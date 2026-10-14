Chuyển EVN, PVN, TKV về Bộ Công Thương: Chờ chỉ đạo của Bộ Chính trị

Nội dung trên được nêu trong văn bản hỏa tốc của Văn phòng Chính phủ truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc về các giải pháp bảo đảm cung ứng điện giai đoạn 2026-2030 và điều chỉnh Quy hoạch điện VIII.

Theo đó, Bộ Công Thương được yêu cầu tổng hợp báo cáo số 1288 ngày 22/9 và số 1347 ngày 2/10 thành một báo cáo chung, tiếp thu đầy đủ ý kiến của các bộ, cơ quan liên quan. Các đề xuất, kiến nghị phải làm rõ cơ sở pháp lý, thẩm quyền quyết định, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, bảo đảm tính khả thi và tuân thủ quy định pháp luật.

Sau khi có đầy đủ ý kiến của các bộ, cơ quan liên quan, Bộ Công Thương khẩn trương hoàn thiện báo cáo, gửi lấy ý kiến các địa phương. Với những nội dung thuộc thẩm quyền của Quốc hội hoặc liên quan đến các cơ quan của Đảng, Bộ Công Thương chủ động lấy ý kiến, tổng hợp trước khi báo cáo Thủ tướng họp.

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Về điều chỉnh Quy hoạch điện VIII, Bộ Công Thương được yêu cầu nghiên cứu, xây dựng ngay đề án với các quan điểm, định hướng lớn. Đề án sẽ được gửi lấy ý kiến các bộ, cơ quan và địa phương liên quan trước khi tổng hợp, hoàn thiện, báo cáo Đảng ủy Chính phủ để trình xin ý kiến Bộ Chính trị.

Trong thời gian thực hiện các thủ tục báo cáo Bộ Chính trị, Bộ Công Thương chủ động thực hiện ngay các công việc cần thiết tổ chức lập quy hoạch. Bộ cần đề xuất, báo cáo cấp thẩm quyền xem xét, quyết định việc thực hiện điều chỉnh Quy hoạch điện VIII theo trình tự, thủ tục rút gọn, bảo đảm đúng quy định của pháp luật. Cơ quan này chịu trách nhiệm về các nội dung điều chỉnh phải được thực hiện, hoàn thành và đưa vào vận hành trong giai đoạn 2027-2030.

Bên cạnh đó, căn cứ Nghị quyết số 253 ngày 11/12/2025 của Quốc hội, Bộ Công Thương chủ động cập nhật quy hoạch theo thẩm quyền đối với các nguồn điện. Việc cập nhật không được làm thay đổi quan điểm, mục tiêu, định hướng lớn hoặc làm tăng tổng công suất lắp đặt theo cơ cấu từng loại hình nguồn điện trong quy hoạch phát triển điện lực đã được phê duyệt tại Quyết định số 768/QĐ-TTg ngày 15/4/2025 và Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII điều chỉnh tại Quyết định số 1509/QĐ-BCT ngày 30/5/2025.

Đối với đề xuất xây dựng Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu bảo đảm cung cấp điện cho phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thúc đẩy tăng trưởng hai con số giai đoạn 2027-2030, Bộ Công Thương cần làm rõ sự cần thiết, cơ sở pháp lý của đề xuất. Đồng thời, Bộ phải rà soát, chỉ đưa vào các nội dung, nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của Chính phủ, trên cơ sở đó, hoàn thiện lại dự thảo Nghị quyết, gửi lấy ý kiến các bộ, cơ quan và báo cáo Thủ tướng.

Liên quan đến đề xuất chủ trương chuyển Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN), Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) và Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) về Bộ Công Thương, Phó Thủ tướng thường trực đề nghị thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị sau khi Bộ Tài chính hoàn thiện và báo cáo Bộ Chính trị về Đề án tái cấu trúc EVN.

Về đề xuất cho phép áp dụng cơ chế miễn trừ tạm thời đối với các nhà máy nhiệt điện than miền Bắc về việc tuân thủ Quy chuẩn về nhiệt độ nước làm mát thải, cần thực hiện theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực tại văn bản số 9678 ngày 23/9 của Văn phòng Chính phủ.