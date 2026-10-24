Chuyên gia chỉ ra giải pháp duy trì hiệu quả hệ thống điện mặt trời

Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) mới đây đã triển khai dịch vụ bảo dưỡng hệ thống điện mặt trời mái nhà, giúp người tiêu dùng chủ động chăm sóc hệ thống, phát hiện sớm những bất thường và duy trì hiệu quả sử dụng điện trong quá trình vận hành.

Theo EVNHANOI, điện mặt trời mái nhà giúp hộ gia đình và doanh nghiệp tận dụng nguồn năng lượng tự nhiên, chủ động một phần nhu cầu sử dụng điện và tối ưu chi phí. Bên cạnh việc lựa chọn công suất phù hợp với nhu cầu thực tế, quá trình vận hành, theo dõi và bảo dưỡng hệ thống cũng đóng vai trò quan trọng, góp phần duy trì hiệu quả sử dụng điện trong thời gian dài.

Để hệ thống điện mặt trời mái nhà vận hành hiệu quả, việc theo dõi tình trạng thiết bị, kiểm tra định kỳ và bảo dưỡng phù hợp với hướng dẫn kỹ thuật là những công việc cần được quan tâm. Thông qua dịch vụ bảo dưỡng hệ thống điện mặt trời mái nhà, EVNHANOI mang đến thêm lựa chọn hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng, góp phần duy trì hoạt động ổn định của hệ thống và khai thác hiệu quả nguồn năng lượng sạch.

Điện mặt trời mái nhà giúp hộ gia đình và doanh nghiệp tận dụng nguồn năng lượng tự nhiên, chủ động một phần nhu cầu sử dụng điện và tối ưu chi phí. Ảnh: EVNHANOI

Đối với nhiều người dân, việc tự kiểm tra hệ thống không hề đơn giản bởi các hạng mục liên quan đến thiết bị điện, kết nối và vận hành đòi hỏi kiến thức chuyên môn. Đặc biệt, việc tiếp cận các vị trí lắp đặt trên mái nhà còn tiềm ẩn rủi ro nếu thiếu thiết bị bảo hộ và phương tiện phù hợp.

Vì vậy, bảo dưỡng định kỳ không đơn thuần là hoạt động khắc phục khi thiết bị phát sinh sự cố, mà còn là giải pháp giúp khách hàng chủ động hơn trong quá trình sử dụng điện mặt trời mái nhà, hạn chế những gián đoạn không mong muốn và nâng cao hiệu quả khai thác hệ thống.

Trong danh mục Dịch vụ điện gia tăng, EVNHANOI đã đưa hạng mục bảo dưỡng hệ thống điện mặt trời mái nhà vào nhóm dịch vụ phục vụ nhu cầu của khách hàng. Chi phí được báo giá theo thực tế sau khi khảo sát, giúp xác định nội dung công việc phù hợp với tình trạng hệ thống và nhu cầu cụ thể.

Thông qua dịch vụ, khách hàng có thêm lựa chọn khi cần hỗ trợ kỹ thuật, thay vì phải tự tìm kiếm đơn vị thực hiện mà chưa có đủ thông tin để đánh giá năng lực chuyên môn và chất lượng phục vụ. Đây cũng là một phần trong định hướng mở rộng các dịch vụ kỹ thuật sau công tơ, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người dân và doanh nghiệp Thủ đô.

Với hệ thống điện mặt trời mái nhà, việc kiểm tra và bảo dưỡng cần căn cứ vào cấu hình, tình trạng thực tế cũng như hướng dẫn kỹ thuật của nhà sản xuất. Các hạng mục có thể được xem xét tùy theo kết quả khảo sát, chẳng hạn như tình trạng thiết bị, đường dây và các điểm kết nối, khả năng vận hành của hệ thống. Việc vệ sinh tấm pin, nếu cần thực hiện, cũng phải phù hợp với yêu cầu kỹ thuật và điều kiện an toàn tại vị trí lắp đặt.

Người tiêu dùng không nên tự ý tháo lắp thiết bị, can thiệp vào hệ thống điện hoặc tiếp cận mái nhà khi không có đầy đủ điều kiện an toàn. Khi nhận thấy hệ thống có dấu hiệu bất thường, việc liên hệ đơn vị có chuyên môn để kiểm tra sẽ giúp hạn chế nguy cơ xử lý sai cách, làm phát sinh hư hỏng hoặc mất an toàn.

Người tiêu dùng không nên tự ý tháo lắp thiết bị, can thiệp vào hệ thống điện hoặc tiếp cận mái nhà khi không có đầy đủ điều kiện an toàn

Bên cạnh đó, bảo dưỡng không đồng nghĩa với việc hệ thống chắc chắn duy trì được mức sản lượng như ban đầu. Hiệu quả phát điện còn phụ thuộc vào điều kiện bức xạ mặt trời, bóng che, tuổi thọ thiết bị và nhiều yếu tố khác. Việc kiểm tra đúng cách giúp khách hàng có thêm cơ sở đánh giá tình trạng vận hành và chủ động phương án xử lý khi cần thiết.

Cùng với sự phát triển của điện mặt trời mái nhà, nhu cầu về các dịch vụ kỹ thuật đi kèm cũng ngày càng được quan tâm. Nếu lắp đặt là bước khởi đầu để khai thác nguồn năng lượng tại chỗ, thì bảo dưỡng và sửa chữa chính là một phần quan trọng trong quá trình duy trì hiệu quả sử dụng lâu dài.

Chăm sóc hệ thống điện mặt trời mái nhà đúng cách không chỉ giúp khách hàng chủ động hơn trong quá trình sử dụng điện, mà còn góp phần khai thác hiệu quả nguồn năng lượng sạch, hướng tới mục tiêu sử dụng năng lượng tiết kiệm và phát triển bền vững.