El Nino tiếp tục duy trì cường độ rất mạnh

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (Cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường), El Nino tiếp tục duy trì cường độ rất mạnh trong tháng 11/2026 đến tháng 01/2027.

Từ tháng 02-4/2027, El Nino tiếp tục duy trì nhưng có xu hướng suy yếu về cường độ, nhiều khả năng El Nino sẽ có cường độ trung bình đến mạnh và còn duy trì đến nửa đầu mùa hè năm 2027 trước khi dần quay trở lại trạng thái trung tính.

Do ảnh hưởng của El Nino, tháng 11/2026, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm từ 1,0-2,0°C.

Tháng 12/2026 và tháng 01/2027, nhiệt độ trung bình phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5-1,5°C; riêng Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cao hơn từ 1,0-2,0°C.

Từ tháng 02-4/2027, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm từ 1,0-2,0°C, có nơi cao hơn 2,0°C.

Trong khi đó, bước sang tháng 11/2026, lượng mưa tại Bắc Bộ cao hơn trung bình nhiều năm từ 15-30%; Thanh Hóa đến Hà Tĩnh và Nam Bộ phổ biến xấp xỉ trung bình nhiều năm; Trung Bộ thấp hơn từ 20-40%.

Tháng 12/2026, lượng mưa tại Bắc Bộ cao hơn trung bình nhiều năm từ 10-20mm; Thanh Hóa đến Hà Tĩnh xấp xỉ trung bình nhiều năm; từ Quảng Trị đến thành phố Huế thấp hơn từ 20-40mm, Duyên hải Nam Trung Bộ thấp hơn từ 50-100mm; Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ thấp hơn từ 10-20mm.

Tháng 01/2027, lượng mưa tại Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Hà Tĩnh phổ biến xấp xỉ trung bình nhiều năm; các khu vực còn lại thấp hơn từ 10-30mm, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ phổ biến ít mưa.

Tháng 02-3/2027, lượng mưa tại Bắc Bộ phổ biến xấp xỉ trung bình nhiều năm; Trung Bộ và Nam Bộ thấp hơn từ 10-20mm. Tháng 4/2027, Bắc Bộ thấp hơn từ 10-20mm; Trung Bộ và Nam Bộ thấp hơn từ 20-40mm.

Chuyên gia cảnh báo thời tiết nguy hiểm dưới tác động mạnh của El Nino

Mặc dù từ tháng 11/2026 đến tháng 01/2027, số lượng bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông và đổ bộ vào đất liền nước ta có khả năng thấp hơn trung bình nhiều năm (trung bình nhiều năm trên Biển Đông 2,8 cơn, đổ bộ 1,1 cơn). Từ tháng 02-4/2027, ít có khả năng xuất hiện bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Tuy nhiên, không khí lạnh và rét đậm, rét hại lại diễn biến khó đoán hơn các năm trước.

Theo dự báo, năm nay, không khí lạnh có khả năng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm. Rét đậm, rét hại xuất hiện muộn hơn so với quy luật khí hậu; số ngày rét đậm, rét hại tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm. Tuy nhiên, vẫn có khả năng xảy ra các đợt rét đậm, rét hại gây giảm nhiệt độ mạnh nhưng ngắn ngày.

El Nino hoạt động mạnh dịp cuối năm gây ra nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan. Ảnh minh họa: canva.

Trong tháng 11-12/2026, Trung Bộ vẫn có khả năng xuất hiện các đợt mưa vừa, mưa to, tập trung tại khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ. Sang tháng 01/2027, mưa lớn diện rộng có xu hướng giảm.

Về tình hình nắng nóng, tại miền Đông Nam Bộ, nắng nóng có khả năng xuất hiện từ tháng 02/2027, sớm hơn so với trung bình nhiều năm; sang tháng 3-4/2027, nắng nóng có xu hướng gia tăng ở Nam Bộ. Tại Tây Bắc Bộ, nắng nóng cục bộ có khả năng xuất hiện từ tháng 3/2027.

Các hiện tượng dông, lốc, sét, mưa đá có thể xuất hiện trên phạm vi cả nước. Trong tháng 3-4/2027, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng xuất hiện các đợt mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to

Theo chuyên gia, các đợt áp thấp nhiệt đới và không khí lạnh vẫn có thể xuất hiện gây gió mạnh, sóng lớn, ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền. Bên cạnh đó, hiện tượng thời tiết nguy hiểm như mưa lớn, dông, lốc, sét, mưa đá, rét đậm, rét hại, sương muối và băng giá có thể ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất, sức khỏe cộng đồng, cây trồng và vật nuôi.

Đáng chú ý, từ tháng 02-4/2027, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có khả năng thiếu hụt mưa kết hợp với nền nhiệt độ cao, có thể tác động lớn đến nguồn nước và ảnh hưởng xấu đến các hoạt động đời sống và sản xuất.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thời tiết, khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp với nhiều hình thái nguy hiểm, cực đoan như nắng nóng, mưa lớn trong thời gian ngắn, lũ quét, sạt lở đất…

Trung tâm Khí tượng và Thủy văn quốc gia đề nghị người dân/doanh nghiệp thường xuyên cập nhật và tích hợp thông tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trong các bản tin ngắn hạn 1-3 ngày, để kịp thời điều chỉnh các kế hoạch sản xuất, phương án ứng phó phù hợp, đặc biệt là phương án vận hành hồ chứa phù hợp, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du, cùng với đó đảm bảo an toàn cho các hoạt động sản xuất và dân sinh.