Chuyện gì đang xảy ra với Man Utd?

Từ kỳ vọng hồi sinh đến những cú trượt dài

Có lẽ ít người hình dung Manchester United lại rơi vào tình cảnh hiện tại sau khi khép lại mùa giải 2025-2026 ở vị trí thứ ba Ngoại hạng Anh. Michael Carrick, người tiếp quản đội bóng giữa mùa trước, được bổ nhiệm chính thức với bản hợp đồng hai năm. Thành tích thắng 12 trong 17 trận tại Ngoại hạng Anh giúp cựu tiền vệ này nhận được sự ủng hộ đáng kể.

Nhưng bóng đá không vận hành bằng những gì đã xảy ra ở mùa trước. Nó đòi hỏi đội bóng phải chứng minh năng lực trong từng trận đấu và Carrick đang gặp khó khăn ngay ở nhiệm vụ ấy.

Theo thống kê của Opta Analyst ngày 8/10, Man Utd chỉ thắng hai trong bảy trận trên mọi đấu trường ở giai đoạn đầu mùa 2026-2027. Đội bóng lần lượt thất bại 0-2 trước Hull City, để Everton cầm hòa 2-2 sau khi hai lần vượt lên dẫn trước, thua Manchester City 0-1 trên sân nhà và bị Brighton ngược dòng thắng 3-2 tại Cúp Liên đoàn dù đã dẫn trước hai bàn chỉ sau 10 phút. Trận hòa 1-1 trước Fulham tiếp tục khiến áp lực gia tăng.

Diogo Dalot phản ứng sau khi bỏ lỡ cơ hội ghi bàn trong trận Man Utd gặp Como ở vòng phân hạng Champions League tại Como, Italy, ngày 21/10/2026. Ảnh: AP

Đến ngày 18/10, Man Utd vẫn không thể giành chiến thắng khi hòa Leeds United 1-1. Sau đó, thất bại 1-4 trước Como tại Champions League ngày 21/10 đẩy tình hình xuống một nấc mới. Điều đáng lo không đơn thuần là số trận thắng ít ỏi. Man Utd đang lặp lại những vấn đề từng khiến họ trả giá trong các mùa giải trước: khởi đầu chậm chạp, phòng ngự thiếu chắc chắn, tuyến giữa khó kiểm soát thế trận và khả năng phản ứng yếu ớt khi bị đối thủ gây sức ép.

Khi MU không còn biết mình muốn chơi thứ bóng đá nào

Một trong những nghịch lý lớn nhất của Man Utd hiện nay là đội bóng kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng lại chưa thể biến ưu thế ấy thành hiệu quả.

Theo Opta Analyst, tỷ lệ kiểm soát bóng trung bình của Man Utd tăng từ 49,1% mùa trước lên 58% trên mọi đấu trường đầu mùa này; riêng tại Ngoại hạng Anh, con số đạt 59,9%. Tuy nhiên, thời lượng cầm bóng tăng lên không đồng nghĩa với việc đội bóng chơi tốt hơn.

Vấn đề nằm ở cách sử dụng bóng. Khi phải chủ động tổ chức tấn công, Man Utd thường thiếu những phương án phối hợp đủ sắc bén để xuyên phá hàng phòng ngự đối phương. Khi mất bóng, đội hình lại không phải lúc nào cũng chuyển trạng thái đủ nhanh để ngăn đối thủ khai thác khoảng trống.

Nói cách khác, đội bóng dường như chưa tìm được sự cân bằng giữa kiểm soát thế trận và khả năng phản công, giữa việc giữ bóng với tạo ra cơ hội thực sự nguy hiểm.

Mount thi đấu mờ nhạt trong trận gặp Como. Ảnh: Reuters.

Những gì diễn ra tại Como là minh chứng rõ nét. Đội chủ nhà ghi bàn ngay phút thứ hai, sau tình huống Nico Paz có đủ khoảng trống để tung cú cứa lòng. Man Utd không thể tổ chức sức ép đồng bộ, để đối phương thoải mái triển khai bóng và khai thác những khoảng trống trong hệ thống phòng ngự.

Đến phút 57, Como đã dẫn trước 3-0. Nico Paz ghi hai bàn, kiến tạo một bàn, trong khi Man Utd gần như bất lực trước cách vận hành có tổ chức của đối thủ. Bàn thắng muộn của Joshua Zirkzee chỉ giúp đội khách tránh một thất bại còn nặng nề hơn về tỷ số.

Como cho thấy sự gắn kết rõ rệt trong cả tấn công lẫn phòng ngự, trong khi Man Utd thiếu một phương án chiến thuật đủ thuyết phục. Đáng chú ý, đây là đội bóng lần đầu góp mặt tại Champions League, nhưng lại khiến một trong những tên tuổi lớn nhất châu Âu phải trải qua buổi tối đáng quên.

Thất bại ấy đặt ra câu hỏi lớn cho Carrick: Man Utd muốn chơi theo cách nào và liệu các cầu thủ có thực sự hiểu, tin tưởng và đủ khả năng thực hiện ý tưởng của HLV?

