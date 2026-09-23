Chuyện gì đang xảy ra với Ngọc Trinh?

Mới đây, Ngọc Trinh đăng ảnh đen trắng kèm dòng trạng thái dài nói về ranh giới và sự tôn trọng trong các mối quan hệ. Cô viết: “Mọi người thường tôn trọng bạn hơn khi họ không có quá nhiều cơ hội để bước vào cuộc sống của bạn. Kể cả gia đình. Đó là lý do nhiều người không muốn quá thân thiết với bất kỳ ai. Bởi một khi ranh giới bị phá vỡ, sự thân thuộc sẽ khiến người ta bắt đầu trở nên vô duyên, tự tiện và xem sự tử tế là điều đương nhiên”.

Người đẹp tiếp tục chia sẻ về nghịch lý trong các mối quan hệ: “Càng thân, con người càng dễ quên mất sự tôn trọng”, đồng thời cho rằng sự quan tâm nếu lặp lại quá lâu có thể bị xem là nghĩa vụ, còn sự hy sinh không có giới hạn dễ trở thành bổn phận.

Dòng trạng thái khiến nhiều người đặt câu hỏi về cuộc sống hiện tại của Ngọc Trinh. Tuy nhiên, cô không nhắc đến một cá nhân hay sự việc cụ thể nên không thể khẳng định chia sẻ này xuất phát từ một biến cố nào. Điều đáng chú ý nằm ở quan điểm mà cô thể hiện: đề cao không gian riêng và cho rằng việc đặt ra ranh giới không đồng nghĩa với đẩy người khác ra xa.

Ngọc Trinh gây chú ý với chia sẻ mới.

Ở tuổi 37, Ngọc Trinh cũng có nhiều thay đổi trong cách nhìn về tình yêu và hôn nhân. Cô từng cho biết không còn đặt nặng chuyện phải kết hôn đúng một độ tuổi nhất định. Tiêu chí chọn người đồng hành của cô cũng thay đổi, từ việc chú trọng điều kiện kinh tế sang tìm kiếm một người có thể đồng hành, chia sẻ và cùng nhau cố gắng.

Ngọc Trinh cũng từng chia sẻ đã trữ đông trứng và cởi mở với việc sinh con trong tương lai. Những quan điểm này cho thấy cô đang chủ động hơn trong việc lựa chọn cuộc sống, thay vì đặt mình vào những khuôn mẫu từng được kỳ vọng trước đó.

Song song với đời sống riêng, Ngọc Trinh vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật, đặc biệt là điện ảnh. Cô bước vào màn ảnh rộng với Vòng Eo 56 năm 2016, bộ phim lấy cảm hứng từ chính cuộc đời mình và mang về khoảng 12-15 tỷ đồng.

Sau đó, Ngọc Trinh lần lượt tham gia Vu Quy Đại Náo với doanh thu khoảng 35 tỷ đồng và Duyên Ma đạt khoảng 6-7 tỷ đồng. Những tác phẩm này chưa tạo được dấu ấn phòng vé đáng kể, nhưng giúp cô tiếp tục theo đuổi con đường diễn xuất.

Bước ngoặt đến với Chị Chị Em Em 2. Ngọc Trinh đảm nhận vai Tư Nhị, đóng cùng Minh Hằng trong câu chuyện lấy cảm hứng từ hai mỹ nhân Sài Gòn xưa. Phim đạt hơn 121 tỷ đồng, trở thành tác phẩm có doanh thu cao nhất trong sự nghiệp của Ngọc Trinh.

Đến Chị Dâu, cô tiếp tục góp mặt bên cạnh Việt Hương, Hồng Đào, Lê Khánh và Đinh Y Nhung. Bộ phim đạt khoảng 113 tỷ đồng.

Ngọc Trinh hiện tại.

Năm 2026, Ngọc Trinh trở lại màn ảnh với Thẩm Mỹ Viện Âm Phủ, lần đầu thử sức ở dòng phim kinh dị với vai chính. Tác phẩm ra rạp từ tháng 5, nhưng doanh thu chỉ khoảng 12,6 tỷ đồng, thấp hơn đáng kể so với hai phim trước đó. Đây cũng là một trong những thử thách mới trên hành trình diễn xuất của Ngọc Trinh.

Nhìn vào những chia sẻ gần đây, có thể thấy Ngọc Trinh đang chủ động điều chỉnh cách nhìn về đời sống riêng, các mối quan hệ và công việc. Thay vì đặt nặng những chuẩn mực từng theo đuổi, cô dường như ưu tiên sự cân bằng và lựa chọn phù hợp với mình ở hiện tại.