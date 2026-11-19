Sự phát triển của AI có thể dẫn đến sự xuất hiện của các loại vũ khí sinh học nguy hiểm có khả năng gây thiệt hại nhân mạng trên diện rộng - Giám đốc sáng kiến The IPO Initiative, Giáo sư Tài chính tại Đại học Florida Jay Ritter nói với tờ Izvestia trong một cuộc phỏng vấn ngày 19/11.

Vị chuyên gia chỉ ra khả năng của các mô hình tiên tiến từ Anthropic và OpenAI trong việc phát triển các loại thuốc điều trị chứng sa sút trí tuệ và ung thư.

Theo ông, chính năng lực phát triển một loại dược phẩm hữu ích mới này cũng có thể bị lợi dụng để tạo ra một chất nguy hiểm mới - đó là vũ khí sinh học.

"Nó có thể sẽ giết chết hàng triệu người. Hoặc có thể nó sẽ giết chết tất cả mọi người. Do đó, OpenAI và Anthropic dành sự quan tâm rất lớn cho vấn đề an ninh", ông nói.

Ông Ritter lưu ý đến sự ích kỷ của các nhà sáng lập và nhân viên công ty, ông cho rằng họ sẽ không muốn bản thân nằm trong số những nạn nhân của AI và hiện vẫn chưa rõ ai sẽ là người hưởng lợi từ sự thay đổi công nghệ và mức độ tàn phá của chúng sẽ lớn đến đâu.

Ngoài ra, ông Ritter cũng nhấn mạnh những biến đổi nhanh chóng trên thị trường lao động.

Ông thừa nhận việc ứng dụng AI sẽ làm cắt giảm một số công việc, gia tăng năng suất và tiền lương ở các lĩnh vực khác, cũng như làm xuất hiện những ngành nghề hoàn toàn mới.

Ngày 17/11, ông Igor Pivovarov, chuyên gia phân tích trưởng của Trung tâm Nghiên cứu Hệ thống Tác nhân AI thuộc Viện Vật lý và Công nghệ Moscow (MIPT), cho biết, sự phát triển của AI có thể dẫn đến sự gia tăng số lượng các cuộc tấn công mạng và sự cố hạ tầng kỹ thuật số, song các báo cáo về mạng Internet toàn cầu bị sập hoàn toàn không có bằng chứng xác thực.

Theo ông Pivovarov, một trong những mối đe dọa chính là khả năng những kẻ xâm nhập can thiệp vào hoạt động của các thiết bị mà sức khỏe và sự an toàn của con người phụ thuộc vào đó.

Theo IZ