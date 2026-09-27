Chuyện gì đang xảy ra với Kubo?

Kubo đang sa sút.

Chín tháng đã trôi qua kể từ lần gần nhất Kubo ghi bàn, trong khi pha kiến tạo cuối cùng của tiền vệ người Nhật Bản cũng cách đây sáu tháng. Đáng chú ý, anh phải ngồi dự bị trong 4 trận liên tiếp và đã bỏ lỡ 2 trận của Sociedad ở mùa giải này.

Khó khăn của Kubo bắt đầu từ chấn thương hồi tháng 1. Sau khi trở lại, cầu thủ 25 tuổi không thể tìm lại phong độ vốn có trong trận chung kết Copa del Rey. Một vấn đề thể chất khác tiếp tục ảnh hưởng đến anh tại World Cup 2026, khiến quá trình hồi phục bị gián đoạn.

Bước vào mùa giải mới, tình hình của Kubo chưa có dấu hiệu cải thiện. HLV Francesco Farioli không còn thường xuyên trao cho anh suất đá chính, nhưng quyết định này không xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân.

Chiến lược gia người Mỹ cũng thừa nhận Kubo chưa đạt trạng thái tốt nhất. Việc anh mất vị trí chủ yếu xuất phát từ những tiêu chí chuyên môn. Theo đánh giá của ban huấn luyện Sociedad, những cầu thủ chạy cánh khác như Goncalo Guedes, Ander Barrenetxea và đặc biệt là Job Ochieng đang tạo ra nhiều đóng góp hơn Kubo.

Trong thời gian thi đấu, Kubo tạo ra ít cơ hội, chạm bóng trong vùng cấm đối phương ít hơn và tung ra ít cú sút hơn so với trước đây. Anh thậm chí chưa có một quả tạt đủ chất lượng từ tình huống bóng sống.

Kubo chật vật tìm lại phong độ ở mùa giải mới.

Điều này trái ngược với hình ảnh Kubo từng xây dựng trong những năm đầu sự nghiệp. Tiền vệ người Nhật Bản từng được đánh giá cao nhờ khả năng rê bóng, tư duy xử lý và những pha di chuyển thông minh. Dù bị nhận xét thiếu sự sắc bén ở khâu dứt điểm, tiềm năng của Kubo vẫn khiến nhiều đội bóng lớn dành sự quan tâm.

Sau 5 mùa giải khoác áo Sociedad, tương lai của Kubo liên tục trở thành chủ đề được bàn luận. Nhiều tin đồn chuyển nhượng xuất hiện gần như mỗi mùa hè. Một số ý kiến cho rằng việc Kubo suy nghĩ quá nhiều về tương lai có thể ảnh hưởng đến sự tập trung của anh cho màn trình diễn trên sân cỏ.

Tương lai của Kubo tại Sociedad vẫn chưa được quyết định, nhưng để thay đổi tình hình hiện tại, tiền vệ người Nhật Bản trước hết phải tìm lại phong độ và tạo ra những màn trình diễn thuyết phục trên sân.

Cảnh khó tin khi tuyển Nhật Bản trở về nước Ngày 2/7, đông đảo người hâm mộ phủ kín sân bay để chào đón tuyển Nhật Bản trở về nước sau khi dừng bước ở vòng 32 đội World Cup 2026.