Chuyện gì xảy ra với Running Man

Theo The Korea Times, Running Man là chương trình truyền hình giải trí độc đáo của Hàn Quốc từng gây sốt ở châu Á và Nam Mỹ. Tuy nhiên, sau khoảng 16 năm lên sóng, Running Man đối mặt với nhiều bất ổn, từ tỷ suất người xem giảm tới những tranh cãi xoay quanh nội dung.

Sụt giảm tỷ lệ người xem

Ra mắt năm 2010, Running Man nhanh chóng tạo được sức ảnh hưởng tại thị trường quốc tế, thậm chí được khán giả nước ngoài biết đến rộng rãi hơn so với công chúng trong nước. Chương trình sở hữu format đơn giản, dễ hiểu ngay cả với những người không biết tiếng Hàn. Các ngôi sao tham gia trò chơi chạy đuổi bắt, tìm cách giật những bảng tên trên lưng đối thủ.

Những màn vận động kết hợp yếu tố hài hước giúp Running Man tạo dấu ấn riêng so với các chương trình giải trí Hàn Quốc khác như Infinity Challenge của MBC hay 2 Nights 1 Day của KBS. Hai chương trình này chủ yếu khai thác những trò đùa và tiểu phẩm đòi hỏi người xem phải hiểu tiếng Hàn mới có thể nắm bắt đầy đủ nội dung.

Running Man gây sốt vào những năm đầu thập niên 2010 với tỷ lệ người xem cao. Ảnh: News1.

Ban đầu, các thử thách của Running Man chủ yếu diễn ra tại những vùng nông thôn Hàn Quốc. Sau đó, phạm vi ghi hình mở rộng sang các khu vực đô thị, rồi đến những nơi khác, chẳng hạn Trung Quốc, Thái Lan, Việt Nam… Sức hút của chương trình thể hiện rõ qua sự chào đón cuồng nhiệt của người hâm mộ địa phương. Mỗi khi các thành viên xuất hiện, sân bay và trung tâm thương mại thường rơi vào tình trạng quá tải vì đám đông tập trung chờ đón thần tượng, The Korea Times viết.

Sức ảnh hưởng quốc tế của Running Man còn mở đường cho phiên bản Trung Quốc mang tên Keep Running phát sóng trên kênh ZJS TV từ tháng 10/2014 hay Chạy ngay đi tại Việt Nam.

Tuy nhiên, bất chấp sức hút ở nước ngoài, Running Man bắt đầu đối mặt với sự suy giảm lượng người xem tại quê nhà. Vào giai đoạn hoàng kim là 2012-2013, chương trình từng đạt mức rating kỷ lục lên tới 21%-21.8%. Tuy nhiên, từ cuối năm 2015, tỷ suất người xem chương trình tại các hộ gia đình Hàn Quốc giảm mạnh, xuống còn 4,8% vào tháng 12 cùng năm, The Korea Times viết.

Theo tin tức hôm 12/10 của Newsen, tỷ lệ người xem của chương trình là 3,4%, thấp hơn đáng kể so với đối thủ 2 ngày 1 đêm (7%). Running Man đứng thứ 4 trong các chương trình phát sóng cùng khung giờ. Đây là kết quả khó tránh khỏi khi chương trình đã lên sóng suốt nhiều năm và không ít game show mới mẻ đã ra mắt, trong khi thị hiếu người xem không ngừng thay đổi.

Sau 16 năm lên sóng, chương trình đã rất nhiều lần thay đổi thành viên. Lee Kwang Soo, Gary từng là thành viên cố định đã lần lượt rời đi. Ảnh: Hankyung.

Nhiều lần vướng tranh luận

Bên cạnh tỷ lệ người xem, Running Man còn nhiều lần vướng tranh cãi liên quan đến nội dung.

Running Man vừa qua vấp phải phản ứng trái chiều, thậm chí bị khiếu nại khi một trò chơi có yếu tố tiếp xúc cơ thể bị khán giả cho là không phù hợp với chương trình phát sóng trong khung giờ gia đình. Nhiều đơn khiếu nại đã được khán giả gửi đến cơ quan quản lý, trong đó có ý kiến cho rằng tình huống này có dấu hiệu quấy rối.

Tranh cãi xuất phát từ trò chơi mang tên Nụ hôn vô điều kiện, với sự tham gia của hai diễn viên Ahn Eun Jin và Kim Moo Jun. Trong trò chơi, người tham gia bị bịt mắt và phải đoán danh tính người hôn mình. Ở một tình huống, Ahn Eun Jin hôn lên cổ tay của Yang Se Chan. Tuy nhiên, một số khán giả cho rằng việc đưa những hành động thân mật vào trò chơi giải trí là không phù hợp, đặc biệt khi chương trình hướng đến đông đảo khán giả gia đình.

Ngày 30/10, tờ Hankyung đưa tin Tiểu ban Kiểm duyệt Phát sóng thuộc Ủy ban Tiêu chuẩn Truyền thông Hàn Quốc đã xem xét tập Running Man gây tranh cãi. Sau quá trình thảo luận, đa số thành viên nhận định nội dung chương trình chưa đến mức phải áp dụng biện pháp xử lý.

Trong một số tập, Song Ji Hyo được nhận xét hời hợt, thiếu tập trung. Ảnh: Sports Khan.

Chưa hết, thành viên Song Ji Hyo thời gian qua trở thành tâm điểm tranh luận khi thời lượng xuất hiện của cô trong Running Man ngày càng ít ỏi, dù cô là thành viên chính thức. Trong một số tập, Song Ji Hyo bị nhận xét khá mờ nhạt, hời hợt, mất tập trung trong suốt phần chơi. Thời lượng xuất hiện của cô chỉ khoảng 10 phút trong toàn bộ tập phát sóng.

Tháng 6, fan meeting của Running Man tại TP.HCM được công bố, với sự tham gia dự kiến của những thành viên nổi tiếng như Yoo Jae Suk, Song Ji Hyo, Haha... Các nghệ sĩ thậm chí xuất hiện trong video xác nhận đến Việt Nam gặp gỡ người hâm mộ.

Vé tham dự sự kiện có giá từ 1 triệu đến 4,7 triệu đồng. Tuy nhiên, chương trình sau đó bị hủy. Theo tờ News1 của Hàn Quốc, ban tổ chức tại Việt Nam không công bố lý do cụ thể dẫn đến quyết định này. Trong khi đó, một bộ phận khán giả cho rằng doanh số bán vé thấp có thể là nguyên nhân.

Từ một game show từng tạo hiệu ứng mạnh mẽ tại thị trường quốc tế, Running Man giờ đây đối mặt với câu hỏi về sức hút. Liệu sự sụt giảm rating, những tranh luận kể trên có phản ánh dấu hiệu thoái trào của chương trình sau nhiều năm phát sóng?