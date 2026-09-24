Chuyên gia chỉ cách xử lý ô tô ngập nước và khuyến cáo cho tài xế

Những ngày qua, nhiều địa phương trên cả nước ghi nhận tình trạng mưa lớn kéo dài, gây ngập úng nhiều tuyến đường. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc lưu thông của các phương tiện.

Không ít ô tô phải di chuyển qua những khu vực ngập sâu hoặc bị ngâm nước trong thời gian dài. Tình trạng này có thể khiến nhiều bộ phận trên xe xuống cấp, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ phát sinh hư hỏng.

Xe ô tô bị ngập nước được xử lý thế nào?

Chia sẻ với phóng viên, anh Hùng - chủ gara Ô tô Dr.car tại Hà Nội cho biết, xe bị ngập nước được chia thành hai trường hợp là ngập tĩnh và ngập động.

Với xe bị ngập tĩnh, việc quan trọng nhất khi tiếp nhận xe về xưởng đó là kiểm tra, xử lý hệ thống điện.

“Xe ngập tĩnh đa số không tháo ắc quy khi ngập, nên chủ yếu gây hư hại hệ thống điện. Trong đó, các loại hộp điều khiển bị chập mạch do nước, gây hư hỏng cần được thay thế”, anh Hùng chia sẻ.

Đối với các bộ phận cơ khí như động cơ hay hộp số, anh Hùng cho biết hầu như chỉ cần tháo ra để vệ sinh, thay dung dịch là có thể tiếp tục sử dụng. Tương tự, các bộ phận như củ đề, máy phát, mô-tơ nâng kính, mô-tơ gạt mưa, các loại quạt gió và công tắc chủ yếu chỉ cần tháo, vệ sinh, bảo dưỡng, không nhất thiết phải thay mới.

Các bảng mạch của hệ thống điện dễ bị hư hỏng khi ô tô bị ngập lâu.

Tuy nhiên, anh Hùng nhận định phương án xử lý trên sẽ tiêu tốn khá nhiều thời gian và nhân công của xưởng, khiến thời gian sửa chữa có thể kéo dài nhiều ngày. Bù lại, việc ưu tiên vệ sinh, bảo dưỡng các bộ phận sẽ giúp tiết kiệm chi phí cho khách hàng.

Đối với xe ngập nước động, tức trường hợp chủ phương tiện chủ ý đưa xe vào vùng ngập nước, nếu xe chết máy nhưng không cố đề nổ và được cứu hộ kịp thời thì việc xử lý sẽ đơn giản hơn.

Theo đó, kỹ thuật viên sẽ tháo bugi đối với xe máy xăng kim phun; còn với xe máy dầu sẽ vệ sinh buồng đốt, cổ hút, két nước làm mát, đồng thời thay dầu nhớt và lọc dầu.

Trong trường hợp xe chết máy nhưng người lái vẫn cố đề nổ, động cơ có nguy cơ bị thủy kích, dẫn đến cong hoặc gãy tay biên và buộc phải tháo máy để đại tu. Chi phí sửa chữa khi đó có thể dao động từ vài chục đến vài trăm triệu đồng, tùy thuộc vào từng loại xe.

Tay biên của một chiếc ô tô bị cong do thuỷ kích.

Theo nhận định của anh Hùng, người dùng ô tô hiện nay đã có nhiều kiến thức và kinh nghiệm hơn trong việc xử lý xe bị ngập nước. Vì vậy, họ thường không cố khởi động lại ô tô sau khi xe chết máy do ngập nước, qua đó hạn chế nguy cơ xảy ra hiện tượng thủy kích.

Về nội thất, chủ gara này cho biết các bộ phận chỉ cần được tháo ra, giặt sạch và phơi khô. Sau đó, kỹ thuật viên tiến hành sơn chống gỉ cho xương ghế, xương taplo và một số chi tiết bị gỉ sét. Cuối cùng, hệ thống phanh và 4 bánh xe được kiểm tra, bảo dưỡng là có thể cơ bản hoàn tất quá trình phục hồi chiếc ô tô bị ngập nước.

Khuyến cáo cho tài xế

Các kỹ thuật viên ô tô và chuyên gia giao thông đều khuyến cáo, khi gặp mưa lớn hoặc đường ngập, tài xế trước hết cần đánh giá khả năng của bản thân và phương tiện, không nên cố vượt qua khu vực ngập bằng mọi giá.

Trong quá trình di chuyển, người lái cần đặc biệt chú ý đến tình trạng dòng nước. Với những khu vực nước đứng hoặc chảy yếu, tài xế có thể căn cứ độ sâu, khả năng lội nước của xe và tình trạng mặt đường để cân nhắc việc tiếp tục hành trình.

Ngoại trừ SUV gầm cao và xe bán tải, với phần lớn ô tô có khoảng sáng gầm thấp đến trung bình, mực nước an toàn được khuyến cáo là không quá tâm bánh xe. Nếu quá mức trên, tài xế nên tìm cách quay đầu, tìm tuyến đường khác hoặc chờ nước rút trước khi tiếp tục di chuyển.

Đối với những khu vực có dòng nước chảy mạnh, tài xế không nên cố đưa xe qua, dù là xe SUV hay bán tải, ngay cả khi nhận thấy phương tiện vẫn có thể đi được.

Bởi lẽ dòng nước chảy ngang hoặc chảy ngược không chỉ làm tăng nguy cơ nước xâm nhập vào động cơ mà còn tạo lực đẩy lên thân xe, khiến phương tiện mất ổn định và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.