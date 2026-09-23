Chuyên gia ADB cảnh báo về một số rủi ro với tăng trưởng kinh tế Việt Nam

Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đã nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam lên 7,8% trong năm 2026 và 7,6% trong năm 2027, phản ánh kết quả tăng trưởng kinh tế vượt kỳ vọng trong nửa đầu năm 2026, theo các chuyên gia của ADB công bố tại cuộc họp báo ngày hôm nay.

Nền kinh tế Việt Nam duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực trong nửa đầu năm, với tổng sản phẩm trong nước tăng 8,2%, cao hơn mức 7,5% cùng kỳ năm 2025. Động lực tăng trưởng đến từ ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục mở rộng, tiêu dùng trong nước tăng mạnh và dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài được duy trì ổn định.

Giám đốc quốc gia của ADB tại Việt Nam, ông Shantanu Chakraborty cho biết: “Kết quả kinh tế tích cực của Việt Nam trong nửa đầu năm nay cho thấy khả năng chống chịu vững vàng và tiềm năng duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ của nền kinh tế. Để giữ vững xu hướng này và đạt được những bước tiến có chất lượng cao hơn, Việt Nam cần tiếp tục điều hành kinh tế vĩ mô một cách thận trọng nhằm kiềm chế lạm phát, bảo đảm ổn định tài chính, đẩy nhanh cải cách cơ cấu, đồng thời bảo đảm nền kinh tế tiếp tục mở rộng dựa vào đầu tư mang lại những cải thiện về năng suất".

Giám đốc quốc gia ADB nói đến hai rủi ro với tăng trưởng kinh tế Việt Nam bao gồm hệ thống tài chính phụ thuộc nhiều vào tín dụng ngân hàng, các lĩnh vực rủi ro không tạo ra được dòng tiền, hệ thống ngân hàng sẽ chịu áp lực về thanh khoản trong dài hạn.

Ngoài ra, môi trường kinh doanh còn khó khăn với doanh nghiệp, số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng nhưng sô doanh nhiệp không quay lại thị trường vẫn ở ngưỡng cao.

Chuyên gia kinh tế trưởng của ADB, ông Bùi Minh Giáp nhận xét, nửa đầu năm, chính sách tiền tệ hỗ trợ tăng trưởng, thanh khoản điều hành linh hoạt, tỷ giá được kiểm soát tốt. Lạm phát tăng cao hơn so với năm trước, áp lực giá không chỉ đến từ vài mặt hàng mà đã lan tỏa rộng hơn. Dư địa nới lỏng tiền tệ không còn nhiều, rủi ro về hệ thống tài chính tăng lên. Chính sách tiền tệ cần được điều hành linh hoạt.

Vị chuyên gia này nhấn mạnh, mặc dù triển vọng tăng trưởng của Việt Nam trong ngắn hạn vẫn tích cực, rủi ro dài hạn hơn nghiêng về xu hướng giảm. Nhu cầu toàn cầu suy yếu và bất định bên ngoài gia tăng có thể gây sức ép lên tăng trưởng, trong khi giá năng lượng tăng và các điều kiện tài chính toàn cầu thắt chặt hơn có thể làm gia tăng áp lực lạm phát và tỷ giá.

Trong nước, tăng trưởng tín dụng nhanh có thể làm gia tăng những yếu tố rủi ro của hệ thống tài chính, trong khi các doanh nghiệp nhỏ tiếp tục gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn.

Chuyên gia kinh tế trưởng ADB khuyến nghị Việt Nam nên hướng đến tăng trưởng kinh tế dựa trên tăng năng suất lao động, đồng thời khuyến khích thu hút thêm FDI. Tuy nhiên, Việt Nam không nên thu hút FDI bằng mọi giá, dựa trên nhiều tiêu chí ví như công nghệ, hàm lượng công nghệ tại Việt Nam, giá trị gia tăng, tạo ra hệ sinh thái xung quanh FDI mà Việt Nam được tham gia nhiều hơn và được chuyển giao công nghệ nhiều hơn.

Trên bình diện khu vực, theo chuyên gia ADB, tăng trưởng kinh tế tại các nền kinh tế đang phát triển ở châu Á và Thái Bình Dương được dự báo giảm từ 5,5% trong năm 2025 xuống 5% trong năm nay, trước khi tăng nhẹ lên 5,1% vào năm 2027, theo một báo cáo mới của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB). Dự báo năm 2026 cao hơn 0,1 điểm phần trăm so với triển vọng trước đó được công bố vào tháng 7.