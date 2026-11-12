Chuyển gần 600 hồ sơ doanh nghiệp có dấu hiệu trốn thuế, mua bán hóa đơn sang công an

Sáng nay (12/11), tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn theo chương trình Kỳ họp thứ Hai, tập trung vào 2 lĩnh vực trọng tâm là tài chính và khoa học công nghệ, trả lời câu hỏi của đại biểu Quốc hội về tình trạng mua bán trái phép hóa đơn, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn thừa nhận, Bộ nhận rõ trách nhiệm để chỉ đạo ngành thuế rất quyết liệt.

Đặt câu hỏi chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, đại biểu Hà Đức Minh (Đoàn ĐBQH tỉnh Lào Cai) cho biết, theo phản ánh của cử tri, tình trạng mua bán trái phép hóa đơn vẫn diễn ra mặc dù hóa đơn điện tử đã được triển khai áp dụng trên phạm vi toàn quốc. Đại biểu đề nghị Bộ trưởng cho biết nguyên nhân của tình trạng trên, trách nhiệm của cơ quan thuế trong công tác quản lý, kiểm tra, giám sát việc sử dụng hóa đơn điện tử? Bộ trưởng có giải pháp gì để chấn chỉnh tình trạng mua bán trái phép hóa đơn trong thời gian tới?

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trả lời chất vấn sáng 12/11

Trả lời chất vấn, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn thừa nhận, mặc dù chúng ta đã triển khai hóa đơn điện tử nhưng trong thời gian vừa qua, Bộ cũng đã phát hiện ra vấn đề này và nhận rõ trách nhiệm để chỉ đạo ngành thuế rất quyết liệt. Thế nhưng vẫn còn tình trạng mua bán hóa đơn, lập công ty ma lợi dụng.

“Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ, đặc biệt là tăng cường ứng dụng công nghệ số và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, đặc biệt là Cục A05 của Bộ Công an để định danh được người đăng ký, đứng tên chủ công ty, doanh nghiệp. Đồng thời, phải gắn trách nhiệm của cơ quan thuế, tăng cường kiểm tra giám sát hoạt động thực của các doanh nghiệp. Và cũng tăng cường kiểm tra giám sát những khối, đối tượng, lĩnh vực rủi ro để hạn chế tối đa tình trạng buôn bán hóa đơn, vừa gây mất bình đẳng cho kinh doanh, vừa gây thất thoát”.

Đại biểu Hà Đức Minh (Đoàn ĐBQH tỉnh Lào Cai) phát biểu chất vấn

Theo Bộ trưởng, từ năm 2022 đến nay, Bộ Tài chính đã chuyển gần 600 hồ sơ những doanh nghiệp có dấu hiệu trốn thuế, lậu thuế, buôn bán hóa đơn sang cơ quan điều tra.

“Chính sách muốn đưa vào cuộc sống thì ngoài việc xây dựng chính sách chúng ta phải làm tốt việc mà tuyên truyền phổ biến pháp luật để người dân và doanh nghiệp hiểu rõ chính sách pháp luật. Và cũng tăng cường kiểm tra giám sát, đặc biệt đi theo là những giải pháp, cơ chế để đảm bảo pháp luật được thực thi. Đấy chính là công cụ để chấm dứt tình trạng buôn bán hóa đơn trong thời gian tới”-Bộ trưởng Bộ Tài chính nêu giải pháp.