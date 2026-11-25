Theo đó, vào sáng 24/11, một vụ nổ lớn xảy ra tại phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, Hà Nội khiến một ngôi nhà đổ sập, nhiều công trình xung quanh bị ảnh hưởng, cửa kính vỡ. Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, vụ việc nghi do nổ khí gas.

Theo thống kê của Sở Y tế Hà Nội, vụ việc khiến 7 người tử vong, 10 người bị thương đang được cấp cứu, điều trị tại các bệnh viện, trong đó có những trường hợp đa chấn thương nặng.

Người bị nạn được lực lượng chức năng đưa ra khỏi hiện trường.

Đại tá Phạm Trung Hiếu, Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PC07), Công an TP Hà Nội cho biết, bước đầu xác định đây là vụ nổ khí gas gây đổ sập công trình.

Nguy cơ cháy, nổ từ việc sử dụng gas trong sinh hoạt gia đình

Chia sẻ về vụ việc, Đại tá, PGS.TS Ngô Văn Xiêm, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy (nay là Học viện Phòng cháy chữa cháy) bày tỏ sự xót xa trước những mất mát về người, đồng thời cảnh báo các nguy cơ cháy, nổ từ việc sử dụng gas trong sinh hoạt gia đình.

Theo PGS Xiêm, một trong những nguyên nhân phổ biến dẫn đến sự cố là người dân thiếu kiến thức và chủ quan trong quá trình sử dụng bếp gas. Nhiều gia đình chưa tuân thủ đúng quy trình an toàn, đặt bếp gần vật dụng dễ cháy, ít vệ sinh khiến dầu mỡ tích tụ hoặc để thức ăn bám lâu ngày, thu hút chuột cắn thủng dây dẫn gas.

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Đáng chú ý, những sai sót trong lắp đặt cũng tiềm ẩn nguy cơ lớn như khớp nối không kín, dây dẫn xuống cấp, van điều áp không bảo đảm hoặc đặt bình gas quá gần bếp mà không có biện pháp ngăn cách phù hợp.

"Khí gas thoát ra ngoài trong môi trường kín sẽ kết hợp với oxy tạo thành hỗn hợp nổ. Hỗn hợp này khi gặp nguồn nhiệt sẽ kích nổ ngay lập tức", PGS Xiêm cảnh báo.

Để phòng ngừa tai nạn, chuyên gia khuyến cáo người dân cần đặc biệt chú ý từ khâu lựa chọn thiết bị, lắp đặt đến quá trình sử dụng.

Trước hết, cần mua gas tại các cơ sở kinh doanh uy tín, kiểm tra rõ nguồn gốc, xuất xứ. Bếp gas, dây dẫn, van điều áp và các phụ kiện phải bảo đảm chất lượng, sử dụng sản phẩm chính hãng. Nên ưu tiên các loại bếp có thiết bị tự động ngắt gas khi tắt lửa hoặc quá nhiệt; với bếp gas mini, cần kiểm tra cụm van ngắt an toàn.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đào Xuân Cơ thăm hỏi sức khoẻ, động viên nạn nhân đang theo dõi hậu phẫu. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Xanh pôn.

Đối với bình gas, người sử dụng cần kiểm tra tình trạng bên ngoài, không dùng bình bị móp méo, biến dạng, không rõ nguồn gốc hoặc hết hạn kiểm định. Bình phải có nhãn hiệu, thông tin hàng hóa và được niêm phong đúng quy cách, bảo đảm khối lượng theo công bố.

Khâu lắp đặt cũng đặc biệt quan trọng. Bình gas phải được đặt thẳng đứng, ở nơi thông thoáng, tránh gần nguồn nhiệt và không cản trở lối đi, cửa ra vào. Khu vực đặt bình cần có điều kiện thông gió phù hợp để hạn chế nguy cơ khí gas tích tụ nếu xảy ra rò rỉ. Người dân tuyệt đối không tự ý sang chiết gas tại nhà; việc lắp đặt, kiểm tra hệ thống phải do người có chuyên môn thực hiện.

Không bật, tắt công tắc điện khi phát hiện rò rỉ gas

Một trong những tình huống nguy hiểm nhất là phát hiện mùi gas nhưng xử lý không đúng cách. PGS Xiêm lưu ý, khi nghi ngờ khí gas rò rỉ, người dân cần bình tĩnh, nhanh chóng cảnh báo những người xung quanh và đưa mọi người ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Nếu có thể thực hiện an toàn, cần khóa van bình gas, tuyệt đối không bật hoặc tắt công tắc điện, không sử dụng các thiết bị có khả năng phát sinh tia lửa, không bật lửa hay tạo nguồn nhiệt. Người dân cũng không nên sử dụng điện thoại di động trong khu vực nghi có khí gas tích tụ.

Sau vụ nổ, mái tôn phần cơi nới của căn hộ tầng 2 đổ trùm xuống quán lẩu. Ảnh: Phương Anh

Chuyên gia khuyến cáo mở cửa ra vào, cửa sổ để khí gas thoát ra ngoài, nhưng chỉ thực hiện khi có thể tiếp cận an toàn, không làm phát sinh tia lửa. Sau đó, nhanh chóng thông báo cho lực lượng phòng cháy, chữa cháy để được hỗ trợ xử lý.

Đối với việc xử lý điểm rò rỉ, người dân không nên tự ý tìm cách bịt kín hoặc sửa chữa hệ thống gas khi chưa bảo đảm an toàn. Việc sử dụng băng keo, xà phòng hay các vật liệu khác để khắc phục tạm thời không thể thay thế việc kiểm tra, xử lý của người có chuyên môn.

Theo PGS Xiêm, phòng ngừa từ khâu lắp đặt, thường xuyên kiểm tra thiết bị và trang bị kiến thức xử lý sự cố là những yếu tố quan trọng để hạn chế nguy cơ cháy, nổ gas trong mỗi gia đình.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tối 24/11 đến Bệnh viện Xanh Pôn và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội thăm hỏi, động viên các nạn nhân vụ nổ khí gas trên phố Nguyễn Văn Tuyết.

Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm các nạn nhân trong vụ nổ cửa hàng ăn uống. Ảnh: Chinhphu.vn/Nhật Bắc

Thủ tướng chia buồn với gia đình những người tử vong, yêu cầu các bệnh viện tập trung tối đa nhân lực, thuốc men, trang thiết bị, ưu tiên cứu chữa các ca nặng, hạn chế thấp nhất tử vong và di chứng. Hà Nội được giao hỗ trợ kịp thời gia đình nạn nhân, đồng thời rà soát, gia cố các công trình lân cận bị ảnh hưởng, bảo đảm an toàn cho người dân.