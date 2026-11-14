Chuyển động trong đầu tư thiết bị giáo dục thường xuyên vùng nông thôn

Đầu tư trang thiết bị phục vụ học tập, thực hành đáp ứng yêu cầu đổi mới đào tạo (Ảnh: Trung tâm GDNN-GDTX Lâm Thao).

Thiết bị thực hành quyết định hiệu quả đào tạo nghề

Đối với các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) tại khu vực nông thôn, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị không chỉ nhằm đáp ứng điều kiện dạy học mà còn tác động trực tiếp đến chất lượng đào tạo nghề. Đặc biệt, với mô hình học văn hóa kết hợp học nghề, thiết bị thực hành phải phù hợp chương trình đào tạo, giúp học sinh hình thành kỹ năng và tiếp cận yêu cầu thực tế sản xuất.

Tại Phú Thọ, Trung tâm GDNN-GDTX Lâm Thao đã chủ động nâng cấp cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị phục vụ giảng dạy văn hóa và đào tạo nghề. Việc đầu tư hướng đến đáp ứng nhu cầu học tập, thực hành, tạo điều kiện để học sinh vừa hoàn thành chương trình văn hóa, vừa được trang bị kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp.

Bà Vũ Thị Trang - Phó Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX Lâm Thao cho biết, những năm qua, đơn vị chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nghề. Trong đó, cơ sở vật chất, trang thiết bị được xác định là điều kiện quan trọng bảo đảm hiệu quả giảng dạy.

Đến nay, 100% lớp học được trang bị tivi, bàn ghế, hệ thống bảng trượt cùng các phương tiện hỗ trợ giảng dạy. Thiết bị thực hành nghề cũng được quan tâm đầu tư, bổ sung, cơ bản đáp ứng nhu cầu đào tạo.

Mô hình học văn hóa kết hợp học nghề tạo thêm lựa chọn cho học sinh nông thôn. Các em vừa tiếp thu kiến thức phổ thông, vừa rèn luyện kỹ năng, định hướng nghề nghiệp từ sớm. Sau tốt nghiệp, học sinh có thể tiếp tục học lên, tham gia thị trường lao động hoặc tự tạo việc làm.

Học viên thực hành nghề pha chế, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp thông qua sử dụng trang thiết bị đào tạo gắn với thực tế (Ảnh: Trung tâm GDNN-GDTX Lâm Thao).

Từ thực tế giảng dạy, bà Nguyễn Thúy Hồng - giáo viên Trung tâm GDNN-GDTX Lâm Thao đánh giá, trang thiết bị hỗ trợ giáo viên đổi mới phương pháp, ứng dụng công nghệ thông tin, tăng tính trực quan trong bài học. Đối với đào tạo nghề, hoạt động thực hành giúp học sinh vận dụng kiến thức vào công việc cụ thể, từng bước hình thành kỹ năng.

Đầu tư đồng bộ, gắn đào tạo nghề với thực tiễn sản xuất

Dù trang thiết bị hiện có cơ bản đáp ứng yêu cầu đào tạo, Trung tâm GDNN-GDTX Lâm Thao vẫn đối mặt với khó khăn trong đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất.

Theo bà Vũ Thị Trang - Phó Giám đốc Trung tâm, cùng với sự phát triển quy mô và chất lượng đào tạo, nhu cầu phòng học, cơ sở thực hành, thiết bị ngày càng tăng. Trong khi đó, khoa học, công nghệ liên tục thay đổi, đòi hỏi thiết bị phải thường xuyên được cập nhật.

Có thiết bị vừa đầu tư đã xuất hiện công nghệ mới tiên tiến hơn. Điều này tạo áp lực về kinh phí, nhất là khi Trung tâm phải đồng thời bảo đảm điều kiện học văn hóa và thực hành cho nhiều ngành nghề.

Vấn đề đặt ra không chỉ là bổ sung thiết bị mà còn phải lựa chọn đúng nhu cầu, bảo đảm hiệu quả sử dụng lâu dài. Nếu đầu tư thiếu đồng bộ hoặc chậm cập nhật công nghệ, khoảng cách giữa đào tạo và thực tiễn sản xuất có thể gia tăng.

Bà Nguyễn Thúy Hồng cho rằng, thiết bị không được cập nhật thường xuyên sẽ hạn chế cơ hội tiếp cận công nghệ đang sử dụng tại doanh nghiệp. Vì vậy, cần ưu tiên thiết bị thực hành chuyên dụng, ứng dụng công nghệ số và mô hình mô phỏng phù hợp từng ngành nghề.

Cùng với đầu tư thiết bị, chương trình đào tạo cần gắn chặt thực tiễn sản xuất. Việc tổ chức cho học sinh tham quan, thực hành tại doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất giúp các em tiếp cận quy trình công nghệ. Qua đó, giáo viên có thêm điều kiện cập nhật kiến thức, điều chỉnh nội dung giảng dạy phù hợp yêu cầu thị trường lao động.

Trung tâm GDNN-GDTX Lâm Thao phối hợp Hội Nông dân xã Bản Nguyên khai giảng lớp sơ cấp nghề “Trồng cây làm gia vị” cho 35 học viên (Ảnh: Trung tâm GDNN-GDTX Lâm Thao).

Hiệu quả phối hợp đào tạo nghề với địa phương được thể hiện qua lớp sơ cấp nghề “Trồng cây làm gia vị” do Trung tâm GDNN-GDTX Lâm Thao phối hợp Hội Nông dân xã Bản Nguyên (Phú Thọ) tổ chức cho 35 học viên trên địa bàn xã mới đây.

Ông Nguyễn Quang Chung - Chủ tịch Hội Nông dân xã Bản Nguyên đánh giá cao sự phối hợp giữa địa phương và Trung tâm. Theo ông Nguyễn Quang Chung, lớp học có ý nghĩa thiết thực, giúp người dân tiếp cận kiến thức, kỹ thuật sản xuất phù hợp điều kiện thực tế, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, phát triển kinh tế gia đình.

Từ hoạt động này có thể thấy, đào tạo nghề ở nông thôn cần xuất phát từ nhu cầu người học và điều kiện sản xuất tại địa phương. Khi nội dung đào tạo phù hợp thực tiễn, kiến thức, kỹ năng được trang bị sẽ có thêm điều kiện vận dụng vào lao động, sản xuất.

Về giải pháp lâu dài, bà Vũ Thị Trang cho biết, Trung tâm tiếp tục ưu tiên nâng cấp phòng học, cơ sở thực hành; đầu tư thiết bị đồng bộ, hiện đại; phát triển ngành nghề phù hợp nhu cầu nhân lực địa phương và mở rộng liên kết với doanh nghiệp, hợp tác xã.

Lãnh đạo Trung tâm cũng đề xuất các cấp có thẩm quyền quan tâm bố trí nguồn lực, xây dựng cơ chế linh hoạt trong mua sắm, thuê và sử dụng chung thiết bị đào tạo nghề. Đây là hướng giải quyết nhằm giảm áp lực đầu tư, tăng hiệu quả khai thác và thích ứng với thay đổi công nghệ.

Từ thực tế tại Phú Thọ, nâng cao chất lượng đào tạo nghề ở nông thôn cần sự đồng bộ giữa thiết bị, chương trình và hoạt động thực hành. Đầu tư trang thiết bị sát nhu cầu người học, phù hợp điều kiện địa phương, hướng đến mục tiêu trang bị kỹ năng nghề, mở rộng cơ hội học tập và việc làm sau tốt nghiệp.