Ông Trần Viết Ninh đầu tư công phu cho một chậu quật thế. Ảnh: QUANG VIỆT

Phường Hội An Tây được xem là thủ phủ của nghề trồng quật Tết.

Hộ ông Nguyễn Viết Thành (tổ dân phố Bàu Ốc) năm nay trồng 600 chậu quật để bán cho thị trường. “Các thương lái đã đặt mua toàn bộ quật trong nhà vườn với giá từ 1,2 triệu đồng/chậu đến 1,6 triệu đồng/chậu. Mỗi chậu quật đem lại cho tôi lợi nhuận vài trăm nghìn đồng”, ông Thành nói.

Khác với đầu tư cho thị trường phổ thông, hộ ông Trần Viết Ninh (tổ dân phố Bàu Ốc) nhiều năm qua chỉ chuyên trồng quật thế. Thị trường này khắt khe hơn bán đại trà khi người làm vườn phải tạo cho cây quật những thế khá đặc biệt như trực, ngũ phúc, mẫu tử, huynh đệ...

“Mỗi dịp Tết, tôi bán và cho thuê được gần trăm chậu quật thế cho tư thương với giá hàng chục triệu đồng. Trồng quật thế tốn công sức trong nhiều năm nhưng hiệu quả kinh tế cũng khá hơn”, ông Ninh nói.

Nghề trồng quật Cẩm Hà đã được công nhận là nghề truyền thống. Ông Bùi Văn Dũng, Chủ tịch UBND phường Hội An Tây cho biết, trung bình mỗi năm nghề trồng quật Tết trên địa bàn cung ứng ra thị trường miền Trung hơn 150 nghìn chậu, đem lại nguồn thu khá lớn cho người làm vườn. Để khuyến khích người dân trồng quật phát triển kinh tế, chính quyền địa phương, các hội, đoàn thể đã phối hợp với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Hội An và Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng hỗ trợ người dân tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi để mở rộng quy mô sản xuất.

Thường vào cận Tết, thay vì cho thuê mặt bằng, UBND phường Hội An Tây bố trí các địa điểm thuận lợi giúp các hộ trồng quật bày bán sản phẩm. Mỗi năm, địa phương đều tổ chức ngày hội cây quật cảnh để tôn vinh nghề truyền thống, tạo điều kiện cho nông dân, các nghệ nhân giao lưu chia sẻ kinh nghiệm, qua đó mở rộng thị trường tiêu thụ và tạo thêm sản phẩm du lịch cho địa phương.

Ngoài ra, địa phương chú trọng quy hoạch vùng chuyên canh tập trung trồng quật, tránh trồng trong khu dân cư. Chính quyền tuyên truyền, vận động các hộ trồng quật hạn chế sử dụng phân bón hóa học, chuyển sang dùng phân hữu cơ, chế phẩm sinh học để xua đuổi côn trùng, động vật gây hại.

“Cùng với quy hoạch, địa phương định hướng nâng cao chất lượng canh tác, chăm sóc để tăng giá trị cây quật. Quan trọng hơn là phát triển quật hữu cơ để tạo ra sản phẩm sạch. Chúng tôi khuyến khích liên kết các nhà vườn để sản xuất tốt hơn và phát triển sản phẩm dịch vụ, du lịch từ trồng quật”, ông Dũng nói.

Ông Trương Xuân Tý, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, ngành nông nghiệp khuyến cáo các hộ trồng quật thực hiện quản lý dịch hại tổng hợp, thường xuyên kiểm tra vườn, vệ sinh vườn, áp dụng biện pháp sinh học để hạn chế sâu bệnh. Người trồng quật chỉ nên sử dụng thuốc bảo vệ thực vật khi cần thiết, lựa chọn thuốc được phép sử dụng, tuân thủ nguyên tắc đúng thuốc, đúng liều lượng, đúng lúc, đúng cách và bảo đảm thời gian cách ly. Nông hộ cần tăng cường sử dụng phân hữu cơ đã qua xử lý, bón phân cân đối theo nhu cầu cây trồng; thu gom, xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật đúng quy định.

“Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với phường Hội An Tây tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh an toàn, sử dụng vật tư nông nghiệp có trách nhiệm, từng bước xây dựng mô hình trồng quật an toàn, sinh thái, giảm tác động tiêu cực đến môi trường, góp phần nâng cao giá trị và tính bền vững của làng nghề”, ông Trương Xuân Tý nói.