Chuyện gì đang xảy ra với đội mạnh thứ hai V.League?

Thất bại 0-1 trước CLB Công an TP.HCM tối 19/10 khiến CLB Thể Công - Viettel rơi xuống thứ 11 tại V.League 2026/27, với 3 điểm sau 4 vòng. Đây là khởi đầu trái kỳ vọng của đội bóng đã bổ sung tới 11 tân binh, đặt mục tiêu cạnh tranh chức vô địch sau ngôi á quân mùa trước.

Thực tế sau 4 vòng, số lượng tân binh chưa giúp HLV Velizar Popov bù đắp những khoảng trống ở các vị trí chủ chốt. Chấn thương thậm chí còn làm giảm lựa chọn ở hàng thủ và tuyến giữa của đội bóng, trong khi những thay đổi nhân sự tại hàng công chưa mang tới hiệu quả.

Mùa trước, hàng thủ là điểm mạnh của Thể Công - Viettel với 21 bàn thua sau 26 trận (0,8 bàn/trận), giữ sạch lưới 12 lần. Sang mùa này, Bùi Tiến Dũng vẫn đang trong quá trình bình phục, còn Nguyễn Thanh Bình cũng vắng mặt vì chấn thương. Lucas Alves phải nghỉ đầu mùa, đến trận gặp Hà Tĩnh ngày 8/10 mới trở lại. HLV Popov vì thế không có đầy đủ lựa chọn ở vị trí trung vệ trong giai đoạn đầu V.League. Sự vắng mặt của họ góp phần khiến đội bóng áo lính thua 5 bàn chỉ sau 4 trận (1,25 bàn/trận).

Ở tuyến giữa, Wesley Nata gặp chấn thương đầu mùa. Tiền vệ người Brazil ra sân 24 trận trên mọi đấu trường mùa trước, đóng góp 2 bàn và là nhân tố quan trọng trong khâu tổ chức lối chơi. Sự thiếu vắng này ảnh hưởng đến khả năng kết nối các tuyến. Một ngôi sao khác là Doãn Ngọc Tân cũng không thể thi đấu liên tục. Sau chấn thương từ pha phạm lỗi của Đoàn Văn Hậu hôm 10/9, anh tái xuất trước Hà Tĩnh ngày 8/10 nhưng phải rời sân ở phút 57 vì tái phát chấn thương.

Cơn bão chấn thương khiến Thể Công - Viettel thiếu nhiều trụ cột trong giai đoạn đầu mùa. Ảnh: Minh Chiến.

Sau trận thua Hà Tĩnh 1-3 hôm 8/10, HLV Popov chia sẻ trong phòng họp báo: "Tôi chưa bao giờ có được đội hình mạnh nhất, luôn có khoảng 5-6 cầu thủ quan trọng phải nghỉ vì chấn thương".

Trên hàng công, đội chia tay Lucas Vinicius (Lucao), người ghi 11 bàn tại V.League mùa trước, và Pedro Henrique. Lucas Ribamar cùng Rimario Gordon được kỳ vọng thay thế, nhưng trong 5 trận không thắng, Thể Công - Viettel chỉ ghi 2 bàn. Đáng chú ý, trận gặp Hà Tĩnh, Thể Công - Viettel có 6 cú sút trúng đích nhưng chỉ ghi 1 bàn. Đối thủ cũng có 6 lần dứt điểm trúng đích, song lại ghi được 3 bàn.

Ở trận gặp Persib Bandung tại AFC Champions League Two, cách tấn công của đội bóng cũng tương đối dễ bắt bài. Đội ít phối hợp nhóm nhỏ, chủ yếu đưa bóng ra biên rồi tạt vào vùng cấm cho các ngoại binh. Sau 10 lần dứt điểm, chỉ 1 lần trúng đích, Thể Công - Viettel không ghi được bàn thắng nào.

Khả năng tận dụng lợi thế hơn người cũng là vấn đề nan giải. Trước CLB Công an Hà Nội, Thể Công - Viettel chơi hơn người từ phút 70 nhưng vẫn thủng lưới ở thời gian bù giờ và để thua. Đến trận gặp CLB Công an TP.HCM, đối thủ chỉ còn 10 người từ phút 81 sau thẻ đỏ của Nguyễn Đức Phú, nhưng đội không tìm được bàn gỡ và tiếp tục để thua.

Trận thua CLB Công an TP.HCM còn có tranh cãi về hai tình huống trong thời gian bù giờ. Đầu tiên, Thể Công - Viettel yêu cầu phạt đền khi bóng chạm tay Đinh Quang Kiệt trong vùng cấm, nhưng trọng tài Trần Ngọc Nhớ không chấp thuận. Sau đó, ông cho đội khách hưởng phạt đền khi Ribamar ngã trong vùng cấm, rồi hủy quyết định sau khi xem VAR. Sau trận, khi được hỏi về những quyết định của trọng tài, HLV Popov đáp: "Nếu tôi nói ra những điều tôi nghĩ, tôi sẽ bị phạt".

Tuy nhiên, nhà cầm quân người Bulgaria cũng thẳng thắn nhìn nhận những vấn đề của đội: "Chúng tôi chắc chắn phải cải thiện khả năng dứt điểm. Rõ ràng, đội bóng chưa đủ hiệu quả".

Phía trước HLV Popov sẽ là trận gặp tân binh Bắc Ninh tại V.League ngày 23/10, rồi cuộc đối đầu FC Seoul ở AFC Champions League Two ngày 28/10. Chuỗi 5 trận không thắng khiến sức ép lên nhà cầm quân người Bulgaria ngày càng lớn hơn. Chiếc ghế của ông sẽ tiếp tục lung lay nếu Thể Công - Viettel không thể có điểm trước Bắc Ninh.

BXH V.League sau vòng 4. Đồ họa: VPF.

Highlights Thể Công 0-1 CAHN Tối 10/9, CLB Công An Hà Nội giành chiến thắng 1-0 trước chủ nhà Thể Công Viettel ở vòng 2 V.League 2026/27.