Chuyện gì đang xảy ra với NSƯT Hoài Linh?

NSƯT Hoài Linh đang trở thành tâm điểm chú ý khi dự án điện ảnh mới nhất có sự góp mặt của anh bất ngờ không thể ra rạp theo lịch trình ban đầu. Sau thành công của hai phần phim Làm Giàu Với Ma, khán giả từng kỳ vọng nam nghệ sĩ sẽ tiếp tục trở lại màn ảnh rộng trong tháng 11/2026. Tuy nhiên, kế hoạch này hiện vẫn chưa thể thực hiện.

Theo lịch phát hành được công bố trước đó, Người Được Chọn dự kiến khởi chiếu vào ngày 6/11/2026. Bộ phim có sự tham gia của NSƯT Hoài Linh và NSƯT Hạnh Thúy, nhận được sự quan tâm nhờ khai thác đề tài tín ngưỡng thờ Mẫu cùng hoạt động hầu đồng trong văn hóa Việt Nam.

NSƯT Hoài Linh vẫn hoạt động nghệ thuật dù không còn dày đặc như trước.

Trong tác phẩm, Hoài Linh đảm nhận vai thầy Thạch, nhân vật được giới thiệu có đời sống nội tâm phức tạp và nhiều góc khuất. Đây cũng là màu sắc vai diễn khác biệt so với hình ảnh hài hước vốn quen thuộc với đông đảo khán giả. Chính vì vậy, màn tái xuất lần này từng được kỳ vọng sẽ mang đến một khía cạnh mới trong diễn xuất của nam nghệ sĩ.

Dẫu vậy, ngày khởi chiếu đã trôi qua nhưng Người Được Chọn vẫn chưa có thông báo chính thức về lịch phát hành mới. Đáng chú ý, các hoạt động quảng bá của dự án cũng khá im ắng trong nhiều tháng. Theo nguồn tin riêng SAOstar ghi nhận, bộ phim hiện vẫn đang trong quá trình chỉnh sửa, hoàn thiện các công đoạn hậu kỳ trước khi đến với khán giả. Thời điểm phát hành tiếp theo chưa được ê-kíp công bố.

Việc dự án chưa thể ra mắt đúng hẹn khiến người hâm mộ không khỏi tiếc nuối, nhất là khi Hoài Linh vừa có những tín hiệu tích cực tại phòng vé. Năm 2024, nam nghệ sĩ góp mặt trong Làm Giàu Với Ma, bộ phim đạt khoảng 128 tỷ đồng. Đến năm 2025, phần tiếp theo mang tên Làm Giàu Với Ma: Cuộc Chiến Hột Xoàn tiếp tục thu về hơn 100 tỷ đồng. Tổng doanh thu hai tác phẩm vượt mốc 229 tỷ đồng, trở thành dấu ấn đáng chú ý trong hành trình trở lại điện ảnh của anh.

Phim mới của Hoài Linh bất ngờ lỡ hẹn ngày ra rạp dự kiến trước đó.

Không chỉ có phim ảnh, Hoài Linh vẫn duy trì sự hiện diện trong các hoạt động sân khấu. Đầu tháng 11, nam nghệ sĩ bất ngờ xuất hiện tại buổi casting vở kịch Thằng Mắm, con Muối do nghệ sĩ Cát Phượng tổ chức. Anh đảm nhận vai trò giám khảo, trực tiếp tham gia tuyển chọn diễn viên cho tác phẩm từng gắn với dấu ấn nghệ thuật của mình.

Có thể thấy, Hoài Linh không hoàn toàn vắng bóng khỏi hoạt động nghệ thuật như một số khán giả suy đoán. Điều khiến công chúng chờ đợi lúc này chủ yếu nằm ở số phận của Người Được Chọn. Sau nhiều tháng im ắng và một lần lỡ lịch phát hành, khán giả vẫn mong ê-kíp sớm đưa ra thông tin cụ thể về ngày bộ phim chính thức ra rạp.

Hoài Linh trở lại thành công với 2 phần phim Làm Giàu Với Ma.