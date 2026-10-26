Chuyện gì xảy ra với iPhone Duo sau 20 lần gập và sử dụng ​​trong vòng 6 giờ?

Mặc dù có mức giá cao, khởi điểm từ khoảng 65 triệu đồng, nhiều người dùng cho biết các vết nứt đã xuất hiện tại cùng một vị trí, làm dấy lên nghi vấn rằng đây có thể là lỗi sản phẩm tiềm ẩn.

Kể từ ngày 25/10, các báo cáo về tình trạng hư hỏng màn hình bên trong của iPhone Duo liên tục xuất hiện trên nhiều nền tảng khác nhau, bao gồm các trang tin công nghệ tại Mỹ như The Verge, MacRumors và PhoneArena, cũng như trên các mạng xã hội như Reddit.

Trường hợp đáng chú ý nhất liên quan đến một khách hàng tại Melbourne, Úc. Chỉ sáu giờ sau khi nhận máy và mới chỉ gập mở thiết bị chưa đầy 20 lần, màn hình của chiếc điện thoại đã bị nứt. Người này cho biết, anh cảm thấy có điều gì đó bất thường ở phần bản lề khi đang mở máy, ngay sau đó là một tiếng "rắc" vang lên và một đường nứt xuất hiện trên màn hình. Anh đã nhanh chóng đến Apple Store và được đổi một thiết bị mới. Thông tin này đã được một quản trị viên của cộng đồng "iPhone Duo" trên Reddit xác nhận.

Trên các nền tảng như Reddit và X (trước đây là Twitter), nhiều người dùng khác cũng chia sẻ bằng chứng về các vết nứt xuất hiện trên màn hình iPhone Duo của họ. Do các vết nứt này luôn xuất hiện ở những vị trí tương tự và có hình dạng gần như giống hệt nhau, nhiều ý kiến ​​lo ngại rằng, đây có thể là vấn đề về độ bền của chính chiếc iPhone Duo, thay vì là lỗi do người dùng gây ra.

Về vấn đề này, trang tin chuyên về công nghệ PhoneArena giải thích: "Đã khá rõ ràng là có một lỗi thiết kế nghiêm trọng ở phần bản lề của iPhone Duo. Xét cho cùng, iPhone Duo là sản phẩm thế hệ đầu tiên, và những sản phẩm như vậy thường dễ gặp phải nhiều vấn đề khác nhau". PhoneArena cũng đề cập đến các thông tin trước đó cho biết, Apple đã loại bỏ khoảng 40% số thiết bị iPhone Duo được lắp ráp do các lỗi sản xuất.

Những lỗi tương tự cũng được ghi nhận trong các bài kiểm tra độ bền đối với iPhone Duo do một số YouTuber thực hiện. Vào ngày 23/10, YouTuber "JerryRigEverything", người nổi tiếng với phong cách thử nghiệm theo kiểu "phá hủy" đã thực hiện một bài kiểm tra độ bền và phát hiện các vết nứt xuất hiện tại chính những vị trí đó. Khi bẻ cong iPhone Duo theo hướng ngược lại, một đường kẻ màu xanh lá cây đã xuất hiện trên màn hình. Khi tăng lực tác động, đường kẻ này lan rộng ra và toàn bộ màn hình bên trong không còn phản hồi với các thao tác chạm. Hơn nữa, khi để cát lọt vào cơ chế bản lề, thiết bị không thể gập lại được nữa. Máy cũng tỏ ra khá dễ bị tổn hại trong các bài kiểm tra chống trầy xước.

YouTuber này đã chỉ trích chính sách dịch vụ của hãng: "Tôi chưa từng gặp kiểu hư hỏng này khi thử nghiệm Galaxy Fold của Samsung". Anh lưu ý rằng, trong khi Samsung cung cấp dịch vụ thay miếng dán màn hình miễn phí trong 12 tháng đầu, thì Apple lại thu phí 49 đôla Mỹ (khoảng gần 1,3 triệu đồng) ngay từ đầu. Những lỗi tương tự cũng được ghi lại trong một bài kiểm tra do YouTuber người Hàn Quốc "Gunggeumhagi" thực hiện.

Nhiều người cho rằng, phần bản lề vốn được thiết kế để ngăn thiết bị gập ngược chính là nguyên nhân gốc rễ gây ra các vết nứt trên màn hình. Có vẻ như cơ chế bản lề này đã tạo ra tác động trực tiếp lên chính màn hình của thiết bị. Vấn đề nằm ở chỗ, do nguồn cung các sản phẩm đặt trước có hạn, bất kỳ ai nhận phải sản phẩm bị lỗi đều sẽ phải đợi đến năm sau mới có thể đổi hoặc sửa chữa. Apple hiện chưa đưa ra bình luận nào về vấn đề này.