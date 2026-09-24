Chuyện đưa du khách đến phường lọt top 'chất nhất thế giới' ở TP.HCM

Ngày 16/9, tạp chí du lịch Anh Time Out công bố danh sách 40 khu phố "chất nhất thế giới" năm 2026. Phường Tân Định (TP.HCM) xếp thứ 12, được miêu tả là "khu phố yên bình giữa trung tâm TP.HCM dù những tòa nhà cao tầng, quán bar sân thượng ngày càng nhiều".

Khu vực này nằm giữa quận 1 và quận 3 trước đây, nay thuộc phường Tân Định. Nơi đây có đường Hai Bà Trưng, chợ Tân Định và nhà thờ Tân Định - công trình còn được biết đến với tên gọi "nhà thờ màu hồng", thu hút du khách trong và ngoài nước.

"Đây là cú hích truyền thông giá trị cho du lịch TP.HCM, góp phần nâng tầm Tân Định và đưa khu phố này vào bản đồ 'must-visit' của du khách toàn cầu khi đến Việt Nam. Kết quả này cũng cho thấy tầm nhìn 'đi trước đón đầu' trong phát triển du lịch của thành phố", bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc Tiếp thị - Truyền thông Công ty cổ phần Lữ hành Vietluxtour, nói với Tri Thức - Znews.

PHƯỜNG TÂN ĐỊNH Thời gian thành lập: Ngày 1/7/2025.

Diện tích: Khoảng 1,23 km2.

Dân số: Hơn 48.000 người.

Đặc điểm đô thị: Trung tâm TP.HCM, tập trung hoạt động thương mại, dịch vụ, hành chính và cộng đồng dân cư lâu đời.

Giá trị lịch sử: Gắn với lịch sử Sài Gòn - Gia Định, có các địa chỉ lịch sử, cách mạng và công trình văn hóa.

Tour du lịch Tân Định có gì?

Từ tháng 12/2025, UBND phường Tân Định phối hợp Vietluxtour tổ chức tour du lịch "Trải nghiệm văn hóa - Dấu ấn Tân Định". Bà Đỗ Thị Ánh Tuyết, Phó chủ tịch UBND phường, cho biết địa phương là vùng đất giàu truyền thống, sở hữu hệ thống tài nguyên du lịch khá phong phú và đặc sắc.

Theo bà, chương trình đưa du khách tham quan các công trình kiến trúc, di tích tiêu biểu; tìm hiểu văn hóa, lịch sử địa phương; thưởng thức ẩm thực đặc sắc và trải nghiệm sinh hoạt cộng đồng.

Chợ Tân Định, khu ẩm thực đường Hai Bà Trưng và Đình Sơn Trà thu hút du khách. Ảnh: Linh Huỳnh, Hoài Bảo, Trang Thư.

Sau khi phường Tân Định được Time Out vinh danh, công ty lữ hành ghi nhận lượng yêu cầu và tìm kiếm liên quan đến du lịch TP.HCM tăng khoảng 10%. Đơn vị cho biết sẽ tiếp tục điều chỉnh sản phẩm tour Tân Định để phục vụ mùa cao điểm khách quốc tế cuối năm 2026.

Tuyến tour được thiết kế theo mô hình walking tour (đi bộ khám phá), kết hợp các phương tiện di chuyển xanh, thời lượng khoảng 4 tiếng.

Tour hiện được khai thác khoảng 2 chuyến mỗi tuần vào cuối tuần, đồng thời phục vụ hàng ngày theo nhu cầu của các nhóm khách riêng. Khách chủ yếu là người nước ngoài, Việt kiều và khách nội địa quan tâm đến văn hóa bản địa.

Hành trình đi qua những điểm nổi bật của khu vực như:

Nhà thờ Tân Định, công trình kiến trúc Gothic với màu hồng đặc trưng

Chợ Tân Định, nơi gắn với hoạt động giao thương lâu đời

Ẩm thực đường phố

Những con hẻm cũ có các quán cà phê vợt truyền thống

"Mọi điểm đến được chúng tôi lựa chọn dựa trên 3 tiêu chí, gồm tính nguyên bản (Authenticity), bề dày lịch sử và khả năng tương tác trực tiếp với người dân địa phương", bà Thu nói.

Chợ Tân Định được chỉnh trang nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh và một năm thành lập phường Tân Định. Ảnh: Hoài Bảo.