Những mắt xích chưa thể kết nối

Một đội bóng muốn cạnh tranh danh hiệu cần có khả năng kiểm soát khu vực giữa sân, bảo vệ hàng phòng ngự và duy trì cường độ thi đấu trong suốt 90 phút. Man Utd đang gặp khó khăn ở cả ba phương diện.

Tại tuyến giữa, khả năng tranh chấp, bọc lót và gây sức ép chưa tạo thành một hệ thống ổn định. Khi đối thủ thoát được lớp pressing đầu tiên, hàng phòng ngự Man Utd thường phải đối diện với những tình huống nguy hiểm mà không có đủ sự hỗ trợ.

Nhiều cầu thủ MU chấn thương ảnh hưởng đến phong độ thi đấu của toàn đội

Ở hàng thủ, vấn đề không chỉ nằm ở chất lượng cá nhân mà còn ở sự tập trung và tính tổ chức. Những bàn thua trước Everton, Brighton, Tottenham và Como cho thấy Man Utd thường gặp khó trong việc bảo vệ thành quả, xử lý các tình huống chuyển trạng thái và duy trì cự ly đội hình.

Thống kê cho thấy Man Utd thủng lưới 10 bàn qua sáu trận đầu mùa 2026-2027, trong khi chỉ nhận 18 bàn thua trong 17 trận cuối mùa trước dưới thời Carrick. Dù hai giai đoạn có số trận khác nhau, mức chênh lệch này vẫn cho thấy sự sa sút đáng kể của hệ thống phòng ngự.

Những khó khăn càng trầm trọng khi lực lượng bị ảnh hưởng bởi chấn thương và án treo giò. Man Utd thiếu tới chín cầu thủ ở trận gặp Como vì các lý do liên quan đến chấn thương, treo giò hoặc sức khỏe. Matthijs de Ligt thậm chí phải trở lại thi đấu sau 325 ngày vắng mặt vì chấn thương lưng.

Tất nhiên, không thể quy mọi thất bại cho HLV khi đội hình thiếu hụt nhân sự. Nhưng một đội bóng lớn cần có phương án dự phòng đủ tin cậy, đồng thời biết cách điều chỉnh để hạn chế tác động từ những sự vắng mặt. Đây chính là bài kiểm tra về chiều sâu đội hình và năng lực tổ chức mà Man Utd chưa vượt qua.

Những bất đồng bắt đầu lộ diện

Nếu những vấn đề chiến thuật còn có thể được giải quyết trên sân tập, sự rạn nứt trong quan hệ giữa các thành viên của đội bóng lại là dấu hiệu đáng ngại hơn.

Sau thất bại 0-2 trước Atletico Madrid ngày 13/10, trung vệ Lisandro Martinez công khai chất vấn bộ máy điều hành về chiến lược tuyển dụng cầu thủ. Theo The Guardian, Martinez đã nhắm đến Giám đốc bóng đá Jason Wilcox trước khi xin lỗi về phát biểu của mình.

Bruno Fernandes (trái) tranh bóng với Marc-Oliver Kempf trong trận Man Utd thua Como ở vòng phân hạng Champions League tại Como, Italy, ngày 21/10/2026. Ảnh: AP

Chưa đầy một tuần sau, những bất đồng tiếp tục xuất hiện ở một cấp độ khác. Sau trận thua Como 1-4, đội trưởng Bruno Fernandes cho rằng Man Utd không gây đủ sức ép lên đối phương. Anh đặt vấn đề về quyết định chiến thuật của ban huấn luyện khi không áp sát một kèm một, đồng thời cho rằng đội bóng cần mạnh dạn pressing tầm cao để khiến đối thủ khó triển khai bóng.

“Đó là quyết định của HLV và ban huấn luyện”, Fernandes nói khi được hỏi về cách tổ chức pressing. Theo Reuters, tiền vệ người Bồ Đào Nha cũng nhận xét rằng việc thủng lưới sớm khiến toàn đội rơi vào tâm thế thất bại.

Carrick không né tránh trách nhiệm. Nhà cầm quân này thừa nhận màn trình diễn của đội bóng là không thể chấp nhận và cho rằng các cầu thủ đã không thể hiện được cường độ, động lực và mục đích thi đấu cần thiết. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, khi đội trưởng công khai đặt câu hỏi về chiến thuật, một cầu thủ trụ cột chất vấn cách tuyển dụng và HLV phải nhận trách nhiệm sau những thất bại liên tiếp, cuộc khủng hoảng đã vượt khỏi phạm vi chuyên môn đơn thuần.

Điều đó chưa đủ để kết luận phòng thay đồ Man Utd đã mất đoàn kết. Tuy nhiên, những phát biểu công khai cho thấy sự bất mãn đang gia tăng và niềm tin giữa các mắt xích trong hệ thống cần được củng cố khẩn cấp.

Một đội bóng có thể vượt qua trận thua bằng chiến thắng tiếp theo. Nhưng để vượt qua khủng hoảng niềm tin, họ cần nhiều hơn một bàn thắng hay một buổi họp nội bộ.

