Bitcoin mất hơn 22% giá trị trong tháng trước khi Anthropic và SpaceX lên sàn.

Trong vòng 30 ngày trước khi Anthropic IPO, giá Bitcoin giảm 22,7%. Mức sụt giảm này gần tương đương đợt giảm 22,3% trong tháng trước khi SpaceX chính thức niêm yết ngày 12/6, theo CNBC.

Ether cũng ghi nhận diễn biến tương tự. Đồng tiền số lớn thứ hai thế giới mất 25,3% giá trị trong 30 ngày trước khi Anthropic lên sàn và giảm 28% trong cùng khoảng thời gian trước đợt IPO của SpaceX.

Chịu sức ép khi dòng tiền đổ vào các IPO lớn

Matthew Sheffield, Giám đốc đầu tư tại Sharplink, công ty chuyên quản lý tài sản dự trữ bằng Ether, nhận định những sự kiện huy động vốn quy mô lớn có thể nhanh chóng làm gia tăng mức độ tương quan giữa các loại tài sản.

Theo ông, diễn biến trong 15 phút đầu tiên của phiên giao dịch IPO Anthropic hôm 19/11 đã cho thấy rõ điều này. Cổ phiếu công nghệ, cổ phiếu giá trị, dầu mỏ, vàng và tiền mã hóa đồng loạt bị bán tháo khi nhà đầu tư tìm cách giải phóng vốn để mua cổ phần trên thị trường thứ cấp.

"Những tài sản được xem là nơi lưu trữ giá trị có thể phát huy vai trò đó trong dài hạn, nhưng trong ngắn hạn, giá của chúng vẫn chịu ảnh hưởng lớn từ thanh khoản", ông Sheffield nói.

Ông dẫn lại giai đoạn đầu đại dịch Covid-19, khi giới đầu tư đồng loạt tìm cách nắm giữ tiền mặt. Khi đó, cổ phiếu, trái phiếu hay hàng hóa đều bị bán ra, bất kể đặc tính của từng loại tài sản.

Dù diễn biến trên cho thấy dòng vốn có thể đang dịch chuyển khỏi thị trường tiền số để tìm kiếm cơ hội từ những thương vụ IPO lớn, chưa thể khẳng định đây là nguyên nhân trực tiếp khiến Bitcoin suy yếu. Thị trường tiền mã hóa còn chịu sức ép từ dòng vốn rút khỏi các quỹ ETF, hoạt động sử dụng đòn bẩy, bất ổn kinh tế vĩ mô và tâm lý thận trọng trước các tài sản rủi ro.

Hai đợt bán tháo Bitcoin trước các thương vụ IPO lớn có diễn biến gần như giống hệt nhau, trong bối cảnh nhà đầu tư có thể đang chuyển vốn sang các thương vụ IPO. Ảnh: Reuters.

Dẫu vậy, diễn biến giá sau các đợt IPO có thể cung cấp thêm manh mối về xu hướng tiếp theo của Bitcoin. Sau khi Anthropic chính thức lên sàn, giới đầu tư đang theo dõi liệu Bitcoin và Ether có tìm được vùng đáy hay không, cũng như dòng vốn từ các tổ chức tài chính lớn có quay trở lại thị trường.

Matt Cole, Chủ tịch kiêm CEO Strive Asset Management, công ty quản lý tài sản dự trữ Bitcoin, cho rằng diễn biến sau IPO SpaceX là một tiền lệ đáng chú ý.

Theo ông, Bitcoin chỉ thực sự xác lập đáy sau khi thương vụ IPO SpaceX hoàn tất, trong khi xu hướng giảm phải mất thêm khoảng 70 ngày mới đảo chiều.

"Quan điểm của tôi là kịch bản có khả năng xảy ra nhất với Bitcoin lúc này là giá sẽ tiếp tục dao động trong một biên độ nhất định", ông Cole nhận định.

Dòng vốn sau IPO có thể quyết định nhịp phục hồi

Theo ông Sheffield, thời điểm các hạn chế đối với việc bán cổ phiếu được phân bổ trong đợt IPO hết hiệu lực cũng có thể ảnh hưởng đến dòng vốn chảy vào tài sản kỹ thuật số.

Ông cho biết sau IPO SpaceX, hiệu ứng gia tăng tài sản (wealth effect) đã thể hiện khá rõ. Nhiều công ty môi giới yêu cầu nhà đầu tư chờ 15-30 ngày mới được phép bán số cổ phiếu họ nhận phân bổ trong đợt IPO.

Điều này tạo ra độ trễ nhất định trong quá trình dịch chuyển vốn giữa các thị trường. Ông Sheffield dẫn ví dụ, nếu nhà đầu tư mở vị thế mua Ether và bán khống cổ phiếu SpaceX ngay trong ngày IPO, đến ngày thứ 31, chiến lược này mới bắt đầu có lãi.

Trong phiên giao dịch mới nhất ngày 21/11 (giờ Việt Nam), Bitcoin có thời điểm lao dốc 6,1% xuống còn 57.716 USD, mức thấp nhất kể từ tháng 9/2024.

Trong suốt tháng 11, Bitcoin chịu sức ép từ nhiều yếu tố, bao gồm đồng USD mạnh lên, hoạt động bán ra của các tổ chức đầu tư và làn sóng thanh lý những vị thế sử dụng đòn bẩy.

Đà giảm bắt đầu từ cuối tháng 10, trong bối cảnh những lo ngại về định giá và chi tiêu cho trí tuệ nhân tạo (AI) kéo theo làn sóng bán tháo trên diện rộng ở nhóm cổ phiếu công nghệ. Tâm lý thị trường càng thêm tiêu cực sau vụ tấn công khiến Binance thiệt hại 6,3 tỷ USD và nhu cầu đầu tư vào các quỹ ETF tiền mã hóa suy yếu.

Ông Cole cho rằng Bitcoin mới chỉ bước vào giai đoạn đầu của quá trình hình thành đáy. Tâm lý lo ngại trong nhóm nhà đầu tư cá nhân đang gia tăng do các sự cố gián đoạn dịch vụ, những quan ngại về máy tính lượng tử và nhiều yếu tố bất ổn trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, ông nhận định Bitcoin vẫn có thể hưởng lợi từ những xu hướng kinh tế vĩ mô dài hạn, đặc biệt là nợ công gia tăng và sức mua của các đồng tiền pháp định suy yếu. Những yếu tố này có thể hỗ trợ giá Bitcoin trong thời gian tới.

"Thị trường vốn vẫn đang hoạt động, trong khi tâm lý lo ngại của nhà đầu tư cá nhân ở mức cao. Khi kết hợp hai yếu tố này, khả năng đây là cơ hội để mua vào khi giá giảm trên diện rộng, bao gồm cả Bitcoin, sẽ lớn hơn so với kịch bản khởi đầu một cuộc khủng hoảng tài chính nghiêm trọng", ông Cole nói.

Theo ông, giai đoạn hiện tại nhiều khả năng sẽ được nhìn nhận trong tương lai như một thời kỳ biến động mạnh, nhưng vẫn là thời điểm đáng cân nhắc để phân bổ vốn vào các tài sản rủi ro.

"Mùa đông của Bitcoin về cơ bản đang đi đến hồi kết. Nhưng sau mùa đông không phải mùa hè mà là đầu xuân. Những ai từng trải qua đầu xuân đều biết thời tiết vẫn có thể rất lạnh, trời vẫn mưa và chưa thực sự dễ chịu. Tôi nghĩ Bitcoin hiện cũng đang ở trong giai đoạn như vậy", ông Cole ví von.