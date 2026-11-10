Chuyện gì đã xảy ra với du thuyền hết tiền, mắc kẹt ở Campuchia?

Toàn cảnh du thuyền Villa Vie Odyssey thời điểm cập cảng Sihanoukville, Campuchia, cuối tháng 10.

Ngày 9/11, CBS News đưa tin du thuyền hạng sang Villa Vie Odyssey bị bắt giữ tại một cảng ở Singapore do tranh chấp tài chính, chỉ vài ngày sau khi rời Campuchia mà không có hành khách. Con tàu từng được công ty Villa Vie Residences (Mỹ) quảng bá như một biệt thự nổi, cho phép cư dân du lịch vòng quanh thế giới không giới hạn thời gian.

Theo hồ sơ tòa án CBS News thu thập được, hãng luật Helmsman LLC tại Singapore được ghi nhận là đơn vị thực hiện thủ tục bắt giữ tàu. Tuy nhiên, danh tính bên yêu cầu chưa được xác nhận. Một nguồn tin am hiểu vụ việc nhận định bên đứng sau động thái pháp lý có thể là nhà cung cấp nhiên liệu.

Villa Vie Residences được cho là đang nợ một nhà cung cấp trong khu vực khoảng 500.000 USD. Chưa rõ đơn vị này có phải bên thuê hãng luật tiến hành thủ tục bắt giữ tàu hay không. Sau khi công ty không thể tiếp tục thanh toán các khoản đến hạn, chủ nợ đã nắm quyền kiểm soát và vận hành con tàu.

Bắt giữ tàu là thủ tục pháp lý cho phép một phương tiện hàng hải bị tạm giữ hoặc tịch thu sau khi có khiếu nại liên quan đến tranh chấp pháp lý. Con tàu có thể tiếp tục chịu các thủ tục tố tụng, trong đó có khả năng bị bán theo phán quyết của tòa án.

Toàn cảnh tàu du lịch Villa Vie Odyssey cập cảng tự trị Sihanoukville, tỉnh Preah Sihanouk, Campuchia, ngày 28/10.

Sự việc tại Singapore diễn ra sau khi hành trình 3 năm của Villa Vie Odyssey đột ngột kết thúc ở Campuchia từ cuối tháng 10. Khoảng 200 cư dân trên tàu được yêu cầu rời đi tại cảng tự trị Sihanoukville.

Đến ngày 4/11, con tàu rời Sihanoukville mà không có hành khách nào. Người phát ngôn Bộ Du lịch Campuchia Top Sopheak cho biết khoảng 98 du khách vẫn ở lại nước này, phân tán tại Sihanoukville, Kampot, Kep, Siem Reap và Phnom Penh. Những người khác đã về nhà hoặc tiếp tục di chuyển đến các điểm đến trong khu vực, theo The Phnompenh Post.

Bộ Du lịch Campuchia bày tỏ hoan nghênh những hành khách ở lại tiếp tục khám phá đất nước, đồng thời bố trí một nhóm điều phối để hỗ trợ họ trong thời gian lưu trú.

Villa Vie Residences lý giải quyết định ngừng khai thác tàu xuất phát từ chi phí nhiên liệu tăng mạnh do tác động của cuộc chiến tại Iran, khiến mô hình du lịch lưu trú dài hạn trên biển không còn khả thi về tài chính.

Theo công ty, chi phí nhiên liệu trước đây trung bình khoảng 1.800 USD mỗi cabin mỗi tháng, nhưng đã tăng lên 6.000-8.000 USD tại một số khu vực ở châu Á. Doanh nghiệp từng tìm cách giảm chi phí bằng cách cho tàu chạy chậm hơn và lưu lại cảng lâu hơn, song các biện pháp này không đủ bù đắp mức tăng.

Bà Denise Johnson, 67 tuổi, đến từ Las Vegas, bang Nevada, trả lời phỏng vấn Reuters tại một khách sạn sau khi buộc phải rời du thuyền Villa Vie Odyssey đang neo đậu tại cảng tự trị Sihanoukville, Campuchia.

Những khó khăn của con tàu đã xuất hiện từ nhiều tháng trước khi đến Campuchia. Công ty được cho là lâm vào tình trạng thiếu hụt tài chính ít nhất 3 tháng và từng kêu gọi cư dân đóng góp thêm tiền để duy trì hoạt động.

Theo lời kể của những người nắm rõ giai đoạn cuối hành trình, khi tàu mắc kẹt tại một cảng ở Singapore, thủy thủ đoàn phải gấp rút tìm nguồn nhiên liệu. Sau khi các chuyến hàng thực phẩm bị ngừng, họ cũng chạy đua tìm nguồn cung nhu yếu phẩm. Trước đó, tàu từng bị tạm giữ tại Hong Kong (Trung Quốc).

Du thuyền khởi hành từ Belfast, Bắc Ireland, vào tháng 10/2024, với mô hình cho phép hành khách mua hoặc thuê chỗ ở trên tàu trong thời gian di chuyển qua nhiều quốc gia. Tương lai của con tàu hiện chưa rõ ràng sau khi bị bắt giữ tại Singapore, trong khi những cư dân bị bỏ lại ở Campuchia phải tự thu xếp nơi ở và kế hoạch đi lại.

Đan Châu