Carrick có phải là vấn đề lớn nhất?

Khi thành tích đi xuống, HLV luôn là người đầu tiên phải đối diện với sức ép. Carrick cũng không ngoại lệ.

Theo BBC Sport, Man Utd chỉ giành bốn điểm sau bốn vòng đầu Ngoại hạng Anh, với một chiến thắng. Đến ngày 10/10, đội bóng có sáu điểm sau sáu trận và trải qua chuỗi kết quả khiến tương lai của Carrick bị đặt dấu hỏi.

Đây là sự tương phản đáng kể với những gì ông làm được ở mùa giải trước. Tuy nhiên, việc nhanh chóng quy mọi trách nhiệm cho Carrick có thể khiến Man Utd bỏ qua những nguyên nhân sâu xa hơn.

HLV Michael Carrick ra hiệu xin lỗi khi rời sân sau trận đấu với Como ở vòng phân hạng Champions League tại Como, Italy, ngày 21/10/2026. Ảnh: AP

Trước hết là vấn đề tuyển dụng. Đội bóng cần được xây dựng theo một kế hoạch tổng thể, thay vì lần lượt vá từng tuyến mà vẫn để những khoảng trống quan trọng tồn tại. Man Utd tập trung cải tổ hàng công ở giai đoạn trước, chuyển sang tuyến giữa trong kỳ chuyển nhượng hè 2026 và dự kiến tiếp tục làm mới hàng thủ trong năm tới. Cách tiếp cận này khiến một số vị trí dự phòng chưa được bổ sung tương xứng với nhu cầu.

Tiếp đó là câu chuyện quản trị. Từ khi INEOS tham gia điều hành hoạt động bóng đá năm 2024, Man Utd theo đuổi những thay đổi về tổ chức, nhân sự và kiểm soát chi phí. Nhưng cải tổ bộ máy không tự động tạo ra thành công trên sân cỏ. Khi các quyết định tuyển dụng, lựa chọn HLV và xây dựng đội hình liên tục bị đặt dấu hỏi, ban lãnh đạo cũng phải chịu trách nhiệm giải trình.

Cuối cùng là sức ép từ người hâm mộ. Những tiếng la ó sau trận thua Brighton và sự thất vọng kéo dài cho thấy niềm tin không còn là nguồn lực vô hạn. Một đội bóng giàu truyền thống có thể được trao thêm thời gian, nhưng không thể mãi sử dụng quá khứ để bảo đảm cho tương lai.

Carrick vẫn phải chịu trách nhiệm về chiến thuật, lựa chọn đội hình, khả năng điều chỉnh và tinh thần thi đấu của các cầu thủ. Song nếu Man Utd chỉ thay HLV mà không giải quyết các vấn đề về tuyển dụng, cấu trúc đội hình và quản trị, vòng luẩn quẩn có thể tiếp tục.

Điều Man Utd cần không chỉ là một chiến thắng

Man Utd không thiếu tên tuổi, nguồn lực hay sự quan tâm của người hâm mộ. Điều đội bóng thiếu lúc này là sự nhất quán giữa tham vọng, cách xây dựng lực lượng và phương pháp thi đấu.

Một chiến thắng có thể giúp Carrick giảm bớt sức ép. Một chuỗi trận tích cực có thể khôi phục sự tự tin. Nhưng để thoát khỏi khủng hoảng, Man Utd cần xác lập một hệ thống chơi bóng rõ ràng, xây dựng tuyến giữa đủ khả năng kiểm soát thế trận, củng cố chiều sâu đội hình và tạo ra sự thống nhất giữa HLV, cầu thủ với bộ máy điều hành.

Quan trọng hơn, những thay đổi ấy phải được thể hiện trên sân cỏ. Người hâm mộ không thể sống mãi bằng lời hứa tái thiết, cũng không thể hài lòng chỉ vì đội bóng kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng vẫn liên tục đánh rơi điểm số.

Jacobo Ramon ghi bàn nâng tỷ số lên 4-1 cho Como trong trận đấu với Man Utd ở vòng phân hạng Champions League tại Como, Italy, ngày 21/10/2026. Ảnh: AP

Thất bại trước Como là lời cảnh báo nghiêm khắc. Khi một đội bóng từng ba lần vô địch châu Âu bị đối thủ đánh bại với tỷ số 4-1, trong bối cảnh những bất đồng nội bộ bắt đầu xuất hiện công khai, câu hỏi không còn đơn giản là Man Utd sẽ thắng trận tiếp theo hay không.

Câu hỏi lớn hơn là liệu đội bóng có đủ năng lực và sự thống nhất để xây dựng một hướng đi bền vững.

Tại Old Trafford, những ngày khó khăn không phải điều chưa từng xảy ra kể từ khi Sir Alex Ferguson rời ghế huấn luyện năm 2013. Nhưng lịch sử cũng không thể mãi là chiếc phao cứu sinh cho hiện tại.