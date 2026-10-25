Chuyện gì đang xảy ra với Cunha?

Matheus Cunha được cho là tranh cãi với Michael Carrick trong trận MU thua Como 1-4 tại Champions League.

Cunha rời sân ngay sau hiệp một trận MU thua Como 1-4 tại Champions League hôm 21/10. Quyết định thay người của Michael Carrick gây chú ý khi truyền thông Anh tiết lộ hai người xảy ra tranh cãi gay gắt. Chỉ vài tháng trước, tiền đạo Brazil còn là một trong những cầu thủ ủng hộ Carrick mạnh mẽ nhất tại Old Trafford.

Theo nhà báo Samuel Luckhurst của The Sun, Carrick và Cunha có cuộc trao đổi căng thẳng bên ngoài đường biên trong hiệp một. Nguồn tin của Roundtable sau đó tiết lộ hai người tiếp tục tranh cãi trong phòng thay đồ. Carrick không hài lòng với màn trình diễn của Cunha, còn tiền đạo 27 tuổi tức giận khi biết mình phải nhường chỗ cho Amad Diallo.

MU chưa xác nhận thông tin về cuộc tranh cãi trong phòng thay đồ. Cũng chưa có bằng chứng cho thấy Cunha bị thay ra vì lý do kỷ luật. Tuy nhiên, sự việc xuất hiện đúng thời điểm Carrick chịu sức ép lớn, còn một số cầu thủ bắt đầu công khai bất đồng với cách điều hành đội bóng.

Từ người hùng đến cuộc tranh cãi với Carrick

Tháng 5/2026, Cunha từng hết lời ca ngợi Carrick sau chiến thắng 3-2 trước Liverpool. Tiền đạo Brazil mở tỷ số ngay phút thứ 6, góp phần giúp MU giành vé dự Champions League. Khi ấy, anh cho rằng Carrick mang trở lại tinh thần và phép màu của thời Sir Alex Ferguson, đồng thời công khai ủng hộ nhà cầm quân người Anh được bổ nhiệm chính thức.

Cunha từng công khai ủng hộ Carrick được bổ nhiệm chính thức sau khi MU giành vé dự Champions League mùa 2025/26.

Sự tin tưởng của Cunha có cơ sở. Carrick giúp MU thắng 10 trong 14 trận đầu tiên sau khi thay Ruben Amorim, trước khi đưa đội bóng kết thúc mùa giải ở vị trí thứ ba Premier League. Cunha cũng hưởng lợi từ sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện, ghi những bàn thắng quan trọng trước Arsenal, Chelsea và Liverpool.

Gia nhập MU với giá 62,5 triệu bảng từ Wolves, Cunha ghi 10 bàn sau 33 trận Premier League mùa 2025/26. Anh thực hiện 90 cú sút, trong đó 35 lần đưa bóng trúng đích. Khả năng rê bóng, xử lý trong phạm vi hẹp và dứt điểm từ tuyến hai giúp cầu thủ Brazil trở thành một trong những mũi tấn công nguy hiểm của MU.

Tuy nhiên, mọi chuyện thay đổi khi mùa giải mới bắt đầu. MU chỉ thắng 2 trong 11 trận trên mọi đấu trường, còn Cunha dần đánh mất vị trí ổn định. Sự trở lại của Marcus Rashford cùng những điều chỉnh chiến thuật khiến tiền đạo Brazil phải cạnh tranh nhiều hơn và thường xuyên đảm nhận vai trò không phải sở trường.

Thời gian thi đấu gần đây phản ánh rõ tình cảnh của Cunha. Sau khi chơi 89 phút và kiến tạo trước Tottenham hôm 10/10, anh chỉ vào sân ở phút 80 trước Atletico Madrid, chơi khoảng 7 phút gặp Leeds rồi bị thay sau 45 phút tại Como. Một cầu thủ từng thường xuyên đá chính giờ phải chờ đợi cơ hội trong lúc đội bóng khủng hoảng.

Tiền đạo Brazil mới ghi một bàn và có hai kiến tạo sau 7 vòng Premier League mùa này.

Đáng chú ý, Cunha không phải cầu thủ duy nhất có bất đồng với Carrick. Sau trận thua Como, Bruno Fernandes công khai đặt câu hỏi về cách tổ chức pressing. Carrick đáp trả rằng MU đã thử pressing một đối một trong hiệp hai nhưng vẫn thủng lưới. Ông nhấn mạnh bất kỳ hệ thống nào cũng vô nghĩa nếu cầu thủ không chịu di chuyển và hỗ trợ phòng ngự.

