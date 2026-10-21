Chuyện gì đang xảy ra với các chuỗi gym lớn như California?

Chuỗi phòng gym California Fitness & Yoga đang trong quá trình tái cấu trúc.

Ngành gym và fitness Việt Nam đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc và sàng lọc, khi nhiều hệ thống tập luyện phải rà soát lại quy mô và hiệu quả từng cơ sở. Diễn biến tại California Fitness & Yoga trong 3 tháng qua phản ánh rõ nét xu hướng này của thị trường.

Từ tháng 7-10, trung tâm tập luyện cao cấp thông báo dừng hoạt động 4 câu lạc bộ và tạm ngưng thêm 3 cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng và Biên Hòa. Sau đợt điều chỉnh tháng 7, TP.HCM còn 14 cơ sở.

Đến ngày 19/10, CEO Dane Fort xin lỗi hội viên về tình trạng gián đoạn lịch tập cùng các dịch vụ đi kèm, đồng thời thừa nhận tốc độ mở rộng trước đó đã vượt quá khả năng vận hành thực tế của doanh nghiệp.

Tình trạng thu hẹp mạng lưới hoặc dừng vận hành của các thương hiệu sức khỏe lớn không phải là diễn biến mới. Trước đó, năm 2024, hệ thống Fit24 thông báo ngừng hoạt động toàn bộ chi nhánh, trong khi Getfit Gym & Yoga tạm đóng cửa và tái khai trương với quy mô thu hẹp. Đến ngày 1/5/2026, Elite Fitness cũng chính thức rút khỏi thị trường TP.HCM.

Áp lực thế gọng kìm

Trao đổi với Tri Thức - Znews , bà Giang Đây, Giám đốc Truyền thông Công ty Cổ phần Uptrend Việt Nam, chuyên cung cấp công cụ phân tích chứng khoán, dữ liệu tài chính, nhận định các chuỗi gym cao cấp truyền thống đang chịu sức ép lớn từ hai phía là chi phí cố định duy trì ở mức cao và sự xuất hiện của các mô hình tập luyện mới tối ưu về vốn.

Theo phân tích bà Giang, mô hình cao cấp có ưu thế về thương hiệu, vị trí đắc địa và dịch vụ tích hợp toàn diện từ phòng tập, lớp nhóm, yoga, bể bơi cho đến khu vực tiện ích riêng. Việc duy trì hệ sinh thái này đòi hỏi nguồn kinh phí rất lớn để thuê mặt bằng 2.000-3.000 m2 tại các khu vực trung tâm và đầu tư thiết bị ban đầu ước tính 20- 30 tỷ đồng mỗi cơ sở.

"Mô hình này hoàn toàn phụ thuộc vào tốc độ bán thẻ mới liên tục để bù đắp gánh nặng chi phí cố định hàng tháng và giai đoạn chưa có lợi nhuận. Khi doanh số bán thẻ chững lại, dòng tiền thu về không đủ trang trải chi phí mặt bằng và vận hành dẫn đến khủng hoảng", bà Giang cho hay.

Khi hệ thống phòng gym California bán thẻ dài hạn, việc duy trì dịch vụ đến hết thời hạn cam kết trở thành bài toán dòng tiền quan trọng.

Trong khi đó, ông Vũ Hải, Tổng Giám đốc Ladyfits - hệ thống phòng tập cho nữ giới, có 14 năm kinh nghiệm tư vấn cho doanh nghiệp ngành fitness, chỉ ra rủi ro cốt lõi của các chuỗi truyền thống nằm ở mô hình "thu tiền trước, phục vụ sau".

Việc phát hành các gói thẻ hội viên dài hạn từ 1 đến 3 năm giúp doanh nghiệp thu về nguồn tiền mặt lớn ngay giai đoạn đầu, nhưng đồng thời tạo ra nghĩa vụ cung cấp dịch vụ kéo dài nhiều năm tiếp theo.

Rủi ro vận hành sẽ phát sinh khi khoản tiền thu trước bị rút ra sử dụng cho các mục đích ngoài vận hành trực tiếp của cơ sở. Đến khi cần nguồn tài chính để duy trì chất lượng dịch vụ cho hội viên cũ, phòng tập rơi vào tình trạng cạn kiệt nguồn vốn.

Sự gián đoạn nguồn vốn duy trì không chỉ khiến doanh nghiệp mất thanh khoản mà còn làm suy giảm niềm tin thị trường, kéo theo sự sụt giảm nguồn thu từ các gói gia hạn và ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tạo dòng tiền mới.

"Sai lầm lớn nhất là mang khoản tiền thu trước đi chi tiêu cho những việc ngoài vận hành", ông Hải cho hay.

Đối với chuỗi California Fitness & Yoga, doanh nghiệp còn đối mặt với gánh nặng về nghĩa vụ lao động, bên cạnh chi phí vận hành lớn.

CEO Dane Fort trong video xin lỗi ngày 19/10.

