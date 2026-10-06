Chuyên gia bàn chuyện quản trị bền vững trong kỷ nguyên AI

Chuyên gia thảo luận tại sự kiện. (Ảnh: UEL)

Sự kiện quy tụ đông đảo các học giả, chuyên gia và nhà hoạch định chính sách trong nước và quốc tế cùng nhau chia sẻ những kết quả nghiên cứu mới, cập nhật xu hướng toàn cầu và thảo luận các giải pháp hướng tới phát triển bền vững.

Với chủ đề “Green Economy and Sustainable Governance: New Growth Drivers for the Private Sector” (Kinh tế xanh và quản trị bền vững-Động lực tăng trưởng mới cho khu vực tư nhân), SEBL 2026 đặt trọng tâm vào quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế xanh và những yêu cầu đổi mới về quản trị, thể chế đối với khu vực doanh nghiệp tư nhân.

Không chỉ dừng lại ở việc trao đổi học thuật, SEBL 2026 mang ý nghĩa rộng lớn hơn khi góp phần làm rõ những hàm ý chính sách, mô hình kinh doanh mới và giải pháp quản trị tiên tiến có thể áp dụng vào thực tiễn, nhất là trong bối cảnh Việt Nam thực hiện cam kết Net Zero và hội nhập sâu hơn vào kinh tế thế giới.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Công Gia Khánh, Hiệu trưởng Trường đại học Kinh tế-Luật phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: UEL)

Phát biểu khai mạc, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Công Gia Khánh, Hiệu trưởng Trường đại học Kinh tế-Luật nhấn mạnh, chủ đề năm nay thể hiện mục tiêu tìm hiểu cách thức để kinh tế xanh và quản trị bền vững có thể trở thành những động lực tăng trưởng mới cho khu vực kinh tế tư nhân, qua đó kiến tạo một tương lai bao trùm, có trách nhiệm và có khả năng thích ứng.

Theo ông, sứ mệnh của UEL là góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của Việt Nam thông qua nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, đào tạo và gắn kết cộng đồng trong các lĩnh vực kinh tế, kinh doanh, quản lý và luật. Nhà trường tin rằng giáo dục không chỉ là con đường dẫn đến thành công của mỗi cá nhân, mà còn là động lực thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

SEBL 2026 thể hiện chính tầm nhìn đó. Và hội thảo quy tụ các nhà nghiên cứu và chuyên gia cùng chia sẻ một tầm nhìn chung để trao đổi ý tưởng, hợp tác xuyên biên giới và cùng tìm kiếm những giải pháp mới cho một thế giới đang thay đổi nhanh chóng.

“Những nỗ lực này trở nên quan trọng hơn bao giờ hết khi Việt Nam đang tiếp tục thực hiện cam kết Net Zero và ngày càng hội nhập sâu rộng hơn vào nền kinh tế toàn cầu”, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Công Gia Khánh cho biết.

Phó Giáo sư Dominik Bierecki, Đại học Pomeranian phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: UEL)

Tại phần tham luận, diễn giả chia sẻ góc nhìn về việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) có trách nhiệm trong nghiên cứu và công bố khoa học. Theo diễn giả, AI hiện đã tham gia vào hầu hết các khâu của quá trình nghiên cứu, từ tổng quan tài liệu, phân tích dữ liệu đến viết bài và truyền thông khoa học, giúp nhà nghiên cứu làm việc nhanh hơn.

Tuy nhiên, việc ứng dụng AI cũng đặt ra những vấn đề về tính nguyên bản của công trình, đạo đức nghiên cứu và chất lượng công bố. Qua đó, diễn giả nhấn mạnh, AI chỉ là công cụ hỗ trợ, giá trị cốt lõi của nghiên cứu vẫn phụ thuộc vào tính chặt chẽ khoa học, trách nhiệm đạo đức và năng lực sáng tạo của con người.

Về cách giám sát trí tuệ nhân tạo, Phó Giáo sư Dominik Bierecki, Đại học Pomeranian (Ba Lan) cho rằng, qua việc so sánh Đạo luật Trí tuệ nhân tạo của Liên minh châu Âu (EU AI Act) với Luật Trí tuệ nhân tạo của Việt Nam có hiệu lực từ ngày 1/3/2026, cả hai văn bản đều tiếp cận theo mức độ rủi ro: rủi ro càng lớn thì mức độ giám sát càng chặt. Đây là cách vận hành nguyên tắc tương xứng, một yêu cầu cơ bản của Nhà nước pháp quyền.

Chuyên gia chụp ảnh lưu niệm cùng với sinh viên UEL. (Ảnh: UEL)

Tuy nhiên, rủi ro do AI tạo ra rất khó đo lường và thay đổi liên tục, nên việc phân loại ngay từ đầu là chưa đủ, mà cần được bổ sung bằng cơ chế theo dõi và rà soát thường xuyên. Việc giám sát phải tương xứng theo hai chiều: không quá chặt đến mức kìm hãm đổi mới sáng tạo, nhưng cũng không quá lỏng đến mức bỏ ngỏ việc bảo vệ quyền con người.

Hội thảo SEBL là một trong những điểm nhấn học thuật nổi bật trong khuôn khổ Tuần lễ Quốc tế năm 2026 do UEL tổ chức từ ngày 5 đến 9/10. Sự kiện quy tụ khoảng 250 chuyên gia, học giả quốc tế và nhà khoa học trong nước.

Trong khuôn khổ Tuần lễ, UEL tổ chức nhiều hoạt động học thuật như đồng giảng, tọa đàm chuyên đề, seminar, trao đổi học thuật và kết nối hợp tác nghiên cứu, với sự tham gia của các học giả đến từ nhiều trường đại học và tổ chức nghiên cứu quốc tế.

Chuyên gia trình bày tham luận tại sự kiện. (Ảnh: CTV)

Tuần lễ Quốc tế UEL 2026 không chỉ tạo diễn đàn trao đổi tri thức, kết nối học thuật mà còn góp phần mở rộng mạng lưới hợp tác quốc tế, thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu, giảng dạy và công bố khoa học. Qua đó, UEL hướng tới đẩy mạnh quốc tế hóa giáo dục, nâng cao năng lực đồng công bố và phát triển chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế.