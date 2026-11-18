Ông Bùi Nguyên Hoàn, Nguyên Vụ trưởng, nguyên Trưởng Văn phòng đại diện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tại TPHCM kể về chặng đường 30 năm hình thành và phát triển của ngành chứng khoán Việt Nam. Ảnh: Lê Nam.

Chiều 18/11, hội thảo khoa học quốc gia "Thị trường Chứng khoán Việt Nam (VCSM 2026): Ba thập niên kiến tạo - Vị thế mới, động lực phát triển mới" diễn ra tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng.

Theo ban tổ chức, sau 30 năm kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra đời, thị trường chứng khoán đã từng bước khẳng định vai trò là kênh dẫn vốn trung và dài hạn quan trọng của nền kinh tế.

Một dấu mốc đáng chú ý là từ ngày 21/9/2026, FTSE Russell chính thức nâng phân loại thị trường chứng khoán Việt Nam lên nhóm thị trường mới nổi thứ cấp.

Các nhà khoa học, chuyên gia, đại biểu dự hội thảo. Ảnh: Lê Nam.

Trước đó, tháng 7/2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1413/QĐ-TTg phê duyệt Đề án cải cách tổng thể thị trường tài chính Việt Nam. Đề án đặt mục tiêu đến năm 2045, hệ thống thể chế, hạ tầng, sản phẩm, nhà đầu tư và cơ chế quản lý, giám sát đạt chuẩn quốc tế, trong đó thị trường chứng khoán giữ vai trò trọng yếu.

Riêng giai đoạn 2026-2030, doanh nghiệp được định hướng huy động khoảng 5,4 triệu tỷ đồng thông qua thị trường chứng khoán.

Những mục tiêu này đòi hỏi thị trường không chỉ mở rộng về quy mô mà còn phải nâng cao chất lượng hàng hóa, quản trị công ty, hạ tầng giao dịch, thanh toán và bù trừ; phát triển nhà đầu tư tổ chức, đồng thời tăng cường năng lực của các định chế trung gian.

Nhiều sáng kiến thúc đẩy minh bạch và củng cố niềm tin

Trong khuôn khổ hội thảo, ban tổ chức triển khai nhiều hoạt động học thuật và chuyên môn, nổi bật là Diễn đàn Thị trường Chứng khoán Việt Nam 2026 (VSMF), với hai phiên thảo luận và hai tọa đàm. Diễn đàn quy tụ đại diện cơ quan quản lý, sở giao dịch, tổ chức lưu ký - bù trừ, hiệp hội nghề nghiệp, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, doanh nghiệp và các tổ chức đào tạo.

Bà Hoàng Hải Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Kinh doanh Chứng khoán Việt Nam (VASB) báo cáo đề dẫn "Thị trường chứng khoán Việt Nam sau 30 năm - Vị thế mới sau nâng hạng". Ảnh: Lê Nam.

Hội thảo cũng xây dựng kỷ yếu khoa học dày 530 trang, tập hợp các bài viết của nhà khoa học, chuyên gia và nhà quản lý theo 8 nhóm chủ đề, góp phần cung cấp thêm luận cứ khoa học và thực tiễn cho quá trình phát triển thị trường.

Đáng chú ý, ban tổ chức ra mắt Báo cáo Toàn cảnh Thị trường Chứng khoán Việt Nam 2026 (Vietnam Securities Market Review - VSMR 2026).

Đây là ấn phẩm lần đầu được xuất bản, hệ thống hóa các cấu phần của thị trường, hoạt động của các định chế trung gian, hạ tầng, nhà đầu tư và những vấn đề đặt ra trong quá trình phát triển. Báo cáo hướng tới trở thành tài liệu tham khảo thường niên. Cùng với đó, ban tổ chức công bố thành lập Tủ sách Tài chính.

Một nội dung mới khác là công bố khung và phát động Chương trình Đánh giá Niềm tin Thị trường Chứng khoán Việt Nam (Vietnam Securities Market Trust - VSMT), với thông điệp “Nâng chuẩn để kiến tạo niềm tin”. Chương trình hướng tới xây dựng một thước đo độc lập, thường niên về mức độ tin cậy của các công ty đại chúng và định chế trung gian trên thị trường.

Ông Nguyễn Sơn, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) với tham luận về hạ tầng sau giao dịch và lộ trình vận hành cơ chế đối tác bù trừ trung tâm. Ảnh: Lê Nam.

Theo TS. Nghiêm Quý Hào, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Kinh tế ứng dụng (CAER) - Trường Đại học Tôn Đức Thắng, sau khi thị trường được nâng hạng, vấn đề đặt ra không chỉ là quy mô thị trường lớn đến đâu mà còn là mức độ đáng tin cậy như thế nào.

Ông Hào nhấn mạnh, VSMT không nhằm tôn vinh hay xếp hạng doanh nghiệp mà cung cấp một thước đo minh bạch, có thể kiểm chứng để doanh nghiệp tự đánh giá, nhà đầu tư có thêm căn cứ và cơ quan quản lý có thêm dữ liệu tham khảo.

Thông qua các hoạt động nghiên cứu, đối thoại và sáng kiến chuyên môn, hội thảo hướng tới góp phần nhận diện cơ hội, thách thức, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.

Hội thảo do CAER phối hợp với Hiệp hội Kinh doanh Chứng khoán Việt Nam (VASB), Hội Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Doanh nghiệp Việt Nam (VNIDA) và Viện Phát triển Kinh tế số Việt Nam (VIDE) tổ chức, hướng tới kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống ngành Chứng khoán (28/11/1996 - 28/11/2026).