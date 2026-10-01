Chuyên gia cảnh báo sai lầm lớn nhất khi dùng pin xe điện là để cạn và duy trì mức 0%

Nhiều người dùng xe điện lo ngại khi đồng hồ báo pin còn 0%, cho rằng điều này sẽ làm hỏng pin và tốn kém sửa chữa. Tuy nhiên, các kỹ sư cho biết mức 0% chỉ là phần pin có thể sử dụng, xe có nhiều cơ chế bảo vệ để giúp người lái đến nơi an toàn và nguy cơ lớn nhất là để pin cạn kiệt trong thời gian dài.

Màn hình xe điện cảnh báo pin yếu, nhưng chuyên gia nhấn mạnh không nên để pin cạn kiệt lâu dài gây hư hại. Ảnh: Facebook

Mức 0% trên đồng hồ pin xe điện không tương đương với việc pin đã hoàn toàn hết điện. Thực tế, phần trăm hiển thị chỉ phản ánh phần dung lượng pin có thể sử dụng được, còn một phần dự trữ được thiết kế để bảo vệ pin và duy trì hoạt động ổn định.

Khi pin còn khoảng 20%, xe sẽ phát cảnh báo để người dùng tìm nơi sạc. Khi mức pin xuống còn khoảng 5%, hệ thống quản lý pin sẽ tự động giới hạn công suất để kéo dài quãng đường di chuyển. Ở mức 2-3%, một số mẫu xe điện sẽ chuyển sang chế độ tiết kiệm năng lượng, giảm công suất và tắt các thiết bị như điều hòa nhằm giúp xe đến nơi an toàn.

Chuyên gia nhấn mạnh phần dự trữ này không phải là nhiên liệu thêm mà chỉ là lưới an toàn cho người lái khi gần hết pin. Do đó, việc chạm mức 0% một lần không gây hại lâu dài cho pin.

Nguy cơ thực sự đối với pin là khi xe để ở mức 0% trong nhiều ngày liên tục, khiến pin tự xả hết điện. Tình trạng này có thể gây hư hại nghiêm trọng cho pin và ảnh hưởng đến tuổi thọ của xe điện.

Khi pin gần hết, người dùng nên giảm tốc độ, tắt các thiết bị không cần thiết và tìm nơi an toàn để sạc. Ngoài ra, việc tham khảo kỹ hướng dẫn sử dụng xe là cần thiết để biết cách xử lý khi xe hết pin, ví dụ như cách kéo xe phù hợp, tránh kéo bánh xe chạm đất gây hư hại.

Các nghiên cứu chỉ ra rằng tuổi thọ pin xe điện không bị ảnh hưởng nhiều bởi nhiệt độ lạnh mà chủ yếu do việc bỏ bê lâu dài, như để pin cạn kiệt trong thời gian dài mà không sạc lại.

Người dùng xe điện đã di chuyển hơn 100.000 dặm cho biết pin hiếm khi là nguyên nhân gây phiền toái lớn nhất, cho thấy việc sử dụng và bảo dưỡng đúng cách có vai trò quan trọng trong việc duy trì hiệu suất và tuổi thọ pin.