Chuyện gì đang xảy ra với Hoa hậu Hoàn vũ?

Tổ chức Miss Universe - Hoa hậu Hoàn vũ đang đối mặt với khủng hoảng mới. Tranh chấp liên quan đến quyền nhượng quyền, quyền quản lý doanh nghiệp và tư cách tham gia của các thí sinh đến từ 6 quốc gia Đông Nam Á. Vụ việc khiến dư luận đặt câu hỏi về tương lai của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 75.

Theo Thairath, ồn ào bắt nguồn từ thông báo mới đây của tổ chức về việc thí sinh 6 quốc gia - Indonesia, Singapore, Lào, Việt Nam, Malaysia và Thái Lan - không đủ điều kiện tham gia Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 75.

Miss Universe và Nawat đáp trả lẫn nhau

Cụ thể, JKN Universe LLC khẳng định Miss Universe Eastern Pte. Ltd. (hay còn gọi là MU East do Nawat Itsaragrisil điều hành) không được phép cấp phép hoặc quyền vận hành thương hiệu Miss Universe. Thông cáo nêu rõ JKN Universe LLC coi các thỏa thuận nhượng quyền, tài trợ và cấp phép được cho là do MU East ký kết là trái phép và "vô hiệu ngay từ đầu".

Trong đó, JKN Universe LLC thuộc sở hữu một phần của Tập đoàn JKN Global, đóng vai trò là đơn vị vận hành và nhượng quyền thương mại của Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ (Miss Universe Organization - MUO).

Thông cáo của JKN Universe LLC cho biết, họ không công nhận các thỏa thuận nhượng quyền được cho là đã ký kết liên quan đến cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan giai đoạn 2025-2029. Các thỏa thuận tương tự ở Indonesia, Việt Nam, Lào, Malaysia và Singapore cho năm 2026 cũng không được chấp thuận. Đồng nghĩa, các thí sinh đại diện cho 6 quốc gia sẽ không đủ điều kiện tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 75.

Theo MGR Online, MUO thậm chí cho biết Nawat Itsaragrisil không giữ bất kỳ chức vụ nào, dù là nhân viên, quản lý, điều hành trong Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ. Vì thế, Nawat không có thẩm quyền hay trách nhiệm đại diện cho tổ chức.

Theo tờ Prachachat của Thái Lan, ông Nawat Isarakraisil sau đó đã tổ chức một cuộc họp báo tại khách sạn Grand Richmond, Rattanathibet, để đưa ra phản hồi. Tại đây, ông Nawat khẳng định thí sinh từ 6 quốc gia nói trên chắc chắn có quyền tham gia cuộc thi.

Nawat khẳng định đại diện 6 quốc gia, bao gồm Thái Lan sẽ được tham gia Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 75. Ảnh: Thairath.

Ông Nawat cho biết thêm JKN Universe LLC được sở hữu theo cơ cấu 50:50 giữa MU East và MU West. Tức, Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ hoạt động như một liên doanh giữa hai đối tác sở hữu cổ phần ngang nhau (50%) là MU East và MU West.

Do đó, Nawat khẳng định các thí sinh từ Thái Lan, Indonesia, Việt Nam, Lào, Malaysia và Singapore có quyền tham gia cuộc thi Miss Universe 2026 theo đúng hợp đồng.

Trong cuộc họp báo, Nawat cũng đưa ra cáo buộc nhắm vào Raúl Rocha (người mua 50% cổ phần MUO từ công ty JKN Global Group và là cổ đông lớn nhất của tổ chức này). “Người đàn ông này vẫn đứng sau hầu hết hỗn loạn đang diễn ra”, ông Nawat nói trong họp báo, theo Thairath.

Ông Nawat còn tuyên bố cho MUO thời gian để làm rõ, nếu không ông sẽ đệ đơn khiếu nại.

Đáng nói, trên trang web chính thức, MUO cũng liên tục đưa ra thông cáo mới. Trong thông cáo đăng tải hôm 18/9, MUO đăng tải phản hồi của MU East xoay quanh vụ việc.

Cụ thể, bài đăng có nội dung: “Công ty JKN Universe LLC sở hữu thương hiệu Miss Universe. Tuy nhiên, theo Thỏa thuận Bán cầu, MU East có quyền độc quyền vận hành, quảng bá và phát triển thương hiệu trong 95 quốc gia, vùng lãnh thổ phía Đông. MU East cũng có quyền bổ nhiệm và quản lý các đối tác nhượng quyền trong các vùng lãnh thổ đó”.

Trang web chính thức của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ đã đăng tải hàng loạt tuyên bố công khai đáng chú ý trong suốt tháng 8 và tháng 9. Các bài đăng đề cập đến quyền lực của công ty, các kênh truyền thông, doanh thu thương mại, xác minh thanh toán, xử lý nhượng quyền và quyền hạn của các giám đốc điều hành khác nhau.

Ví dụ, trong thông báo ngày 9/9 đăng trên trang web của cuộc thi, MU East xác định Nawat là CEO được bổ nhiệm hợp pháp của MU East và là người nắm quyền nhượng quyền thương hiệu được công nhận tại khu vực.

Tờ Hola! nhận định việc phản hồi của MU East được đăng tải trên trang web chính thức của Miss Universe là một diễn biến bất thường. Đáng nói, tần suất và nội dung của những thông cáo kể trên cho thấy cuộc tranh cãi hiện tại xoay quanh MUO vượt ra ngoài phạm vi một cuộc thi sắc đẹp thông thường. Nó liên quan đến quản trị doanh nghiệp, quyền cấp phép, hợp đồng nhượng quyền và những cách hiểu khác nhau về các thỏa thuận điều chỉnh hoạt động kinh doanh của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ.

Miss Universe Vietnam 2026 sẽ ra sao

Đối với người hâm mộ các cuộc thi sắc đẹp, thắc mắc nhất hiện nay là liệu thí sinh Thái Lan, Indonesia, Việt Nam, Lào, Malaysia và Singapore có góp mặt trên sân khấu Miss Universe 2026 hay không. Hiện tại, hai phía đưa ra những câu trả lời trái ngược nhau.

Trong khi đó, Miss Universe Vietnam 2026 vẫn đang diễn ra. Hôm 18/9, BTC cuộc thi đã đưa ra thông báo liên quan đến lùm xùm của Miss Universe.

Miss Universe Vietnam 2026 đang diễn ra, thậm chí mời ngôi sao Thái Lan Bee Namthip làm giám khảo. Ảnh: BTC.

“Các vấn đề liên quan đến quyền hạn, thỏa thuận hoặc quan hệ giữa các tổ chức và chủ thể ở cấp độ quốc tế thuộc phạm vi làm việc của các bên liên quan, đồng thời nằm ngoài phạm vi quyết định của BTC Miss Universe Vietnam 2026. BTC tôn trọng quá trình trao đổi và xử lý giữa các bên có liên quan. Những vấn đề này không làm thay đổi mục tiêu và định hướng của cuộc thi tại Việt Nam”, đơn vị tổ chức Miss Universe Vietnam 2026 cho biết.

Miss Universe Vietnam 2026 khẳng định tiếp tục tập trung vào việc tìm kiếm tân hoa hậu xứng đáng, tiếp nối hành trình. Trong thời gian tới, BTC tiếp tục triển khai cuộc thi theo kế hoạch, tập trung vào chất lượng chuyên môn, công tác đào tạo và trải nghiệm của thí sinh.

Việc tân hoa hậu có được tham gia Miss Universe 2026 không vẫn đang bị bỏ ngỏ.