Theo số liệu từ Bảo hiểm xã hội TP.HCM, tính đến tháng 10, chuỗi California ghi nhận chậm đóng bảo hiểm xã hội hơn 9 tỷ đồng cho 416 lao động tại khu vực TP.HCM.

Sức ép lên các phòng gym truyền thống còn đến từ sự cạnh tranh thị trường và sự thay đổi trong thói quen người tiêu dùng. Ông Bùi Minh Đức, quản lý truyền thông tại Viện nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường (iSEE), cho rằng người tiêu dùng ngày càng có xu hướng ưu tiên tính linh hoạt và hạn chế cam kết các hợp đồng dài hạn.

Đồng thời, việc nhiều khu chung cư cao cấp tích hợp sẵn phòng gym nội khu cùng xu hướng ưu tiên tập luyện tại nhà nhằm tiết kiệm chi phí và thời gian di chuyển cũng trực tiếp bào mòn tệp khách hàng vãng lai của các chuỗi gym lớn. Chẳng hạn các thương hiệu như Waystation, The New Gym ứng dụng mô hình hoạt động 24/7, tối ưu hóa chi phí vận hành thông qua hình thức đăng ký trực tuyến và kiểm soát truy cập bằng công nghệ nhận diện khuôn mặt.

Rủi ro cho học viên khi phòng tập ngừng hoạt động

Ông Vũ Hải nhận định thiệt hại lớn nhất đối với hội viên là mất trắng số tiền đã đóng cho khoảng thời gian chưa tập. Đặc biệt, nếu khách hàng mua thẻ bằng hình thức trả góp, hợp đồng tập luyện và hợp đồng vay vốn lại là hai giao dịch hoàn toàn độc lập.

"Dù phòng gym đóng cửa, khoản nợ của khách hàng với công ty tài chính vẫn còn đó", ông Hải nói.

Đối với trường hợp thương hiệu phòng tập cao cấp Centuryon thuộc hệ thống California Fitness & Yoga, việc công ty vận hành tại Việt Nam do Centuryon Holdings Limited, đăng ký tại Quần đảo Virgin thuộc Anh (BVI), sở hữu 100% vốn, khiến khách hàng gặp khó nếu muốn đòi lại số tiền đã đóng.

Chi nhánh gym cao cấp tại Thảo Điền của thương hiệu California.

Theo bà Giang từ Uptrend Việt Nam, khi phát sinh tranh chấp hoặc ngưng hoạt động, hội viên và các chủ nợ chỉ có thể truy thu nghĩa vụ từ pháp nhân trong nước. Nhưng đơn vị này thường sở hữu rất ít tài sản có giá trị thực, ngoài thiết bị phòng tập và hợp đồng thuê mặt bằng. Quá trình đòi lại quyền lợi hoặc truy cứu trách nhiệm tới công ty mẹ ở nước ngoài gặp rào cản lớn về chi phí và thời gian.

"Tuy nhiên, cấu trúc sở hữu này tự nó không chứng minh công ty mẹ né tránh trách nhiệm; việc yêu cầu công ty mẹ chịu trách nhiệm cần căn cứ pháp lý cụ thể", bà Giang nói.

Ngày 19/10, CEO California Fitness & Yoga Dane Fort xin hội viên thêm 30 ngày để hoàn thiện kế hoạch tái cấu trúc, xác định nguồn lực và phương án xử lý các vấn đề tồn đọng. Ông cũng cho biết doanh nghiệp sẽ khôi phục một số tiện ích cơ bản như khăn, nước uống và bãi đỗ xe.

Sau 30 ngày này, bà Giang cho rằng kết quả có thể đi theo một trong hai hướng. Kịch bản tích cực là California thu gọn về các cơ sở có khả năng sinh lời, xử lý các khoản nợ lương và bảo hiểm, đồng thời bố trí hội viên sang những cơ sở còn hoạt động.

Ngược lại, nếu việc đóng cửa kéo dài khiến niềm tin suy giảm và khách mới không còn mua thẻ, áp lực tiền mặt có thể tăng thêm. Bà cho rằng tiến độ xử lý các khoản chậm đóng bảo hiểm xã hội và phương án dành cho hội viên gói dài hạn sẽ là những dấu hiệu cần theo dõi.

Nhìn chung, những biến động tại California Fitness & Yoga và các chuỗi khác không đồng nghĩa người Việt hết nhu cầu tập luyện. Chúng cho thấy mô hình dựa vào mặt bằng lớn, chi phí cố định cao và tiền hội viên trả trước đang chịu sức ép khi khách hàng đòi hỏi sự linh hoạt, còn doanh nghiệp phải chứng minh khả năng duy trì dịch vụ đến hết cam kết.

Tái cấu trúc vì thế không chỉ là đóng bớt cơ sở. Đó còn là phép thử xem doanh nghiệp có đủ nguồn lực để trả các nghĩa vụ tồn đọng và giữ niềm tin của hội viên hay không.

Vi Lê