Mới đây, trên sóng podcast đang có sức lan tỏa vô cùng mạnh mẽ, nhà bình luận Akmal Marhali đã công khai đưa ra cáo buộc chấn động khi cho rằng toàn bộ giải đấu vừa qua đã được dàn xếp tỉ mỉ ngay từ đầu để dọn đường cho đội tuyển Indonesia vào chung kết và sau đó bước lên ngôi vô địch.

Theo nhận định đến từ ông Akmal Marhali, kịch bản đăng quang của đại diện vạn đảo trên thực tế đã được chuẩn bị kỹ lưỡng ngay ở thời điểm bốc thăm chia bảng. Vị chuyên gia này khẳng định rằng quy trình bốc thăm đã bị can thiệp nhằm đảm bảo Indonesia né được hai thế lực hàng đầu khu vực là đội tuyển Việt Nam và Thái Lan ở giai đoạn đầu, qua đó mở toang cánh cửa tiến thẳng vào trận chung kết.

Ông Akmal Marhali - người Indonesia phát biểu nghi vấn về chính đội nhà tại FIFA ASEAN Cup 2026.

Ông thể hiện rõ nghi vấn mang tính hệ thống khi đưa ra một câu hỏi nhiều ẩn ý: "FIFA ASEAN Cup 2026 đã được sắp xếp để Indonesia vô địch. Các đối thủ nằm cùng bảng với Indonesia đều có thứ hạng thấp hơn họ, mọi người đồng ý với tôi không nào?" Nhận định này ngụ ý rằng con đường vào sâu của đại diện xứ vạn đảo đã được trải sẵn hoa hồng với những thử thách nhẹ nhàng nhất có thể.

Quan điểm này càng trở nên thuyết phục hơn khi đối chiếu với các tư liệu từ Astro Arena, kênh truyền hình hàng đầu Malaysia. Đơn vị này đã miêu tả lại diễn biến thực tế của giải đấu, khi Indonesia được xếp vào bảng A cùng với Malaysia, Singapore và Bangladesh. Trận Indonesia vs Bangladesh ở lượt cuối đã xuất hiện scandal bù thêm giờ khó hiểu, “tạo điều kiện” cho Indonesia ghi 2 bàn và giật lại tấm vé chung kết từ Malaysia.

Dù mang quốc tịch Indonesia, ông Akmal vẫn thẳng thắn vạch ra những ưu ái mà đội nhà nhận được, xuất phát từ mục tiêu cốt lõi là thu hút tối đa lượng CĐV đến theo dõi. "Indonesia phải vào chung kết. Nếu không, ai muốn xem giải đấu này?", Akmal nói.

Indonesia đã giật ngôi đầu bảng A nhờ hơn chỉ số phụ so với Malaysia.

Cần biết rằng, Akmal từng giữ vai trò giám đốc điều hành một CLB của Indonesia. Ngoài ra, ông là khách mời thường xuyên của các chương trình bình luận bóng đá tại xứ vạn đảo. Do vậy, những lời phát ngôn của vị chuyên gia này là có sức nặng và thu hút luồng tranh luận lớn trong cộng đồng bóng đá Indonesia. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng đây chỉ là nhận định của cá nhân Akmal dựa trên thể thức thi đấu và các lợi ích thương mại của giải.

Theo bảng xếp hạng FIFA đang cập nhật, Indonesia được cộng 3,35 điểm sau trận chung kết trước Thái Lan và nâng tổng điểm lên 1.166,50. Tuy nhiên, đội tuyển xứ vạn đảo vẫn đứng thứ 117 thế giới, không thay đổi thứ hạng so với trước trận đấu.

Các cầu thủ Indonesia ăn mừng trong chiến thắng trước Thái Lan ở chung kết FIFA ASEAN Cup.