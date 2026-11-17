Quan điểm trên được ông Phan Lê Thành Long - Chủ tịch Cộng đồng Cố vấn Tài chính Việt Nam (VWA) chia sẻ tại hội thảo trực tuyến “Chọn đúng cổ phiếu, xây vững danh mục” do Chứng khoán VPS tổ chức chiều ngày 17/11.

Chuyên gia tài chính Phan Lê Thành Long chia sẻ tại hội thảo.

Theo ông Long, một trong những sai lầm phổ biến của nhà đầu tư là đánh giá cổ phiếu đắt hay rẻ chỉ dựa trên thị giá, hoặc cho rằng những cổ phiếu đã giảm sâu sẽ có cơ hội phục hồi mạnh.

“Khi một cổ phiếu suy giảm, nhà đầu tư cần phân biệt hai nguyên nhân chính: Rủi ro đến từ thị trường chung hay rủi ro xuất phát từ chính doanh nghiệp,” ông lưu ý.

Đối với rủi ro thị trường, chuyên gia cho rằng khi xảy ra những biến cố lớn mang tính hệ thống, hầu hết cổ phiếu đều chịu áp lực giảm giá, kể cả cổ phiếu của các doanh nghiệp có nền tảng kinh doanh tốt. Trong trường hợp này, sự suy giảm của thị giá có thể tạo ra cơ hội cho những nhà đầu tư có khả năng đánh giá đúng giá trị doanh nghiệp.

Ngược lại, nếu giá cổ phiếu giảm do những vấn đề nội tại như biến cố pháp lý, khó khăn tài chính, suy giảm năng lực kinh doanh hoặc rủi ro quản trị, mức giảm có thể kéo dài và nghiêm trọng hơn nhiều so với dự đoán.

“Một cổ phiếu giảm từ mức giá 80.000 đồng xuống 50.000 đồng có thể khiến nhiều người cho rằng đã trở nên rẻ. Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp đang đối mặt với những rủi ro nghiêm trọng, giá cổ phiếu hoàn toàn có thể tiếp tục giảm tới 70-80% so với mức ban đầu. Cổ phiếu rẻ không phải là nhìn con số thị giá 15.000 đồng so với 80.000 đồng,” chuyên gia ví dụ.

Theo ông Long, một cổ phiếu được xem là định giá thấp khi doanh nghiệp có nền tảng cơ bản tốt, năng lực quản trị tốt, hoạt động trong ngành có triển vọng tăng trưởng và có khả năng dẫn dắt trong tương lai, nhưng thị giá đang thấp hơn so với tiềm năng do chịu ảnh hưởng từ diễn biến chung của thị trường.

Để nhận diện những cổ phiếu như vậy, nhà đầu tư cần xem xét cả triển vọng ngành nghề, chiến lược kinh doanh, chiến lược tài chính và khả năng quản trị của ban lãnh đạo doanh nghiệp.

Ông Long lưu ý, dù nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng, không phải doanh nghiệp nào cũng có đủ năng lực để tận dụng cơ hội. Vì vậy, lựa chọn đúng ngành mới chỉ là điều kiện cần, còn việc đánh giá chất lượng từng doanh nghiệp mới là yếu tố quyết định.

Chuyên gia tài chính Phan Lê Thành Long cho rằng nhà đầu tư cần xây dựng chiến lược phù hợp với khẩu vị rủi ro và từng giai đoạn thị trường. Theo đó, nên thiết lập bộ lọc lựa chọn danh sách cổ phiếu tiềm năng, sau đó xây dựng danh mục khoảng 5-12 mã, vừa bảo đảm tính đa dạng, vừa tránh phân tán vốn.

Ông Long đặc biệt cảnh báo rủi ro đầu tư theo tin đồn và tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội (Fomo) bởi nhà đầu tư cá nhân thường tiếp cận thông tin chậm, dễ mua vào khi cổ phiếu đã tăng nóng và đối mặt với thua lỗ chỉ sau một vài phiên giao dịch.

