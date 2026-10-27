Chuyện gì xảy ra với Gia đình Haha

Ngày 27/10, ê-kíp Quán nhà Haha (phần tiếp theo của Gia đình Haha) đăng tải thông báo trên fanpage chính thức, phản hồi những ý kiến cho rằng đơn vị sản xuất đang sử dụng thông tin tiêu cực để thu hút sự chú ý cho chương trình. Động thái này xuất hiện trong bối cảnh Duy Khánh, một trong 5 thành viên của chương trình, liên tục trở thành chủ đề bàn luận.

"Từ hôm qua đến nay, ê-kíp Quán nhà Haha nhận thấy có một vài ý kiến cho rằng chúng tôi đang dùng sự tiêu cực để truyền thông cho chương trình. Từ Gia đình Haha đến Quán nhà Haha, chúng tôi chưa bao giờ chọn con đường tiêu cực để đưa chương trình đến gần hơn với khán giả. Tiếng cười và những giá trị yêu thương chính là điều đã giữ mọi người ở lại từ những ngày đầu tiên", ê-kíp chương trình chia sẻ.

Hình ảnh các nghệ sĩ trong chương trình. Ảnh: BTC.

Ê-kíp đồng thời khẳng định tin tưởng vào sự thấu hiểu của những khán giả đã đồng hành từ mùa trước, bày tỏ mong muốn cộng đồng người hâm mộ tiếp tục lan tỏa những giá trị tích cực.

Trước đó, Duy Khánh trở thành tâm điểm tranh luận sau hai tập đầu của Quán nhà Haha. Một bộ phận khán giả nhận xét nam diễn viên quá sa đà vào hình tượng ngây ngô, nhõng nhẽo, với những biểu cảm và lời thoại có phần cường điệu. Ngược lại, nhiều người bênh vực, cho rằng sự điệu đà, tinh nghịch vốn là nét tính cách quen thuộc của anh.

Trên Threads, một số tài khoản nghi ngờ Duy Khánh đang trở thành mục tiêu của một chiến dịch truyền thông tiêu cực, khi nhiều video và bài viết khai thác những tranh cãi về thái độ của nam diễn viên liên tục xuất hiện.

Duy Khánh gây tranh luận về cách thể hiện trong hai tập đầu của Quán nhà Haha. Ảnh: BTC.

Bên dưới bài đăng của Gia đình Haha, nhiều khán giả lên tiếng ủng hộ ê-kíp, đồng thời mong nhà sản xuất có biện pháp bảo vệ các thành viên trước những bình luận công kích. Một số người cho rằng chương trình vẫn giữ được tinh thần gần gũi, tích cực của mùa trước.

Quán nhà Haha là phiên bản tiếp nối của Gia đình Haha, với 5 thành viên gồm Jun Phạm, Rhymastic, Bùi Công Nam, Ngọc Thanh Tâm và Duy Khánh. Mùa mới đưa các nghệ sĩ vào trải nghiệm vận hành quán ăn, phục vụ thực khách và khám phá đời sống địa phương. Hai tập đầu lấy bối cảnh tại Huế.