Cunha sa sút hay Carrick sử dụng sai người?

Những con số cho thấy Cunha đang gặp khó khăn, nhưng cũng đặt ra câu hỏi về cách MU khai thác tiền đạo Brazil. Sau 7 vòng Premier League, anh mới ghi một bàn và có hai kiến tạo. Cunha thực hiện 15 cú sút, chỉ 4 lần trúng đích, với tổng bàn thắng kỳ vọng (xG) khoảng 0,8.

So với mùa trước, số cú sút trung bình của Cunha giảm từ 2,7 xuống còn 2,1 lần mỗi trận. Tỷ lệ dứt điểm trúng đích cũng giảm từ gần 39% xuống khoảng 27%. Đáng chú ý, xG thấp cho thấy vấn đề không chỉ nằm ở khả năng dứt điểm mà còn ở chất lượng những cơ hội anh nhận được.

Trong bài phân tích hồi tháng 9, The Guardian chỉ ra rằng Carrick sử dụng Cunha như một số 9 ảo, cho phép anh thường xuyên lùi xuống nhận bóng. Tuy nhiên, khu vực hoạt động ưa thích của Cunha lại trùng với Bruno Fernandes. Khi cả hai cùng tìm khoảng trống giữa hàng tiền vệ và hàng thủ đối phương, MU thiếu người đe dọa phía sau các trung vệ.

Cunha đứng trước nguy cơ mất suất đá chính trong trận MU tiếp Bournemouth tối 25/10.

Tại Wolves, Cunha nguy hiểm nhất khi xuất phát từ hành lang trái, dẫn bóng vào trung lộ rồi tung ra những cú sút từ ngoài vùng cấm. Khi phải chơi trung phong, anh không còn nhiều cơ hội nhận bóng trong tư thế thuận lợi. Việc thường xuyên lùi sâu cũng khiến hàng công MU thiếu một điểm đến rõ ràng trong vòng cấm.

Cựu tiền vệ Paul Scholes từng chỉ trích cách Carrick bố trí Cunha ở vị trí tiền đạo cắm. Trên podcast The Good, The Bad and The Football, Scholes cho rằng Cunha phù hợp hơn với vai trò số 10 hoặc cầu thủ chạy cánh, trong khi MU cần một trung phong thực thụ để làm điểm tựa cho các đợt tấn công.

Nicky Butt còn phản đối mạnh mẽ hơn. Cựu tiền vệ MU nhận định việc để Cunha đá số 9 làm giảm đáng kể hiệu quả của anh, bởi cầu thủ Brazil nguy hiểm hơn nhiều khi hoạt động lệch biên. Những đánh giá này cho thấy vấn đề của Cunha đã được giới chuyên môn nhắc đến từ trước khi xảy ra cuộc tranh cãi tại Como.

Tất nhiên, một cầu thủ trị giá 62,5 triệu bảng không thể chỉ phát huy năng lực khi được xếp đúng vị trí yêu thích. Cunha phải thích nghi, duy trì cường độ thi đấu và chứng minh khả năng đóng góp ngay cả khi đội bóng gặp khó khăn. Nhưng Carrick cũng cần chịu trách nhiệm nếu những điều chỉnh của ông khiến một trong những cầu thủ tấn công tốt nhất đội đánh mất hiệu quả.

Trước trận tiếp Bournemouth tối 25/10, truyền thông Anh dự đoán Cunha có nguy cơ mất suất đá chính. Sports Mole cho rằng Carrick có thể điều chỉnh hàng công sau thất bại tại Como, còn Evening Standard đề cập khả năng Joshua Zirkzee được trao cơ hội sau bàn thắng tại Champions League.

Chỉ vài tháng trước, Cunha từng xem Carrick là người phù hợp để vực dậy MU. Bây giờ, tiền đạo Brazil phải tìm lại phong độ, còn HLV người Anh cần chứng minh mình vẫn biết cách phát huy những cầu thủ từng giúp ông thành công. Cách Carrick xử lý trường hợp Cunha trước Bournemouth có thể cho thấy ông muốn thay đổi chiến thuật hay bắt đầu mạnh tay với các học trò.