VN-Index có thể vượt 2.000 điểm trong nửa cuối năm 2027

TS Lê Đức Khánh - Giám đốc Phân tích Chứng khoán VPS.

Phân tích tình hình vĩ mô và triển vọng thị trường, TS Lê Đức Khánh - Giám đốc Phân tích Chứng khoán VPS cho biết, năm 2026 ghi nhận những chuyển biến tích cực của nền kinh tế Việt Nam, tạo nền tảng cho triển vọng tăng trưởng trong năm tiếp theo.

Tuy nhiên, khả năng duy trì đà tăng trưởng sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố, đặc biệt là tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), tiêu dùng nội địa và hoạt động xuất nhập khẩu.

Bên cạnh đó, diễn biến lãi suất, tỷ giá và thanh khoản hệ thống ngân hàng sẽ tiếp tục tác động đến chiến lược giải ngân của cả nhà đầu tư cá nhân và tổ chức.

Ông Khánh kỳ vọng trong năm 2027, dư địa để giảm lãi suất điều hành sẽ rõ hơn, đồng thời hoạt động giải ngân đầu tư công tiếp tục được đẩy mạnh. Cùng với đó, việc phát triển các sản phẩm tài chính mới và triển vọng lợi nhuận của doanh nghiệp niêm yết tăng trưởng khoảng 20 - 30% có thể trở thành những yếu tố hỗ trợ thị trường.

Đặc biệt, câu chuyện nâng hạng thị trường chứng khoán được kỳ vọng sẽ thúc đẩy dòng vốn từ các nhà đầu tư tổ chức nước ngoài vào Việt Nam, qua đó cải thiện thanh khoản và chất lượng dòng tiền trên thị trường.

Theo ông Khánh, VN-Index đã có giai đoạn tăng mạnh trong năm 2026, tiến lên vùng 1.900 - 1.920 điểm trước khi điều chỉnh về quanh khu vực 1.740 - 1.750 điểm. Ông đánh giá những nhịp điều chỉnh này không làm thay đổi triển vọng dài hạn của thị trường, trong bối cảnh nền kinh tế vẫn duy trì xu hướng tăng trưởng và thị trường chứng khoán có khả năng đón nhận thêm nhiều doanh nghiệp niêm yết mới.

Chuyên gia VPS cho rằng, việc giảm lãi suất, cải thiện thanh khoản trên thị trường liên ngân hàng, phát triển các sản phẩm đầu tư mới và thu hút thêm nhà đầu tư tổ chức nước ngoài sẽ là những điều kiện quan trọng để VN-Index xác lập mặt bằng điểm số cao hơn.

Cụ thể, ông dự báo trong giai đoạn đầu năm 2027, VN-Index có thể dao động quanh vùng 1.850 - 1.900 điểm. Từ quý 3 và quý 4, chỉ số có khả năng vượt mốc 1.900 điểm, tiến lên vùng 2.000 - 2.100 điểm.

Về cơ hội đầu tư, ông Lê Đức Khánh cho rằng thị trường chứng khoán Việt Nam có nhiều ngành nghề tiềm năng, nhưng sự phân hóa giữa các doanh nghiệp trong cùng một ngành sẽ ngày càng rõ nét. Nhà đầu tư có thể tiếp cận cơ hội từ hai hướng phân tích.

Thứ nhất là phương pháp "Top-down", tức phân tích từ bối cảnh kinh tế vĩ mô đến triển vọng ngành và cuối cùng là lựa chọn doanh nghiệp. Với cách tiếp cận này, ông Khánh chú ý đến những nhóm ngành có tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận khả quan như logistics, dầu khí, vận tải biển, hóa chất, bất động sản khu công nghiệp và ngân hàng.

Thứ hai là phương pháp "Bottom-up", tập trung đánh giá từng doanh nghiệp, đặc biệt là những đơn vị đang ở vùng đáy của chu kỳ lợi nhuận và bắt đầu xuất hiện tín hiệu phục hồi trong các quý tiếp theo. Ở nhóm này, chuyên gia VPS lưu ý các ngành thép, tài nguyên cơ bản, xây dựng và vật liệu xây dựng.