-Index có thể quay lại kiểm định vùng 1.650-1.670 điểm. Tuy nhiên, nhịp điều chỉnh này nhiều khả năng vẫn mang tính kỹ thuật và có thể tạo điều kiện hình thành mô hình hai đáy, thay vì phản ánh sự suy yếu trên diện rộng của thị trường. Rủi ro đối với xu hướng trung hạn chỉ gia tăng đáng kể nếu chỉ số đánh mất vùng hỗ trợ 1.640 điểm.

Công ty chứng khoán AseanSC lại cho rằng, VN-Index có khả năng xuất hiện thêm các nhịp hồi phục kỹ thuật, với vùng 1.680-1.700 điểm đóng vai trò hỗ trợ gần, trong khi khu vực 1.715- 1.735 điểm là vùng cản đầu tiên cần vượt qua để xác nhận quá trình tạo đáy.

Điểm cần theo dõi là khả năng cải thiện của độ rộng và thanh khoản trong các phiên hồi, diễn biến bán ròng của khối ngoại, cùng mức độ lan tỏa của dòng tiền khi mùa kết quả kinh doanh quý III bước vào giai đoạn cao điểm.

Ngoài ra, phản ứng của nhóm ngân hàng, chứng khoán và bất động sản cần được quan sát sát sao, bởi đây là các nhóm có khả năng quyết định liệu nhịp hồi chỉ mang tính kỹ thuật hay chuyển thành quá trình tạo đáy bền vững.

Do đó, nhà đầu tư nên duy trì tỷ trọng ở mức vừa phải, không mua đuổi trong các phiên hồi, chỉ gia tăng tỷ trọng khi VN-Index lấy lại 1.735 điểm với thanh khoản và độ rộng cải thiện; ngược lại cần ưu tiên quản trị rủi ro nếu vùng 1.680 điểm bị xuyên thủng.