Khác với các tour tham quan khu vực trung tâm quận 1 cũ, thường tập trung vào những công trình như Nhà thờ Đức Bà và Dinh Độc Lập, tour Tân Định hướng vào đời sống đô thị ở phạm vi nhỏ hơn. Du khách trải nghiệm một "Sài Gòn đang sống", thay vì chỉ tham quan những nơi được xem như "Sài Gòn trưng bày".

Khu vực này có sự đan xen giữa không gian tôn giáo và hoạt động thương mại bình dân. Tour khai thác sự tương phản đó để du khách không chỉ "nhìn ngắm" mà còn được "sống thử" như một người bản địa thực thụ.

Từ khi khai thác tour đến nay, lượng khách tăng trung bình 15-18% mỗi tháng. Trong đó, khách quốc tế chiếm 65%, chủ yếu đến từ châu Âu, Australia và nhóm khách lẻ Đông Bắc Á. 35% còn lại là khách nội địa và cộng đồng expat (chuyên gia nước ngoài sống tại Việt Nam).

"Sự quan tâm của khách nội địa cho thấy ngay cả người dân TP.HCM cũng đang có nhu cầu tái khám phá vẻ đẹp tiềm ẩn của chính thành phố nơi mình sinh sống", đại diện đơn vị nhận định.

"Kiềng 3 chân"

Dưới góc độ lữ hành, Vietluxtour nhận định sự ghi nhận của quốc tế sẽ tạo ra "tác động kép" mang tính tích cực.

Với du khách, sự kiện này góp phần thay đổi cách nhìn về Tân Định. Họ có thể tiếp cận khu phố như một "bảo tàng sống" về văn hóa, từ đó sẵn sàng chi tiêu cho các trải nghiệm.

Với địa phương, khi biết nơi mình sống được thế giới biết đến, cộng đồng dân cư có thêm động lực giữ gìn cảnh quan, văn hóa ứng xử và trở thành những "đại sứ du lịch" thân thiện.

Du khách quốc tế đổ về Nhà thờ Tân Định từ sáng đến tối năm 2024. Ảnh: Linh Huỳnh.

Thực tế, nhu cầu khám phá chiều sâu văn hóa hẻm, phố không còn là thị hiếu nhất thời mà đã trở thành xu hướng du lịch toàn cầu. Du khách hiện đại có xu hướng khao khát những trải nghiệm "thật và thô" (waw & real).

Để một sản phẩm du lịch đô thị như Tân Định phát triển bền vững thay vì "sớm nở tối tàn", đơn vị lữ hành đề cao mô hình phối hợp "kiềng 3 chân":

Chính quyền địa phương: Đóng vai trò kiến tạo hạ tầng, bảo đảm an ninh, vệ sinh đô thị và quy hoạch không gian thân thiện với người đi bộ.

Doanh nghiệp lữ hành: Đóng vai trò "đạo diễn", thiết kế sản phẩm chuyên nghiệp, tiếp thị quốc tế, đưa dòng khách về và kiểm soát chuẩn mực dịch vụ.

Cộng đồng dân cư: Là trái tim của tour tuyến, tham gia giữ gìn nếp sống văn hóa, cung cấp dịch vụ tại chỗ và trực tiếp hưởng lợi kinh tế từ du lịch.

Du khách quốc tế tham quan chợ Tân Định, TP.HCM, hồi tháng 5. Ảnh: Hoài Bảo.

Để một phường nội đô chuyển mình từ "nơi khách đi ngang qua" thành một "điểm đến lưu lại", đơn vị lữ hành đề xuất 3 điều kiện tiên quyết:

Thứ nhất, khu vực cần sở hữu "linh hồn bản sắc" rõ nét, có thể là kiến trúc, lịch sử, hoặc ẩm thực độc bản.

Thứ hai, hạ tầng giao thông và dịch vụ dân sinh cơ bản đáp ứng nhu cầu đi bộ, tham quan.

Thứ ba, quan trọng nhất là sự cởi mở của cộng đồng sở tại, sẵn lòng chia sẻ không gian sống và văn hóa với du khách thập phương.

"Từ triển vọng phát triển tour Tân Định, chúng tôi đang trong giai đoạn nghiên cứu và phát triển để nhân rộng mô hình này sang các khu vực tiềm năng khác như quận 5 cũ (Di sản Chợ Lớn) và quận 3 cũ (Trục biệt thự di sản)", bà Thu nói.