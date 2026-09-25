Chuyện gì đang xảy ra với sedan giá rẻ?

Từng góp mặt trong cuộc đua tranh ngôi vương doanh số toàn thị trường, sedan cỡ B lúc này đang cho thấy sự hụt hơi đáng kể tại Việt Nam. Những cái tên như Toyota Vios hay Hyundai Accent không còn là "gà đẻ trứng vàng" cho hãng, vài đại diện khác thậm chí đã tạm dừng bán.

Doanh số đồng loạt giảm

Tháng Ngâu được xem là một trong những nguyên nhân khiến doanh số toàn thị trường xe Việt chững lại. Báo cáo từ Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) cho thấy ở tháng 8, doanh số các hãng thành viên đã giảm 25% so với kỳ báo cáo liền trước.

Phân khúc sedan cỡ B chứng kiến sự sụt giảm đồng loạt của toàn bộ đại diện, từ Toyota Vios đang bán chạy nhất cho đến Mitsubishi Attrage - cái tên đang tạm thời "đội sổ" bảng thống kê doanh số.

Mitsubishi Attrage "đội sổ" doanh số phân khúc sedan cỡ B. Ảnh: Phúc Hậu.

Toyota Vios bán chạy nhất phân khúc nhờ doanh số 656 xe trong tháng 8. Đây không phải là mức tiêu thụ thấp nhất từ đầu năm, nhưng tiếp tục phản ánh sự phập phù của mẫu xe từng "xưng vương" tại Việt Nam hồi năm 2022.

Mazda2 gây chú ý khi vượt mặt các đối thủ sừng sỏ Honda City và Hyundai Accent, vươn lên vị trí thứ nhì phân khúc sedan cỡ B. Dù vậy cần lưu ý rằng, doanh số 482 xe của Mazda2 đã bao gồm các biến thể sedan và hatchback.

Honda City sau khi bán được hơn 1.000 xe trong tháng 7 đã giảm lượng tiêu thụ về 279 xe tại kỳ báo cáo vừa qua. Thành tích bán hàng của Honda City có phần kỳ lạ, bởi các kỳ báo cáo đỉnh và đáy doanh số đã xuất hiện ngay cạnh nhau.

Cũng lập đáy doanh số ở kỳ báo cáo tháng 8, Hyundai Accent chỉ bán được 151 xe cho khách hàng Việt Nam. Kể từ bản facelift hồi năm 2024, Hyundai Accent liên tục rơi vào tình cảnh doanh số khá ảm đạm. Mẫu xe này hiện không còn là cái tên bán chạy nhất của thương hiệu Hàn Quốc.

Sau khi Kia Soluto không còn được thống kê doanh số chi tiết định kỳ, Mitsubishi Attrage trở thành cái tên "đội sổ" danh sách sedan cỡ B. Trong tháng 8, khách Việt đã mua 58 xe Attrage, nâng tổng doanh số lũy kế từ đầu năm của mẫu sedan nhập Thái lên mức 872 xe.

Hãng miệt mài khuyến mại

Sau 8 tháng, Toyota Vios tạm thời dẫn đầu doanh số phân khúc sedan giá rẻ. Tổng cộng 6.173 xe Vios đã đến tay khách hàng Việt Nam tính đến thời điểm này của năm 2026, tương đương trung bình gần 772 xe/tháng.

Honda City và Mazda2 lần lượt xếp sau với doanh số tương ứng 4.835 xe và 3.634 xe sau 8 tháng. Trong khi đó, lượng tiêu thụ 2.441 xe từ đầu năm chỉ đủ giúp Hyundai Accent đứng trên Mitsubishi Attrage trong bảng thống kê doanh số.

Sedan cỡ B đang cho thấy xu hướng suy yếu thị phần khá rõ tại Việt Nam. Báo cáo từ VAMA và TC Motor chỉ ra xu hướng giảm trong tổng lượng tiêu thụ sedan giá rẻ tại Việt Nam, ghi nhận trong 8 tháng đầu năm giai đoạn 2024-2026.

Bản thân Toyota Vios đang bán chạy nhất phân khúc nhưng thực tế cũng đã sa sút khá nhiều so với cùng kỳ các năm trước. Lấy ví dụ giai đoạn 8 tháng đầu năm 2025, doanh số Toyota Vios tại Việt Nam từng ghi nhận ở mức 7.204 xe, nhưng cùng kỳ năm nay chỉ đạt 6.173 xe.

Đây có thể là lý do khá nhiều đại diện phân khúc sedan cỡ B trở thành cái tên quen mặt trong chương trình khuyến mại định kỳ của các hãng xe tại Việt Nam.

Toyota Vios trong tháng 9 tiếp tục được áp dụng ưu đãi theo hình thức hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tương đương giá trị quy đổi 46-54 triệu đồng tùy phiên bản.

Nhiều sedan cỡ B liên tục góp mặt trong các chương trình ưu đãi hàng tháng do hãng triển khai. Ảnh: TMV, HVN, TC Motor.

Toàn bộ 3 phiên bản Honda City cũng được triển khai ưu đãi tương tự, giúp khách Việt tiết kiệm 50-57 triệu đồng chi phí lăn bánh.

Duy nhất phiên bản CVT của Mitsubishi Attrage không có khuyến mại. Bản MT và CVT Premium được ưu đãi phí trước bạ, tặng phiếu nhiên liệu và camera lùi hoặc ăn-ten vây cá, giá trị ưu đãi 37-48,5 triệu đồng.

Khách Việt mua Hyundai Accent trong tháng 9 được ưu đãi tối đa 89 triệu đồng, bao gồm khuyến mại giảm giá, quyền lợi Thẻ hội viên Hyundai hạng Bạch kim và giá trị của gói gia hạn bảo hành.