Chuyên gia cảnh báo Nhật Bản có thể chế tạo vũ khí hạt nhân trong vài tuần

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Nhật Bản có thể phát triển một thiết bị nổ hạt nhân trong vòng vài tuần nếu chính phủ nước này quyết định theo đuổi vũ khí hạt nhân, theo ông Dai Huaicheng, Tổng Thư ký Hiệp hội Kiểm soát Vũ khí và Giải phóng Quân sự Trung Quốc (CACDA).

Phát biểu với TASS, ông Dai cho rằng nền tảng công nghiệp tiên tiến và các kho dự trữ plutonium hiện có của Nhật Bản có thể cho phép nước này đạt được điều này nhanh hơn nhiều so với các quốc gia khác.

"Từ góc độ kỹ thuật và vật liệu, Nhật Bản đã ở ngay "ngưỡng cửa hạt nhân" khi nói đến việc vượt qua các rào cản liên quan đến việc sản xuất dù chỉ một thiết bị nổ hạt nhân đơn lẻ. Như một chuyên gia Mỹ đã ví von một cách chính xác, Nhật Bản 'chỉ cần vặn một chiếc tua vít' để có được vũ khí hạt nhân", ông Dai nói.

Ông nói thêm, dựa trên các tuyên bố của nhiều quan chức Nhật Bản khác nhau và các phân tích của cả các chuyên gia trong nước lẫn nước ngoài, về mặt lý thuyết Nhật Bản có thể sản xuất một thiết bị nổ hạt nhân trong một thời gian rất ngắn nếu nước này lựa chọn chấp nhận rủi ro đó.

Một số ước tính cho thấy quá trình này có thể chỉ mất hơn 100 ngày - hoặc thậm chí có lẽ chỉ vài chục ngày.

Ông Dai chỉ ra, theo các nhà chức trách Nhật Bản, quốc gia này sở hữu 44,4 tấn plutonium đã tách vào cuối năm 2024, gồm 8,6 tấn được lưu trữ trong nước và 35,8 tấn được giữ ở nước ngoài.

Ngoài ra, các kho nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng của Nhật Bản chứa khoảng 191 tấn plutonium chưa tách.

Ông Dai nói: "Báo cáo mới nhất từ Ủy ban Năng lượng Nguyên tử Nhật Bản, được công bố tháng 8/2026, cho biết tổng lượng plutonium đã tách ra vẫn ở mức khoảng 44,4 tấn cuối năm 2025, với 9,9 tấn được lưu trữ trong nước và khoảng 34,5 tấn được giữ ở nước ngoài, do quy mô của các kho dự trữ vẫn còn rất lớn".

Chuyên gia này chỉ ra, việc chế tạo một đầu đạn hạt nhân đơn giản thông thường chỉ cần vài kg plutonium cấp độ vũ khí. Theo các nguồn công khai, 44,4 tấn plutonium đã tách của Nhật Bản sẽ đủ để sản xuất hàng nghìn đầu đạn hạt nhân.

Ông Dai cũng phát biểu, các nhà chức trách Nhật Bản nói rằng các kho dự trữ plutonium đáng kể này phục vụ làm nhiên liệu cho các nhà máy điện hạt nhân.

Tuy nhiên, điều này vẫn là một nguyên nhân gây lo ngại giữa các tuyên bố của một số chính trị gia Nhật Bản ủng hộ việc có được vũ khí hạt nhân, chuyên gia này nói thêm.

Chuyên gia này kết luận: "Mặc dù hầu hết plutonium của Nhật Bản là cấp độ lò phản ứng, nhưng không phải là hoàn toàn không thể sử dụng nó trong các thiết bị hạt nhân. Đáng chú ý, Nhật Bản có công nghệ và các cơ sở xử lý cần thiết để tách plutonium cấp độ vũ khí, làm cho ranh giới giữa sử dụng dân sự và quân sự trở nên cực kỳ mờ nhạt".

Theo TASS