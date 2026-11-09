Chuyện gì xảy ra khi Đàm Vĩnh Hưng bước vào phần diễn của Pháo?

Đàm Vĩnh Hưng góp giọng trong ca khúc mới của Pháo

Tối 8/11, tại một đại nhạc hội ở sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội, Đàm Vĩnh Hưng xuất hiện trong phần biểu diễn của Pháo với vai trò khách mời. Nam ca sĩ góp giọng trong Phố không buồn, một ca khúc mới do nữ rapper sáng tác.

Trong những hình ảnh ghi lại trên sân khấu, Đàm Vĩnh Hưng mặc suit đen, sơ mi trắng, thắt nơ và khoác áo dài cùng tông. Pháo diện váy ngắn màu bạc có các chi tiết tua rua, kết hợp giày cao gót. Cả hai cùng hòa giọng và tương tác trong phần trình diễn.

Pháo chia sẻ video hát cùng Đàm Vĩnh Hưng trên trang cá nhân.

Đàm Vĩnh Hưng sinh năm 1971, còn Pháo sinh năm 2003. Việc hai nghệ sĩ cách nhau 32 tuổi, hoạt động ở những dòng nhạc khác nhau cùng trình bày một ca khúc khiến nhiều người xem bất ngờ. Với Đàm Vĩnh Hưng, đây là một trong những lần anh đứng chung sân khấu với rapper thuộc thế hệ sau.

Clip vượt 1,3 triệu lượt xem sau ít giờ

Sau chương trình, Đàm Vĩnh Hưng đăng đoạn video ghi lại tiết mục lên kênh TikTok cá nhân. Theo ghi nhận của Gia đình Việt Nam, chỉ sau ít giờ, video đã có hơn 1,3 triệu lượt xem. Những hình ảnh từ phần biểu diễn cũng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, nơi nhiều người nhắc đến việc Đàm Vĩnh Hưng góp mặt trong phần diễn của Pháo.

Cả hai có màn kết hợp bất ngờ trên sân khấu.

Bên cạnh sự bất ngờ khi Đàm Vĩnh Hưng xuất hiện trong phần diễn của Pháo, cách hai nghệ sĩ tương tác tình cảm trên sân khấu cũng làm nảy sinh tranh cãi trên mạng xã hội. Dưới đoạn clip, một tài khoản viết: “Nằm mơ cũng không nghĩ tới cảnh này”. Một số người xem nhắc đến khoảng cách 32 tuổi giữa hai nghệ sĩ và cho rằng cách họ thể hiện tình cảm trong tiết mục chưa phù hợp với chênh lệch tuổi tác.

Nhiều người cho rằng cả hai có màn trình diễn không hợp tuổi.

Đáp lại những bình luận khen chê của khán giả, Đàm Vĩnh Hưng vào Pháo vẫn vui vẻ chia sẻ loạt clip của cả hai trên mạng xã hội. Pháo còn vui vẻ bình luận: "Hai chú cháu hot nhất đêm nay". Còn khoảnh khắc Đàm Vĩnh Hưng và Pháo cùng hát Phố không buồn vẫn gây xôn xao trên mạng xã hội.