Chuyện gì xảy ra khiến hai nghệ sĩ kỳ cựu Tiểu Bảo Quốc, Đại Nghĩa đấu tố căng thẳng?

Sau khi dời lịch chiếu, bộ phim đã tung thêm đoạn trailer thứ hai để thu hút khán giả. Tác phẩm đầu tay của đạo diễn Hoàng Lê quy tụ dàn diễn viên hùng hậu như: Đại Nghĩa, Vân Dung, Đoàn Thiên Ân, Thanh Sơn, Quỳnh Lý, Tạ Lâm, Trịnh Thảo, Phương Dung, Tiểu Bảo Quốc, Tuyền Mập, bé Uy Nhân...

Trong đoạn phim vừa công bố, nghệ sĩ kỳ cựu Tiểu Bảo Quốc có nhiều câu thoại gây tò mò cho khán giả. Ông Chín (Tiểu Bảo Quốc thủ vai): "Cái micro cắm vô họng, là nó căm thù tiếng hát của bà Thủy". Thế nhưng, nút thắt trớ trêu nằm ở chỗ trong xóm nhỏ này, ai cũng ghét bà Thủy (Vân Dung thủ vai). Câu nói vừa mang màu sắc châm biếm chua chát, vừa chính thức biến tất cả những người có mặt tại khu nhà sàn trở thành nghi phạm giết người.

Trong khi đó, NSƯT Đại Nghĩa cũng góp mặt trong dự án này với vai thầy Tuệ Giác. Trong đoạn video, nhân vật của Đại Nghĩa phải đứng giữa đám đông thề độc: "Nếu mà tui có làm cái chuyện này, tui té xuống núi, tui chết tan thây luôn được chưa". Những câu thoại đầy bí hiểm càng khơi gợi sự tò mò cho khán giả.

Án mạng karaoke là dự án hiếm hoi trong dịp này quy tụ dàn nghệ sĩ kỳ cựu. Tiểu Bảo Quốc vốn gắn liền với các mảng miếng hài trong các dự án trước đây. Vì vậy, sự góp mặt của ông trong phim này liệu có gì mới mẻ?

Bên cạnh đó, Đại Nghĩa cũng có màn trở lại phim ảnh, sau hành trình tại Anh trai vượt ngàn chông gai 2026. Nổi tiếng với loạt vai diễn trên sân khấu kịch, Đại Nghĩa xuất hiện với tạo hình độc lạ trong phim này, có thể sẽ là một "làn gió mới" trong sự nghiệp của anh?

Với kịch bản chặt chẽ, nhịp phim dồn dập đan xen khéo léo giữa yếu tố trinh thám giật gân và những mảng miếng hài hước duyên dáng đã được bảo chứng qua các suất chiếu đặc biệt, Án mạng karaoke hứa hẹn sẽ mang đến một bữa tiệc điện ảnh đầy bất ngờ khi đổ bộ rạp Việt.