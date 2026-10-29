Chuyện gì khiến Ninh Dương Lan Ngọc khóc hết nước mắt, 'bùng nổ' diễn xuất với Steven Nguyễn?

Ninh Dương Lan Ngọc và Steven Nguyễn vừa qua cực kỳ viral với đoạn video đi quảng bá phim. Cả hai đã có những màn tương tác ăn ý từ bên ngoài đến trong diễn xuất. Lấy bối cảnh Bắc Bộ xưa, Chị chị em em 3 xoay quanh những mối quan hệ tình cảm phức tạp giữa Thị Mầu, Thị Nương, Thị Liễu cùng hai người đàn ông Văn Tài và Văn Cường.

Phần đối diễn ấn tượng của Steven Nguyễn và Lan Ngọc đưa người xem đi từ căng thẳng, hồi hộp đến xúc động khi Thị Liễu từ lặng im chịu trận đến vỡ oà trong nước mắt. Còn Văn Cường từ thịnh nộ chuyển sang sững sờ và tan vỡ khi nghe những bộc bạch của vợ. Dù Văn Cường hiện lên là một nhân vật đểu cáng và đầy bạo lực với cảnh đập phá ban đầu.

Người xem vẫn nhận ra tình cảm nhân vật Văn Cường dành cho vợ khi nước mắt dâng đầy trong hốc mắt, sững sờ nghe Thị Liễu trách móc về khoảng thời gian tám năm làm vợ chồng mà không có tình cảm, không được nâng niu. Best cut này phần nào lột tả được những câu chuyện éo le mà phim muốn truyền tải.

Những cuộc hôn nhân với tình cảm không được hồi đáp và khao khát yêu thương trong một xã hội nhiều phép tắc và lễ giáo, khiến người ta đôi khi không nhận ra mình đang sống một cuộc đời trái mong muốn đến nhường nào.

Đoạn 'best cut' cho thấy màn diễn xuất ấn tượng của hai diễn viên này. Lan Ngọc có màn tái xuất giàu cảm xúc. Trong khi đó, Steven Nguyễn tiếp tục nối dài chuỗi vai diễn ăn khách trên màn ảnh của mình. Qua màn đối diễn nặng tâm lý cùng chuyển biến trong cảm xúc của Lan Ngọc và Steven Nguyễn, tác phẩm hứa hẹn đưa khán giả bước vào vòng xoáy tình yêu, bí mật và những lựa chọn không dễ dàng.