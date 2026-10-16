Chuyên gia chỉ ra 3 sai lầm dùng hà thủ ô chữa rụng tóc

ThS.BS Nguyễn Thị Quý, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM - Cơ sở 3, cho biết rụng tóc có thể do nhiều nguyên nhân như rối loạn nội tiết, căng thẳng kéo dài, thiếu vi chất, bệnh lý da đầu hoặc yếu tố di truyền.

Nhiều người có thói quen thấy tóc rụng là tìm tới các loại thảo dược trong đó phổ biến như hà thủ ô với hy vọng ngăn chặn tình trạng này. Tuy nhiên, bác sĩ Quý cảnh báo thiếu cẩn trọng khi dùng các bài thuốc dân gian có thể gây hại cho sức khỏe.

Sai lầm 1: Cứ rụng tóc là tìm mua hà thủ ô

Hà thủ ô thường được nhắc đến trong các bài thuốc y học cổ truyền với mục đích bổ âm, dưỡng huyết, hỗ trợ làm đen tóc. Tuy nhiên, việc sử dụng dược liệu cần căn cứ vào tình trạng cụ thể của từng người, không thể áp dụng chung cho tất cả trường hợp rụng tóc.

Theo bác sĩ Quý, nếu tóc rụng do rối loạn nội tiết, viêm da đầu hoặc thiếu vi chất, việc chỉ sử dụng hà thủ ô sẽ không giải quyết được nguyên nhân nền. Người bệnh có thể mất thời gian tự điều trị trong khi tình trạng rụng tóc tiếp tục kéo dài.

Củ hà thủ ô - dược liệu dành cho tóc nhưng cần dùng đúng, đủ. Ảnh: C.T.M.H.

Sai lầm 2: Nghĩ rằng hà thủ ô có nguồn gốc tự nhiên nên an toàn

Một trong những nguy cơ đáng chú ý khi dùng hà thủ ô là tổn thương gan, đặc biệt khi sử dụng không đúng cách hoặc kéo dài. Theo bác sĩ Quý, hà thủ ô chưa được chế biến đúng có thể gây hại cho gan; các trường hợp viêm gan liên quan đến việc sử dụng dược liệu này đã được ghi nhận.

Người dùng cần chú ý những biểu hiện bất thường như mệt mỏi kéo dài, vàng da hoặc vàng mắt. Nếu xuất hiện các dấu hiệu này trong thời gian sử dụng hà thủ ô, cần ngừng dùng và đến cơ sở y tế để được đánh giá.

Không nên cho rằng dược liệu có nguồn gốc tự nhiên đồng nghĩa với an toàn tuyệt đối. Việc lựa chọn nguyên liệu, chế biến, liều lượng và thời gian sử dụng đều cần được cân nhắc.

Sai lầm 3: Uống hà thủ ô kéo dài, kết hợp thêm nhiều sản phẩm mọc tóc

Một số người không chỉ dùng hà thủ ô mà còn kết hợp đậu đen, vừng đen, tang thầm, hắc kỷ tử hoặc các loại thực phẩm chức năng với mong muốn tóc nhanh mọc và đen trở lại.

Tuy nhiên, theo bác sĩ Quý, việc phối hợp nhiều dược liệu không có hướng dẫn chuyên môn có thể làm tăng nguy cơ tác dụng không mong muốn. Đặc biệt, người đang sử dụng thuốc điều trị rụng tóc như minoxidil, finasteride hoặc các thuốc khác cần thông báo cho bác sĩ về những loại thảo dược và thực phẩm chức năng đang dùng để được đánh giá nguy cơ tương tác.

Theo bác sĩ Quý, trong y học cổ truyền, rụng tóc có thể được xem xét theo nhiều thể bệnh khác nhau như huyết hư, thận hư, thấp nhiệt hoặc khí trệ huyết ứ. Mỗi thể có đặc điểm riêng, vì vậy việc lựa chọn dược liệu cần dựa trên đánh giá cụ thể, không nên tự áp dụng các bài thuốc được chia sẻ trên mạng.