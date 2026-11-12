Chuyên gia: Châu Âu ngày càng khó giữ lập trường độc lập trong đàm phán với Nga

Trụ sở Ủy ban châu Âu tại Brussels, Bỉ. Ảnh: THX/TTXVN phát

Ông Leonkov đưa ra nhận định trên khi bình luận về cuộc đàm phán ba bên tại Abu Dhabi. Ông nói: “Vào năm 2021, khi Nga đưa ra các đề xuất về an ninh châu Âu và an ninh quốc tế, trong đó Mỹ là một bên đóng vai trò quan trọng, châu Âu khi đó vẫn được đánh giá là có khả năng tham gia đối thoại và từng được kỳ vọng đóng vai trò nhất định trong tiến trình này”.

Tuy nhiên, theo chuyên gia này, trong suốt quá trình Nga thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, châu Âu ngày càng can dự sâu hơn và dần thu hẹp khả năng tự chủ về chính sách. Ông cho rằng hiện châu Âu đang tìm cách hỗ trợ chính quyền Ukraine duy trì vị thế.

Theo ông Leonkov, về lâu dài, châu Âu sẽ phụ thuộc vào Mỹ về kinh tế, quân sự và tài chính. Ông cáo buộc những diễn biến như vụ phá hoại các đường ống Nord Stream, việc châu Âu ngày càng bị cuốn vào xung đột tại Ukraine và cuộc khủng hoảng ở vịnh Ba Tư đã gây tác động nghiêm trọng đối với châu lục.

Trong bối cảnh đó, ông cho rằng hiện không còn nhiều vấn đề có thể đưa ra bàn đàm phán với châu Âu.

Ông Leonkov nhận định: “Cuộc khủng hoảng ngày càng sâu sắc ở châu Âu đã khiến họ lựa chọn đối đầu quân sự và tăng cường quân sự hóa, nhưng hiện chính hướng đi này đang khiến họ gặp bất lợi”, đề cập kế hoạch của Liên minh châu Âu (EU) tăng cường năng lực quốc phòng vào năm 2030.

Theo chuyên gia quân sự này, các nước châu Âu sẽ khó có khả năng duy trì một cuộc xung đột cường độ cao trong thời gian dài, thậm chí ngay cả trong ngắn hạn cũng thiếu năng lực cần thiết để làm điều đó.

Ông kết luận: “Càng tìm cách cản trở tiến trình hòa bình hoặc ngăn cản những nỗ lực của Nga nhằm đạt các mục tiêu trong chiến dịch quân sự đặc biệt, họ càng tiến gần đến một cuộc đối đầu quân sự trực tiếp với Liên bang Nga”.

Cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Mỹ và Ukraine diễn ra tại Abu Dhabi trong hai ngày 10 - 11/11, tập trung vào những nội dung then chốt liên quan đến một khuôn khổ an ninh mới cho châu Âu.

Các cuộc đàm phán diễn ra trong bối cảnh vấn đề an ninh châu Âu đang dần được đưa trở lại trung tâm của các nỗ lực ngoại giao về Ukraine. Theo chuyên gia, điểm đáng chú ý là cấu trúc an ninh châu Âu và các bảo đảm an ninh cho các bên đã trở thành một nội dung quan trọng trong chương trình nghị sự.

Đây là sự thay đổi đáng chú ý so với giai đoạn trước, khi các nỗ lực ngoại giao chủ yếu tập trung vào những vấn đề trực tiếp liên quan đến xung đột, đặc biệt là vấn đề lãnh thổ. Tuy nhiên, việc đưa vấn đề an ninh rộng hơn vào bàn đàm phán chưa đồng nghĩa với khả năng đạt được thỏa thuận, bởi lập trường giữa các bên vẫn còn nhiều khác biệt.

Trong bối cảnh đó, cuộc gặp tại Abu Dhabi được xem là một bước tiếp nối trong nỗ lực tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột Ukraine, đồng thời mở rộng phạm vi thảo luận sang những vấn đề có ảnh hưởng lâu dài tới cấu trúc an ninh của châu Âu.