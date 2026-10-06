Chuyên gia chỉ rõ nguyên nhân gây mưa lớn rất phức tạp ở Trung Bộ

Chiều ngày 6/10, bà Nghiêm Thị Ngọc Linh, Phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường xuống phía Nam, kết hợp với hoạt động của dải hội tụ nhiệt đới và nhiễu động trong đới gió đông trên cao, khu vực Trung Bộ bắt đầu xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng.

Trong đêm qua, mưa lớn xảy ra tại khu vực từ phía nam tỉnh Hà Tĩnh đến thành phố Huế. Một số nơi ghi nhận mưa rất to, lượng mưa trên 250mm. Tại trạm Kỳ Anh (Hà Tĩnh), lượng mưa đạt 297mm; trạm Xên Thủy (Quảng Trị) ghi nhận 248mm.

Diễn biến mưa lớn ở miền Trung rất phức tạp trong những ngày tới. Ảnh: PV

Hiện vùng mưa lớn đang có xu hướng dịch dần xuống phía Nam, tập trung ở khu vực từ phía nam tỉnh Quảng Trị đến phía đông tỉnh Quảng Ngãi. Dự báo đến ngày 8/10, lượng mưa phổ biến tại khu vực này từ 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm.

Riêng thành phố Huế và thành phố Đà Nẵng có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 200-400mm, cục bộ có nơi trên 600mm. Do mưa lớn, mức cảnh báo rủi ro thiên tai tại hai thành phố được nâng lên cấp 2.

Từ đêm 8/10, mưa lớn tại khu vực từ thành phố Huế đến phía đông tỉnh Quảng Ngãi có xu hướng giảm dần. Tuy nhiên, vùng mưa lớn sẽ dịch chuyển ra phía Bắc và có khả năng mở rộng đến Thanh Hóa.

Đợt mưa lớn này được dự báo có khả năng kéo dài đến ngày 11/10. Mưa lớn kéo dài nhiều ngày làm gia tăng nguy cơ ngập úng nặng tại các vùng trũng thấp, khu vực đô thị; đồng thời có khả năng xảy ra lũ quét, sạt lở đất, đe dọa an toàn của người dân.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia khuyến cáo người dân tại các khu vực có mưa lớn cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, đặc biệt đề phòng nguy cơ ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất.