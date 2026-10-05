Chuyển động từ dự án trọng điểm ngoài ngân sách

Thi công Dự án khu tổ hợp công trình phục vụ lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng. Ảnh: THÀNH LÂN

Quyết liệt vào cuộc

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của UBND thành phố, sự tham mưu chủ động của các sở, ngành, nhất là Sở Tài chính, cùng nỗ lực của các chủ đầu tư, nhiều dự án động lực, trọng điểm sử dụng vốn ngoài ngân sách tại Đà Nẵng đạt kết quả tích cực.

Thời gian qua, thành phố tập trung hoàn thiện thủ tục đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư, đẩy nhanh khởi công và tháo gỡ vướng mắc về quy hoạch, đất đai, môi trường. Đồng thời tăng cường chỉ đạo trực tiếp, phối hợp giữa các đơn vị và xác định rõ trách nhiệm nhà đầu tư, từng bước hiện thực hóa các dự án quy mô lớn, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Một trong những kết quả thể hiện rõ sự chỉ đạo của thành phố là việc hoàn thành các thủ tục lựa chọn nhà đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư và tổ chức khởi động, khởi công nhiều dự án ngay trong năm 2026.

Đơn cử, Dự án đầu tư tổng thể bến cảng container Liên Chiểu có tổng mức đầu tư 45.268 tỷ đồng đã được UBND thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thì chỉ một tháng sau nhà đầu tư tổ chức khởi công dự án.

Cùng với đó, Dự án Khu tổ hợp công trình phục vụ lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, chỉ sau 3 tháng có quyết định phê duyệt giá đất khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất, nhà đầu tư đã tổ chức lễ khởi công.

Ở lĩnh vực hàng không, Dự án xây dựng Nhà ga hành khách quốc tế - Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng (phần mở rộng, nhà ga T2) cũng đã khởi công tháng 5/2026, hiện đang tập trung triển khai đẩy nhanh tiến độ.

Ngoài ra, 9 dự án nhà ở xã hội cũng đã triển khai... Những kết quả này cho thấy công tác chuẩn bị đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư và tổ chức khởi công đang được triển khai theo trình tự, tạo cơ sở để các dự án bước vào giai đoạn xây dựng theo kế hoạch.

Cùng với các dự án mới khởi công, một số dự án quy mô lớn đã triển khai thi công, từng bước hình thành sản phẩm và hạ tầng thực tế.

Theo Thống kê Đà Nẵng, sự gia tăng mạnh mẽ của dòng vốn đầu tư tư nhân phản ánh vai trò ngày càng quan trọng của khu vực ngoài nhà nước trong tiến trình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Với tỷ trọng chiếm hơn 70% tổng vốn đầu tư toàn xã hội, khu vực này tiếp tục khẳng định vị thế là lực lượng chủ lực trong hoạt động đầu tư, sản xuất và kinh doanh trên địa bàn.

Trong 9 tháng qua, vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội trên địa bàn thành phố, khu vực ngoài nhà nước đạt 61.733,1 tỷ đồng, chiếm 70,1% tổng vốn đầu tư toàn xã hội và tăng 60,7% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, vốn đầu tư khu vực ngoài nhà nước đánh dấu sự gia tăng mạnh mẽ của dòng vốn đầu tư tư nhân. Mức tăng cao so với cùng kỳ chủ yếu do nhiều dự án quy mô lớn được đẩy nhanh tiến độ.

Nổi bật là dự án Da Nang Downtown của Công ty TNHH Công viên Châu Á, ước thực hiện từ khi khởi công đến cuối tháng 9/2026 đạt 8.065,6 tỷ đồng, nhà đầu tư đã nộp được 50% theo thông báo thuế; Khu du lịch nghỉ dưỡng và giải trí tổng hợp Làng Vân, lũy kế 9 tháng đạt 4.069,5 tỷ đồng, nhà đầu tư đã nộp tiền sử dụng đất 12.300 tỷ đồng; Bana Complex lũy kế 9 tháng đạt 3.213,9 tỷ đồng; Nhà máy sản xuất ICT Vina III của Công ty TNHH ICT Vina đạt 1.030,6 tỷ đồng…

Dự án khu tổ hợp công trình phục vụ lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, đang tập trung huy động máy móc để đẩy nhanh thi công. Ảnh: THÀNH LÂN

Tạo đà tăng tốc

Giám đốc Sở Tài chính Trần Thị Thanh Tâm cho biết, song song với các công trình đã khởi công, thành phố đang hoàn thành thủ tục pháp lý để triển khai nhiều dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư.

Cụ thể như: Dự án Khu đô thị hỗn hợp phía nam trục Nguyễn Tất Thành, tại phường Quảng Phú; dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh du lịch đường thủy nội địa dọc sông Hàn, Cổ Cò, Vĩnh Điện, Cẩm Lệ; Trung tâm thương mại Hòa Xuân; Trung tâm dữ liệu Data Center; Khu đô thị ven sông Trường Giang; Khu đô thị Chu Lai. Các dự án đầu tư xây dựng khu chức năng của Khu thương mại tự do Đà Nẵng…

Ở nhóm đang thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, xúc tiến đầu tư, nghiên cứu phương án đầu tư, có Dự án LNG Hòa Ninh và Dự án bến cảng lỏng, khí tại khu bến Liên Chiểu; hạ tầng phức hợp cao tầng trung tâm tài chính; tổ hợp đổi mới sáng tạo phía nam thành phố tại phường Ngũ Hành Sơn; khu đô thị lấn biển trên vịnh, biển Đà Nẵng; khu đô thị ESG giải trí, thể thao, sáng tạo, công nghệ xanh tại khu vực nam Hội An; khu công nghệ số tập trung (CMC)…

Bên cạnh đó, còn các dự án chuẩn bị đầu tư như: Tổ hợp điện gió gần bờ kết hợp sản xuất Hydro xanh và Amoniac xanh tại vùng biển xã Thăng Trường; các dự án hạ tầng khu công nghiệp gồm khu công nghiệp phía tây cao tốc đoạn qua huyện Thăng Bình; khu công nghiệp Bắc Thăng Bình 1 và Khu thương mại tự do tại vị trí số 6, 7; dự án sản xuất, trồng trọt các loại cây dược liệu và sản xuất chế biến sâm tại các xã Trà Tập, Trà Linh, Trà Đốc, Phước Thành...

Ngoài ra, thành phố đang tập trung xử lý các thủ tục pháp lý, quy hoạch và điều kiện triển khai đối với những dự án có quy mô lớn, tính chất phức tạp như: Dự án xây dựng khu đô thị lấn biển trên vịnh, biển Đà Nẵng; Dự án hạ tầng phức hợp cao tầng Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng.

Cùng với sự chỉ đạo của UBND thành phố, công tác tham mưu của các sở, ngành và trách nhiệm chủ động của nhà đầu tư là yếu tố quan trọng quyết định tiến độ triển khai dự án.

Tại Dự án khu đô thị ESG giải trí, thể thao, sáng tạo, công nghệ xanh tại khu vực nam Hội An, Sở Tài chính đã đề nghị Công ty CP The One Destination phối hợp với các bên liên quan xác định phạm vi, ranh giới, mục tiêu, quy mô dự án; rà soát diện tích có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng rừng, đất trồng lúa (nếu có) và đánh giá khả năng chồng lấn với các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư.

Đối với Dự án khu đô thị hỗn hợp phía nam trục Nguyễn Tất Thành và Dự án khu đô thị Chu Lai, Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai đã thực hiện các bước chấp thuận chủ trương đầu tư, phê duyệt bảng theo dõi tiến độ lựa chọn nhà đầu tư, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và chỉ định đơn vị tư vấn lập, thẩm định hồ sơ mời thầu, cũng như tổ chức đấu thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà đầu tư và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư...

Các kết quả trên cho thấy tiến độ dự án được thúc đẩy bằng những phần việc cụ thể, có mốc thời gian và trách nhiệm thực hiện rõ ràng.

Từ khâu chuẩn bị hồ sơ, hoàn thiện quy hoạch, lựa chọn nhà đầu tư đến triển khai thi công, mỗi bước đều có sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý và doanh nghiệp.