Chuyện gì đã xảy ra với Thu Vinh ở ASIAD?

Thu Vinh thất bại ở nội dung 10 m súng ngắn hơi nữ. Ảnh: Minh Chiến.

Ở nội dung 10 m súng ngắn hơi nữ, Việt Nam có ba xạ thủ góp mặt: Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang và Bùi Thị Thu Thủy. Thùy Trang là người duy nhất giành quyền vào chung kết với 577 điểm, xếp thứ năm vòng loại; Thu Vinh đạt 574 điểm, đứng thứ 11, còn Thu Thủy có 568 điểm và xếp thứ 25.

Điều đáng nói nằm ở cái tên Trịnh Thu Vinh. Hơn hai năm trước, Thu Vinh đứng thứ 4 Olympic Paris 2024 ở chính nội dung 10 m súng ngắn hơi nữ. Tại Paris, cô đạt 578 điểm ở vòng loại, đứng thứ tư và lọt vào chung kết. Sau đó, xạ thủ Việt Nam tiếp tục duy trì vị trí thứ tư ở chung kết với 198,6 điểm. Kể từ kỳ tích Hoàng Xuân Vinh, Thu Vinh là VĐV Việt Nam tiến gần nhất tới tấm huy chương Olympic danh giá.

Một ngôi sao ở trình độ Olympic như thế mà không thể lọt vào nhóm 8 người tranh huy chương ASIAD. Đó không hẳn là nghịch lý. Ngược lại, nó phơi bày một thực tế đặc biệt của môn bắn súng. Ở đó, đẳng cấp cao không phải sự đảm bảo cho thành công.

Đẳng cấp thế giới vẫn thua như thường

ASIAD là sân chơi cấp châu lục nhưng chất lượng cạnh tranh ở môn bắn súng gần như một cuộc đấu đỉnh cao của thế giới. Danh sách VĐV nội dung 10 m súng ngắn hơi nữ năm nay quy tụ những cái tên đến từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ và nhiều cường quốc khác. Đáng chú ý, ngay cả đương kim vô địch Olympic Oh Ye-jin cũng không vượt qua vòng loại. Giới chuyên môn nhận định môn bắn súng ASIAD có độ khó không kém quá xa Olympic.

Thu Vinh từng đứng thứ tư Olympic, Manu Bhaker từng giành huy chương Olympic, Jiang Ranxin từng vô địch Olympic. Nhưng tất cả đều phải bắt đầu lại từ cùng một vạch xuất phát ở Aichi. Và người bước qua vòng loại của Việt Nam lần này lại là Thùy Trang. Cô đạt 577 điểm, cùng thành tích với một số đối thủ rất mạnh nhưng giành vị trí thứ năm nhờ các chỉ số phụ.

Kết quả vòng loại nội dung 10 m súng ngắn hơi nữ. Ảnh: Bùi Lượng.

Trong khi đó, Thu Vinh dừng ở vị trí 11. Chênh lệch giữa hai người chỉ là 3 điểm. Nhưng trong một cuộc đua mà mỗi viên đạn đều có thể quyết định số phận, 3 điểm đủ tạo ra khoảng cách giữa chung kết và khán đài.

Thùy Trang sau đó tiếp tục bước vào chung kết với chưa đầy hai giờ hồi phục. 8 xạ thủ xuất sắc bắt đầu cuộc chiến mới, và mọi thành tích ở vòng loại gần như bị xóa sạch.

Trang khởi đầu không tốt, chỉ đạt 99,8 điểm sau hai loạt đầu và có thời điểm đứng thứ bảy. Nhưng cô nhanh chóng trở lại, lần lượt đạt các mốc 119,7 rồi 140,2 điểm để tiếp tục sống sót. Khi cuộc đấu rút xuống còn sáu người, Trang đứng thứ sáu.

Phía trên cô là Bhaker. Cái tên này lập tức gợi lại ký ức Paris 2024. Tại Olympic, Bhaker từng vượt qua Thu Vinh trong cuộc đua giành huy chương. Lần này, Bhaker lại xuất hiện ngay trước Thùy Trang ở cuộc chiến loại trực tiếp. Trang chỉ có thêm 19,5 điểm ở lượt bắn quyết định, trong khi Bhaker đạt 20,3 điểm. Xạ thủ Việt Nam dừng bước ở vị trí thứ 6.

Hạng 4 Olympic vẫn thất bại ở vòng loại ASIAD. Ảnh: Minh Chiến.

Khốc liệt từng viên đạn

Nhưng câu chuyện của ngày 23/9 không chỉ là một thất bại. Ba xạ thủ Việt Nam còn mang về HCĐ đồng đội với tổng điểm 1.719 và 46 lần bắn trúng hồng tâm. Đáng chú ý, Việt Nam có cùng tổng điểm với Ấn Độ nhưng xếp trên nhờ nhiều hơn hai lần trúng hồng tâm.

Bắn súng Việt Nam vì thế có thể nhìn ngày thi đấu này theo hai chiều. Người bi quan nhìn về thất bại của Thu Vinh, người lạc quan thấy Thùy Trang bất ngờ chen chân vào nhóm đầu châu lục. Đấy là đặc điểm của bắn súng, môn thể thao bị ảnh hưởng cực lớn bởi yếu tố tâm lý. Ở sân chơi này, chỉ một phát đạn hỏng có thể phá hỏng hàng chục lượt bắn hoàn hảo.

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh, ngôi sao lớn nhất lịch sử thể thao Việt Nam, hiểu sẽ rõ tâm trạng của Thu Vinh hơn hết thảy.

Hoàng Xuân Vinh từng trải qua những kỳ ASIAD rất khác nhau. Năm 2006, ông cùng đồng đội giành HCĐ 10 m súng ngắn hơi nam. Đến ASIAD 2010, Xuân Vinh dẫn đầu nội dung 25 m súng ngắn bắn nhanh sau phần bắn chậm nhưng một sai lầm ở viên cuối khiến ông tụt xuống thứ 13.

Đến ASIAD 2018 ở Indonesia, Xuân Vinh dự giải với tư cách đương kim vô địch Olympic nhưng dừng bước ngay vòng loại ở nội dung sở trường 10 m súng ngắn hơi. Xạ thủ đang giữ kỷ lục Olympic còn thua như vậy là bằng chứng cho thấy sự khốc liệt đặc biệt của môn bắn súng.

Khác với các môn thể thao khác có tính ổn định cao hơn, VĐV bắn súng không có lợi thế từ phong độ tích lũy của cả mùa giải và không có cơ hội sửa sai trong loạt bắn căng thẳng. Có khi một VĐV vừa đứng thứ tư Olympic, vài tháng sau không vượt qua nổi vòng loại ASIAD. Có khi một nhà vô địch Olympic phải ngồi ngoài chung kết.

Mỗi viên đạn là một lần bắt đầu lại. Và ở ASIAD, một khoảnh khắc lệch khỏi sự hoàn hảo cũng đủ biến một ứng viên giành huy chương thành người ngoài cuộc.

Trịnh Thu Vinh: '4 HCV, 3 kỷ lục SEA Games là điều ngoài mong đợi' Sau cú đúp vô địch sáng 17/12, Trịnh Thu Vinh trở thành vận động viên giành nhiều HCV nhất tại SEA Games 33. Thu Vinh vô địch các nội dung 10 m, và 25 m súng ngắn cá nhân, đồng đội nữ.